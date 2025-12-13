Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кристина Кузнецова

Комета, пришедшая из досолнечной эпохи: межзвёздный гость выбивается из всех возрастных рамок

Межзвёздный объект 3I ATLAS приблизился к Земле — ИКИ РАН
Наука

История вокруг межзвёздного объекта 3I/ATLAS продолжает вызывать интерес не только у учёных, но и у широкой публики. В научном сообществе всё чаще обсуждают необычные свойства этого тела и версии его происхождения. Несмотря на громкие формулировки, специалисты подчёркивают: сенсаций ждать не стоит. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Комета 3I/ATLAS
Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комета 3I/ATLAS

Что известно о сближении 3I/ATLAS с Землёй

Межзвёздный объект 3I/ATLAS в ближайшие дни подойдёт к Земле на минимальное расстояние, однако увидеть его без специального оборудования не получится. По оценке специалистов ИКИ РАН, текущая блеск объекта соответствует 11-12 звёздной величине, что автоматически исключает наблюдение невооружённым глазом. Даже для фиксации слабого ядра кометы потребуется телескоп с апертурой не менее 120 миллиметров и практический опыт астрономических наблюдений.

"По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11-12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними", — говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные отдельно подчёркивают, что дата максимального сближения — 19 декабря — носит скорее расчётный характер. Фактически объект уже приблизился к минимальной дистанции, которая составляет порядка 271 миллиона километров. В течение двух-трёх дней расстояние будет оставаться практически неизменным, после чего 3I/ATLAS начнёт удаляться в сторону Юпитера.

Почему объект считают межзвёздным гостем

3I/ATLAS был зафиксирован астрономами 1 июля, и уже первые расчёты показали, что его орбита не вписывается в классическую динамику тел Солнечной системы. Позже анализ подтвердил: объект прибыл извне, из другой звёздной системы. Именно поэтому он попал в категорию редких космических "гостей", подобных которым за всю историю наблюдений было зафиксировано всего несколько.

Дополнительный интерес вызывает его физическое состояние. Кома кометы, по оценкам специалистов, достигает примерно 24 километров в диаметре. Компьютерное моделирование также позволило определить примерный возраст — более 7,5 миллиарда лет. Это делает объект потенциально одной из самых древних комет, доступных для наблюдения, и ценным источником информации о ранних этапах эволюции галактики, включая саму межзвёздную комету 3I/ATLAS.

Необычные свойства и спорные гипотезы

Повышенное внимание к объекту привлекли заявления гарвардского астрофизика Ави Леба. В августе он указал на странное свечение 3I/ATLAS, которое по характеру напоминало направленный свет, схожий с лучами фар. Источник этого излучения на тот момент оставался неустановленным, что стало поводом для обсуждений за пределами узкопрофессиональной среды.

"3I/ATLAS излучает собственный свет, источник которого пока не установлен", — отмечал астрофизик Ави Леб.

Леб предположил, что объект может иметь искусственное происхождение и обладать мощным источником энергии. Позднее он также заявил об "аномальной эволюции" кометы, включая изменение её цвета. Эти выводы вызвали оживлённую дискуссию, однако большинство астрономов подчёркивают: необычное поведение ещё не означает искусственную природу и требует дальнейших наблюдений и проверки гипотез, связанных с загадочным межзвёздным объектом 3I/ATLAS.

Чем межзвёздные кометы отличаются от привычных объектов

В отличие от комет Солнечной системы, сформировавшихся из остатков протопланетного диска, межзвёздные тела развивались в иных условиях. Это отражается на их траекториях, скорости движения и химическом составе. Такие объекты часто имеют вытянутые орбиты и демонстрируют свойства, которые сложно объяснить на основе стандартных моделей.

Именно поэтому 3I/ATLAS рассматривается прежде всего как научный объект, а не как потенциальная угроза. Расстояние в сотни миллионов километров исключает любое воздействие на Землю, а основной интерес сосредоточен на сборе данных и уточнении теорий формирования планетных систем.

Сравнение межзвёздных объектов и комет Солнечной системы

Кометы Солнечной системы движутся по предсказуемым орбитам и имеют относительно схожий состав. Межзвёздные объекты, напротив, отличаются высокой скоростью, нестандартной динамикой и зачастую большим возрастом. Это делает их своего рода "капсулами времени", несущими информацию о процессах, происходивших задолго до формирования нашего Солнца.

Кроме того, такие тела наблюдаются ограниченное время, что усложняет их детальное изучение и требует максимально точной работы телескопов и вычислительных моделей.

Плюсы и минусы изучения межзвёздных комет

Изучение объектов вроде 3I/ATLAS открывает новые горизонты для астрофизики, но сопряжено с объективными трудностями. С одной стороны, учёные получают уникальные данные о других звёздных системах. С другой — наблюдения ограничены слабой яркостью и коротким периодом сближения.

К плюсам относятся:

  • доступ к крайне древнему космическому материалу;
  • возможность проверки существующих теорий;
  • расширение представлений о разнообразии комет.

Среди минусов:

  • сложность наблюдений даже с использованием телескопов;
  • ограниченное количество измерений;
  • высокая доля неопределённости в интерпретациях.

Советы по наблюдению межзвёздных объектов шаг за шагом

Для наблюдений подобных тел потребуется телескоп с достаточной апертурой и минимальным световым загрязнением. Важно заранее определить координаты объекта с помощью астрономических программ. Наблюдения лучше проводить в тёмное время суток за пределами города. Завершающий этап — корректная фиксация данных и их сравнение с прогнозами эфемерид.

Популярные вопросы о межзвёздном объекте 3I/ATLAS

Можно ли увидеть 3I/ATLAS без телескопа

Нет, его яркость слишком мала для наблюдения невооружённым глазом.

Представляет ли объект опасность для Земли

Нет, расстояние сближения полностью безопасно.

Почему его называют "инопланетным кораблём"

Это медийное обозначение, связанное с гипотезами, а не с подтверждёнными научными выводами.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы космос астрономия
Новости Все >
Неправильная заливка геля привела к засорам стиральных машин — мастера по ремонту
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
Решения Трампа привели к росту цен на газ внутри страны на 70%
Горячая вода и сухой воздух ускоряют старение кожи зимой — косметолог Кадочикова
Сейчас читают
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Красота и стиль
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Новости спорта
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Последние материалы
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Тёплая зима вызвала цветение роз в Петербурге — агроном Галина Осипова
Межзвёздный объект 3I ATLAS приблизился к Земле — ИКИ РАН
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Вода после каждого бокала улучшает самочувствие 1 января — сомелье Марина Старюк
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.