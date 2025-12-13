Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Тайна механизма возрастом 2000 лет: исследование показало, что древние владели технологиями будущего

Антикитерский механизм связали с лунным календарем учёные Университета Глазго
Наука

Более века назад у берегов Греции из глубины морского залива подняли загадочный артефакт, который впоследствии изменил представления ученых о возможностях древних мастеров. Его сложность и точность до сих пор поражают исследователей, а каждое новое научное открытие открывает дополнительные детали о его назначении. Теперь группа специалистов применила к изучению устройства методы, разработанные для анализа гравитационных волн. Об этом сообщает University of Glasgow News.

Древний механизм
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Древний механизм

Как был обнаружен древний механизм

Антикитерский механизм нашли в 1901 году водолазы, обследовавшие остатки затонувшего корабля неподалеку от острова Антикитера. На первый взгляд устройство выглядело как спаянный солевыми отложениями бронзовый фрагмент, однако дальнейший анализ раскрыл сеть тончайших шестеренок и колес, скрытую внутри. Ученые установили, что артефакт был создан во II веке до нашей эры и представлял собой механический вычислительный прибор, предназначенный для прогнозирования астрономических явлений.

Со временем было выявлено, что механизм способен рассчитывать движение небесных тел, показывать фазы Луны и даже моделировать солнечные и лунные затмения. Работоспособность системы подтверждалась многочисленными исследованиями, а последующие реконструкции позволили увидеть, насколько точно и продуманно были выполнены элементы устройства.

"В конце прошлого года коллега указал мне на данные, полученные ютубером Крисом Будиселичем, который пытался создать копию календарного кольца и исследовал способы определить, сколько в нем отверстий", — отметил исследователь гравитационных волн Университета Глазго Грэм Воан.

Известность среди широкой публики механизм получил после появления в фильме "Индиана Джонс и Циферблат судьбы", что вновь привлекло внимание к его загадочному происхождению и инженерной сложности. Однако интерес ученых был связан прежде всего с тем, насколько технологически продвинутым оказалось это устройство на фоне уровня развития античных государств.

"Это удивительная симметрия, что мы адаптировали методы, которые используем для изучения Вселенной сегодня, чтобы лучше понять механизм, который помогал людям следить за небесными светилами почти два тысячелетия назад", — добавил Воан.

Почему методы анализа гравитационных волн оказались полезны

Группа специалистов из Университета Глазго решила применить к артефакту статистические инструменты, которые используются для обработки данных Лазерного интерферометра гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Эти методы позволяют работать с неполными и фрагментированными сведениями, что особенно актуально в случае Антикитерского механизма, сохранившегося лишь частично.

Исследователи сосредоточились на календарном кольце — детали, на которой располагались маленькие отверстия, вероятно служившие для отслеживания циклов. С помощью байесовского анализа они рассчитали, что в первоначальном варианте кольцо содержало около 354 отверстий, что совпадает с количеством дней в лунном календаре. Такой результат исключает версии о солнечном календаре, поскольку число 360 оказалось "крайне маловероятным", а 365 — "не соответствующим модельным предпосылкам".

Эта оценка позволила уточнить структуру устройства и предположить, какие расчеты древние мастера стремились включить в его функционал. Подтверждение связи кольца с лунным годом помогает историкам более уверенно реконструировать первоначальный вид механизма.

"Это позволило мне по-новому оценить Антикитерский механизм и труд и заботу, которые греческие мастера вкладывали в его изготовление. Точность расположения отверстий требовала высокоточных методов измерения и невероятно твердой руки для их пробивания", — отметил научный сотрудник Джозеф Бейли.

Мастерство античных инженеров

Тонкость работы создателей механизма поражает современных инженеров. Радиальное отклонение в отверстиях календарного кольца составляло всего около 0,028 миллиметра, что говорит о крайне высоком уровне точности обработки металла. Это также свидетельствует о владении сложными инструментами и прочными материалами, что еще раз подчеркивает технический потенциал древнегреческих ремесленников.

Восстановленные модели артефакта доказывают, что он представлял собой своего рода аналоговый вычислитель — точный, компактный и предназначенный для астрономических задач. Подобная сложность стала неожиданностью для исследователей XX века, которые ранее не предполагали существования настолько инженерно развитых устройств в античности.

Современные методы анализа позволили не только уточнить конструкцию механизма, но и расширить знания о технологической культуре тех времен. Это делает артефакт важным мостом между древним опытом и современными научными инструментами, объединяя инженерные традиции разных эпох.

Сравнение методов исследования артефактов и астрономических данных

Современные подходы к изучению артефактов нередко включают цифровую реконструкцию, томографию и физико-химический анализ. В случае Антикитерского механизма специалисты сочли эффективным использование статистических методов, применяемых к обработке сигналов гравитационных волн.

  • Традиционные археологические методы позволяют оценить материал, возраст и структуру находки.
  • Компьютерная томография дает возможность изучить внутренние элементы без разрушения артефакта.
  • Байесовское моделирование помогает определить вероятные параметры утраченных деталей.
  • Методы LIGO позволяют работать с неполными данными и шумами, что делает их полезными для анализа разрушенных предметов.

Такое сочетание подходов показывает, как современные исследования объединяют дисциплины: от археологии до астрофизики.

Популярные вопросы

Сколько стоила бы реконструкция механизма сегодня

Стоимость зависит от материалов и технологий, однако современные мастера отмечают, что изготовление точной копии потребует высокоточной обработки металлов, что делает проект достаточно затратным.

Можно ли использовать механизм по назначению сейчас

Реконструкции показывают, что механизм способен функционировать, однако отсутствие части элементов ограничивает его полный потенциал.

Что лучше изучать сначала — механизм или контекст его обнаружения

Как правило, специалисты рассматривают оба направления параллельно, поскольку происхождение артефакта влияет на интерпретацию его функций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история астрономия технологии исследование
Новости Все >
Постепенные замены продуктов снижают стресс при смене рациона — диетологи
Крым получит 10 млрд рублей на модернизацию дорожной сети
Размер кровати, высота и сочетание с матрасом влияют на качество сна — Dum&Zahrada
Целую курицу можно хранить в холодильнике до 48 часов — диетологи
Старый антифриз вызвал коррозию каналов охлаждения
Использование сывороток улучшает плотность и увлажнение зрелой кожи — Marie Claire
Хранение шампанского на балконе нарушает его вкус и приводит к повреждениям
Зейский заповедник сохранил редкие виды тайги и гор Приамурья — туристический сервис
Метод посева земляники на снег ускоряет всходы до 10 дней — агроном
Луковый сок улучшает кровообращение кожи головы и питание фолликулов — Malatec
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Красота и стиль
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Антикитерский механизм связали с лунным календарем учёные Университета Глазго
Целую курицу можно хранить в холодильнике до 48 часов — диетологи
Старый антифриз вызвал коррозию каналов охлаждения
Использование сывороток улучшает плотность и увлажнение зрелой кожи — Marie Claire
Метод ИСО полностью подавляет почкового клеща на смородине
Кефир повышает устойчивость организма к инфекциям — Denik
Хранение шампанского на балконе нарушает его вкус и приводит к повреждениям
Зейский заповедник сохранил редкие виды тайги и гор Приамурья — туристический сервис
Метод посева земляники на снег ускоряет всходы до 10 дней — агроном
Банки одобряют рефинансирование ипотеки в 70% случаев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.