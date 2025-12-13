Острова тонут один за другим: учёные предупреждают — новая Атлантида может стать реальностью

Повышение уровня моря ускоряет исчезновение малых островов

Атлантида давно стала символом утраченного мира, но в XXI веке её метафора приобретает тревожно-реальное содержание. Сегодня острова действительно исчезают — не в легендах, а на наших глазах. И если миф Платона говорил о гибели цивилизации в одно мгновение, то современная "новая Атлантида" уходит под воду медленно, но неизбежно. Об этом сообщает "Туристас".

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Остров под водой

Когда миф становится реальностью

Исчезающие острова — не художественный образ, а часть крупных природных процессов. Геологи и климатологи называют происходящее "тихим кризисом географии": малые территории, особенно в зонах повышенной сейсмичности и изменяющегося уровня моря, буквально стираются с карты.

"Мы наблюдаем, как природа напоминает о своей власти над человеком", — отмечают специалисты международных климатических центров.

Причины различны: ураганы, эрозии берегов, вулканическая активность, подъем уровня океанов. Но итог один — исчезновение островов, ещё недавно населённых или отмеченных на картах.

Призрак в Каспийском море

В начале 2023 года на поверхности Каспия неожиданно возник крошечный остров — результат извержения грязевого вулкана Кумани Бэнк. Его первым заметил спутник NASA, зафиксировавший новое пятно суши.

Однако радость открытия оказалась недолгой: к концу 2024 года волны уничтожили это образование, оставив лишь следы в геологических данных. Эпизод стал напоминанием о зыбкости границ между сушей и морем.

"Рождение и исчезновение островов — естественная часть жизни планеты. Просто теперь мы видим этот процесс чаще и стремительнее", — поясняют геологи.

Острова, которых не было

Иногда исчезновение происходит не в природе, а на картах. Так случилось с Sandy Island, десятилетиями присутствовавшим в навигационных системах. В 2012 году экспедиция, прибывшая в точку его координат, не обнаружила ничего, кроме воды. После этого "остров-призрак" исключили из официальных баз.

Похожая история — Бермеха в Мексиканском заливе. О ней писали испанские мореплаватели XVI века, но сегодня большинство исследователей считают, что-либо остров разрушился, либо никогда не существовал.

Когда остров действительно исчезает

Куда драматичнее случаи реального разрушения. В 2018 году ураган "Валака" буквально стёр остров East Island у Гавайев — за несколько часов исчезла территория, служившая домом редким черепахам и тюленям-монахам.

Подобные истории множатся. Уже утрачено более 80 малых островов, а сотни находятся на грани исчезновения. Особенно уязвимы архипелаги Тихого океана — Кирибати, Тувалу, Маршалловы острова. Их земли возвышаются всего на несколько метров над уровнем моря.

"Когда вода подходит к порогу твоего дома, миф об Атлантиде перестает быть сказкой", — говорят представители островных общин.

Современная Атлантида — не миф, а климатический факт

Учёные давно предупреждают: рост температуры усиливает таяние льдов, повышая уровень океанов. За век вода поднялась более чем на 20 сантиметров, а к концу XXI века прогнозируют увеличение до метра.

Это означает, что целые государства могут исчезнуть. Для Мальдив, Багам, Маршалловых островов и части Индонезии вопрос стоит не в "если", а в "когда". Власти этих стран уже разрабатывают планы переселения населения.

"Мы первые, кто потеряет родину не из-за войны, а из-за моря", — заявила делегат с Тувалу на климатическом саммите ООН.

Рост уровня воды связан не только с таянием ледников, но и с тем, как океаны перераспределяют тепло. Исследования указывают, что процессы в Южном океане могут ускорить последствия глобального потепления.

Что говорят учёные о будущем

Эксперты уверены: остановить разрушение невозможно, но его можно замедлить. Нужны меры по защите берегов, сокращению выбросов CO₂, адаптации прибрежных поселений. Где-то строят дамбы, где-то разрабатывают плавучие платформы — подходы различны, но цель одна.

"Мы можем не сохранить все острова, но способны научиться жить в мире, где сама земля становится временной", — подчёркивают климатологи.

Миф превращается в предупреждение

Исчезающие острова — это новая версия древней истории об Атлантиде. Только теперь она развивается в прямом эфире: спутники фиксируют изменения, а люди теряют землю, которая ещё недавно казалась надёжной. Миф становится уроком — ничто на планете не вечно, даже суша под ногами.

Популярные вопросы

Почему острова исчезают быстрее

Из-за ускоряющегося изменения климата, подъёма уровня моря и роста числа штормов.

Можно ли восстановить исчезнувший остров

Иногда — частично. Но природные процессы чаще необратимы, особенно для песчаных и коралловых образований.

Грозит ли это России

Да. Изменение береговой линии уже фиксируют в Каспии, Балтийском регионе и Арктике.