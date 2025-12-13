Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты

Более ста лет теория Экмана оставалась фундаментом океанографии, объясняя, как ветры и вращение Земли формируют поверхностные течения. Считалось, что её принципы универсальны и не нарушаются нигде в мировом океане. Однако недавние наблюдения в Бенгальском заливе выявили явление, которое не вписывается в классическую схему. Это открытие заставляет пересмотреть привычные модели взаимодействия атмосферы и океана. Об этом сообщает ScinceAdvances.
Теория, созданная в начале XX века, объясняет отклонение поверхностных течений относительно ветров: вправо в северном полушарии и влево в южном. Такое поведение формирует спиральный профиль течений, который входит в основу современных климатических моделей.
Однако данные многолетних наблюдений, собранных буйком у побережья Индии, показали противоположное: течения в северном полушарии отклонялись не вправо, а влево. Это нарушало главное правило, на котором десятилетиями строились океанографические расчёты.
Исследователи пришли к выводу, что привычная схема не учитывала сложные локальные процессы, действующие в Бенгальском заливе. Регион отличается сильной стратификацией воды, постоянными бризами и сезонными ветрами, что формирует уникальные условия, способные изменить направление течений.
Анализ проводился на основе данных, собранных с 2010 по 2019 год. Буй, установленный в открытом море, регистрировал скорость ветра, направление течений и характеристики водных масс на разной глубине. Такой объём наблюдений позволил увидеть многолетние закономерности и исключить сезонные колебания.
Особенно заметна аномалия была в период юго-западного муссона. В это время регулярные дневные бризы распространялись на сотни километров вглубь океана и оказывали значительное влияние на поверхностный слой. Скорость ветра была невысокой, однако её вклад в формирование течений оказался выше ожидаемого.
Структура водных слоёв сыграла ключевую роль. Выраженный термоклин — резкий переход от тёплой воды к холодной — препятствовал перемешиванию, оставляя влияние ветров практически полностью в верхнем слое. Это создавало условия, в которых классическая спираль Экмана разрушалась.
Учёные показали, что поверхностные течения могут смещаться влево, если период ветра значительно короче местного инерционного периода, который определяется действием силы Кориолиса. В Бенгальском заливе эта разница особенно велика, поэтому реакция океана на ветер отличается от классической схемы.
Важную роль играют также турбулентное трение и градиенты давления. Сочетание этих факторов приводит к тому, что поверхностные воды реагируют на ветер не по ожидаемой спирали, а формируют смещение в противоположную сторону.
Изучив колебания температуры, плотности и солёности, исследователи смогли связать наблюдаемые течения с характерными атмосферными условиями — прежде всего с устойчивыми наземными бризами. Эти ветровые режимы создают уникальную динамику, которую ранее не учитывали в моделях.
По Экману: течения в северном полушарии должны смещаться вправо.
По новым данным: в Бенгальском заливе наблюдается смещение влево.
По Экману: эффект постепенно уменьшается с глубиной, формируя спираль.
По новым данным: сильная стратификация нарушает формирование спирали.
Такое сравнение показывает, что теория Экмана работает не во всех условиях и требует уточнений.
Почему теория Экмана дала сбой именно здесь?
Из-за устойчивых бризов и резкой стратификации, которые меняют реакцию поверхности на ветер.
Влияет ли это открытие на климатические прогнозы?
Да, оно может улучшить прогноз муссонов и модели взаимодействия атмосферы и океана.
Означает ли это, что теория Экмана неверна?
Нет, она работает в большинстве океанов, но требует уточнений для специфических условий.
Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.