В недрах Земли назревает холодный кризис: одна сторона погружается в температурную пропасть

Высокая тектоническая активность связана с перегревом мантии — Popular Mechanics

На первый взгляд может показаться, что Земля остывает одинаково с каждой стороны, однако современные исследования показывают совершенно иную картину. Учёные выявили, что два крупных тепловых региона — Тихоокеанский и Африканский — развиваются по разным сценариям и демонстрируют значительную асимметрию. Эти выводы меняют представление о том, как устроена внутренняя динамика планеты. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Почему две стороны Земли остывают с разной скоростью

Исследователи из Университета Осло создали модель, охватывающую 400 миллионов лет геологической истории. Она позволила оценить, насколько каждая из двух глобальных областей сохраняла тепло. Оказалось, что Тихоокеанское полушарие остывает быстрее, и ключевым фактором здесь является распределение суши и океанов.

Суша действует как естественный теплоизолятор, удерживая внутреннее тепло Земли. Океаническое дно, напротив, тоньше и находится под огромной массой холодной воды, что ускоряет теплопотери. Поэтому крупные океаны становятся мощными зонами охлаждения планеты. По словам исследователей, это явление имеет глубокие корни и прослеживается ещё со времён существования Пангеи, когда распределение материков формировало своеобразный "тепловой панцирь".

Учёные подчеркнули, что тепловая эволюция планеты в значительной степени определяется скоростью, с которой тепло уходит через океаническую литосферу. Таким образом, механизм охлаждения связан прежде всего с состоянием морского дна.

Как внутреннее тепло влияет на эволюцию планеты

В недрах Земли находится раскалённая мантия, движение которой обеспечивает активность литосферных плит и является источником внутренней энергии. По мере остывания внутренние процессы замедляются, и в далёком будущем Земля постепенно будет становиться менее активной — исследователи нередко сравнивают этот сценарий с состоянием Марса, где тектоническая деятельность практически отсутствует.

В ходе анализа выяснилось, что скорость движения плит в Тихоокеанском регионе миллионы лет оставалась выше, чем в Африканском. Учёные интерпретировали это как возможное свидетельство того, что в прошлом в этой области температуры могли быть значительно выше. Такая гипотеза предполагает, что распределение суши и океанов в древности играло неизвестную ранее роль в удержании тепла.

Как Земля теряет тепло: упрощённый механизм

Процесс охлаждения связан с постоянной трансформацией океанической коры. В зонах срединно-океанических хребтов образуется новое морское дно, а в областях субдукции старые участки плиты уходят под континенты и расплавляются.

Этот механизм можно представить как движущуюся ленту, непрерывно обновляющую поверхность океанов. Тонкая структура океанической литосферы способствует быстрому отводу тепла, тогда как плотная континентальная кора дольше задерживает внутреннюю энергию. Это различие создаёт устойчивую тепловую асимметрию.

Для анализа этого процесса Землю разделили на две крупные области: Тихоокеанскую и Африканскую. Затем поверхность планеты разбили на сетку с шагом в полградуса и рассчитали, сколько тепла теряла каждая ячейка за миллионы лет. Такой метод позволил выявить закономерности, ранее скрытые при изучении менее длительных временных промежутков.

Что показало исследование

Сравнение двух полушарий выявило разницу примерно в 50 кельвинов в пользу более быстрого охлаждения Тихоокеанской области. Результат оказался неожиданным, учитывая высокую тектоническую активность региона. Однако геологи объясняют это тем, что гигантская площадь океанического дна усиливает теплопотери, а холодные воды Тихого океана работают как мощный "теплоотвод".

Модель также показала, что ранее изучаемые данные охватывали только 230 миллионов лет, тогда как новое исследование почти вдвое расширило анализируемый период. Это помогло увидеть долгосрочные изменения в более полном масштабе.

Исследователи предполагают, что геологическая история Тихого океана может скрывать эпизоды, когда тепло удерживалось значительно лучше, чем сегодня. Не исключено, что в древности эта область была частично покрыта сушей или имела иные особенности рельефа, которые сохраняли тепло.

Сравнение двух полушарий: основные различия

Темпы охлаждения: Тихоокеанская сторона остывает быстрее. Геологическая структура: океаническое дно тоньше и менее теплоёмкое, чем континенты. Историческая динамика: Африканское полушарие дольше сохраняло крупные массивы суши. Современная активность: Тихоокеанское "огненное кольцо" остаётся зоной интенсивных процессов, несмотря на общее охлаждение.

Это показывает, что тепловая эволюция планеты неоднородна и зависит от сочетания суши, воды и движения плит.

Популярные вопросы о тепловой асимметрии Земли

Почему океаническое дно теряет тепло быстрее?

Потому что оно тоньше континентов и находится под холодной водой, ускоряющей охлаждение.

Это влияет на климат?

Нет. Речь идёт о процессах в мантии, а не о температуре воздуха.

Может ли распределение тепла измениться?

Да. В будущем изменения в расположении суши и океанов могут перераспределить тепловые потоки.