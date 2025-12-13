Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

В недрах Земли назревает холодный кризис: одна сторона погружается в температурную пропасть

Высокая тектоническая активность связана с перегревом мантии — Popular Mechanics
Наука

На первый взгляд может показаться, что Земля остывает одинаково с каждой стороны, однако современные исследования показывают совершенно иную картину. Учёные выявили, что два крупных тепловых региона — Тихоокеанский и Африканский — развиваются по разным сценариям и демонстрируют значительную асимметрию. Эти выводы меняют представление о том, как устроена внутренняя динамика планеты. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Земля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Почему две стороны Земли остывают с разной скоростью

Исследователи из Университета Осло создали модель, охватывающую 400 миллионов лет геологической истории. Она позволила оценить, насколько каждая из двух глобальных областей сохраняла тепло. Оказалось, что Тихоокеанское полушарие остывает быстрее, и ключевым фактором здесь является распределение суши и океанов.

Суша действует как естественный теплоизолятор, удерживая внутреннее тепло Земли. Океаническое дно, напротив, тоньше и находится под огромной массой холодной воды, что ускоряет теплопотери. Поэтому крупные океаны становятся мощными зонами охлаждения планеты. По словам исследователей, это явление имеет глубокие корни и прослеживается ещё со времён существования Пангеи, когда распределение материков формировало своеобразный "тепловой панцирь".

Учёные подчеркнули, что тепловая эволюция планеты в значительной степени определяется скоростью, с которой тепло уходит через океаническую литосферу. Таким образом, механизм охлаждения связан прежде всего с состоянием морского дна.

Как внутреннее тепло влияет на эволюцию планеты

В недрах Земли находится раскалённая мантия, движение которой обеспечивает активность литосферных плит и является источником внутренней энергии. По мере остывания внутренние процессы замедляются, и в далёком будущем Земля постепенно будет становиться менее активной — исследователи нередко сравнивают этот сценарий с состоянием Марса, где тектоническая деятельность практически отсутствует.

В ходе анализа выяснилось, что скорость движения плит в Тихоокеанском регионе миллионы лет оставалась выше, чем в Африканском. Учёные интерпретировали это как возможное свидетельство того, что в прошлом в этой области температуры могли быть значительно выше. Такая гипотеза предполагает, что распределение суши и океанов в древности играло неизвестную ранее роль в удержании тепла.

Как Земля теряет тепло: упрощённый механизм

Процесс охлаждения связан с постоянной трансформацией океанической коры. В зонах срединно-океанических хребтов образуется новое морское дно, а в областях субдукции старые участки плиты уходят под континенты и расплавляются.

Этот механизм можно представить как движущуюся ленту, непрерывно обновляющую поверхность океанов. Тонкая структура океанической литосферы способствует быстрому отводу тепла, тогда как плотная континентальная кора дольше задерживает внутреннюю энергию. Это различие создаёт устойчивую тепловую асимметрию.

Для анализа этого процесса Землю разделили на две крупные области: Тихоокеанскую и Африканскую. Затем поверхность планеты разбили на сетку с шагом в полградуса и рассчитали, сколько тепла теряла каждая ячейка за миллионы лет. Такой метод позволил выявить закономерности, ранее скрытые при изучении менее длительных временных промежутков.

Что показало исследование

Сравнение двух полушарий выявило разницу примерно в 50 кельвинов в пользу более быстрого охлаждения Тихоокеанской области. Результат оказался неожиданным, учитывая высокую тектоническую активность региона. Однако геологи объясняют это тем, что гигантская площадь океанического дна усиливает теплопотери, а холодные воды Тихого океана работают как мощный "теплоотвод".

Модель также показала, что ранее изучаемые данные охватывали только 230 миллионов лет, тогда как новое исследование почти вдвое расширило анализируемый период. Это помогло увидеть долгосрочные изменения в более полном масштабе.

Исследователи предполагают, что геологическая история Тихого океана может скрывать эпизоды, когда тепло удерживалось значительно лучше, чем сегодня. Не исключено, что в древности эта область была частично покрыта сушей или имела иные особенности рельефа, которые сохраняли тепло.

Сравнение двух полушарий: основные различия

  1. Темпы охлаждения: Тихоокеанская сторона остывает быстрее.

  2. Геологическая структура: океаническое дно тоньше и менее теплоёмкое, чем континенты.

  3. Историческая динамика: Африканское полушарие дольше сохраняло крупные массивы суши.

  4. Современная активность: Тихоокеанское "огненное кольцо" остаётся зоной интенсивных процессов, несмотря на общее охлаждение.

Это показывает, что тепловая эволюция планеты неоднородна и зависит от сочетания суши, воды и движения плит.

Популярные вопросы о тепловой асимметрии Земли

Почему океаническое дно теряет тепло быстрее?
Потому что оно тоньше континентов и находится под холодной водой, ускоряющей охлаждение.

Это влияет на климат?
Нет. Речь идёт о процессах в мантии, а не о температуре воздуха.

Может ли распределение тепла измениться?
Да. В будущем изменения в расположении суши и океанов могут перераспределить тепловые потоки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы земля наука
Новости Все >
Короткоходная схема повысила мощность атмосферных двигателей — Jalopnik
Переросшие кабачки используют для приготовления домашнего кетчупа — кулинары
Украшение дома без елки подходит для семей с детьми и животными — Idealista
Татьяна Буланова призналась, что была только лицом ресторана
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Цветок волчьей ягоды признали смертельно ядовитым растением
Продолжительность жизни медузы Turritopsis dohrnii может достигать 66 млн лет
Использование кондиционера зимой ускоряет разморозку стекла — данные Actualno
Каолинит на Марсе связали с длительными осадками — почвовед Адриан Броз
Продукты без мяса покрыли норму железа — ladylike
Сейчас читают
Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд
Шоу-бизнес
Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Садоводство, цветоводство
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Популярное
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью

Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.

Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Титанобоа — крупнейшая змея в истории Земли — malatec.cz
Татьяна Буланова призналась, что была только лицом ресторана
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Цветок волчьей ягоды признали смертельно ядовитым растением
Увеличивается риск травм при откинутой спинке на взлёте — The Times of India
Гороскоп 12 декабря настраивает знаки на спокойный ритм
Длинная шуба стала ключевым трендом зимнего сезона
Сгибания рук с резинкой безопасно укрепляют бицепс — семейный врач Бауэрс
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.