Гробницы с божественными фресками и золотыми языками: Египет открывает свою самую мистическую тайну

В Египте найдены мумии Птолемеев с золотыми языками — Science&Vie

Археологические раскопки в египетском Аль-Бахнасе вновь привлекли внимание исследователей к загадкам погребальных ритуалов эпохи Птолемеев. В этой части страны, когда-то известной как Оксииринх, были найдены необычные мумии, украшенные золотыми элементами, а также богатые гробницы с символическими изображениями. Эти находки позволяют по-новому взглянуть на духовные практики, в которых переплетались древнеегипетские традиции и влияние эллинистической культуры. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Что именно обнаружили археологи

Раскопками занимались специалисты нескольких университетов, включая Барселону и Каир. Экспедиция выявила захоронения с высокой степенью сохранности и примечательными деталями. Всего удалось обнаружить более пятидесяти мумий, относящихся к птолемеевскому периоду. Часть из них выделялась золотыми пластинами, размещёнными в области рта, что указывает на существовавшие представления о необходимости подготовки умершего к переходу в иной мир.

Некоторые мумии имели сразу несколько золотых элементов. Подобные детали, включая украшения на ногтях, показывают внимательное отношение к телу умершего, которое считалось вместилищем духовной силы. Такая практика была связана с представлением о необходимости защиты и восстановления целостности тела в загробной жизни, где каждый элемент имел значение.

Найдённые мумии демонстрируют сложность погребальных верований. Применение золота указывает на состоятельность некоторых погребённых, а также на важность символов, призванных обеспечить духовную безопасность личности. Эти элементы отражают стремление египтян укрепить связь между земной жизнью и путешествием души за пределы материального мира.

Как выглядели обнаруженные гробницы

Не менее впечатляющими стали гробницы, украшенные яркими полихромными сценами и изображениями богов. Одна из них содержала несколько камер, доступ к которым осуществлялся через прямоугольный вертикальный проход, высеченный в скале.

Фронтальные и боковые стены были украшены изображениями божеств, связанных с проводом души. Среди них — Анубис, Осирис и Неут, а на потолке — священные лодки, символизировавшие путь солнца и вечное возрождение. Яркие краски и тщательно прорисованные детали показывают, насколько важными считались эти изображения для подготовки умершего к посмертному путешествию.

В одной из камер находилась гробница высокостатусного человека по имени Ван-Нефер. Изобилие сюжетов, посвящённых взаимодействию людей и богов, подчеркнутое четырьмя тщательно вырезанными каменными саркофагами, отражает значимость погребённого лица. Подобные захоронения свидетельствуют о высокой степени мастерства художников и ремесленников, способных создавать сложные композиции с религиозным содержанием.

Религиозные символы и амулеты

Помимо самих мумий и гробниц, археологи нашли крупную коллекцию священных амулетов — всего двадцать девять предметов. Каждый из них имел защитную функцию и отражал представления о жизни после смерти. Среди артефактов обнаружены скарабеи, символизирующие возрождение, известковые столбы джеда, олицетворяющие устойчивость души, и изображения богов, отвечавших за мудрость, защиту и возрождение.

Некоторые амулеты объединяли в себе несколько атрибутов, что подчёркивает синкретизм верований того периода. Культовые традиции эпохи Птолемеев вобрали в себя элементы египетских практик и эллинистических влияний. Это сочетание демонстрирует культурный диалог между двумя цивилизациями, существовавший на протяжении нескольких столетий.

Терракотовые статуэтки, найденные рядом, также дополняют картину. Среди них выделяется образ Гарпократа — древнегреческой интерпретации младенца Гора. Он традиционно символизировал возрождение и защиту, а его присутствие в комплексе погребальных объектов подчёркивает культурное переплетение духовных концепций.

Археологическое изучение региона и новый взгляд на историю

Работы в Аль-Бахнасе показали, как научное международное сотрудничество помогает понять духовное наследие и проследить постепенную трансформацию религиозных практик. Помимо захоронений периода Птолемеев, исследователи нашли остатки коптской базилики и сооружений, связанных с ранним христианством.

Базилика была частью монастырского комплекса и играла важную роль в духовной и социальной жизни региона между IV и VII веками. Этот исторический пласт демонстрирует непрерывность религиозного развития: верования и практики менялись, но стремление человека к связи с божественным оставалось неизменным. Изучение таких объектов позволяет глубже понять, как прошлое формирует современную идентичность общества.

Погребальные практики Древнего Египта и эллинистического периода

Развитие традиций от древнеегипетского периода к эпохе Птолемеев показывает как преемственность, так и трансформацию культурных норм.

Традиционные египетские практики основывались на строгих ритуалах мумификации, символике восстановления тела и его связи с духовным миром. Они подразумевали использование амулетов, защитных формул и изображений, обеспечивавших сопровождение души.

Эллинистическое влияние привнесло новые художественные решения, расширило набор символов и усилило индивидуализацию захоронений. В период Птолемеев усилилась роль декоративных элементов, появились сложные росписи и новые иконографические мотивы. Взаимодействие этих двух культур сформировало уникальный синтез, нашедший отражение в гробницах Аль-Бахнасы.

Популярные вопросы о находках в Аль-Бахнасе

Почему мумии имели золотые элементы?

Золото отражало представления о духовной силе и необходимости защиты умершего. Оно символизировало подготовку к пути в загробный мир.

Насколько редки подобные находки?

Украшения из золота встречаются нечасто, а сочетание нескольких элементов на одной мумии делает открытие особенно ценным для науки.

Какие боги изображены в гробницах?

В росписях представлены божества, связанные с проводом души, возрождением и защитой: Осирис, Анубис, Неут и другие.