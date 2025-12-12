Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Гробницы с божественными фресками и золотыми языками: Египет открывает свою самую мистическую тайну

В Египте найдены мумии Птолемеев с золотыми языками — Science&Vie
Наука

Археологические раскопки в египетском Аль-Бахнасе вновь привлекли внимание исследователей к загадкам погребальных ритуалов эпохи Птолемеев. В этой части страны, когда-то известной как Оксииринх, были найдены необычные мумии, украшенные золотыми элементами, а также богатые гробницы с символическими изображениями. Эти находки позволяют по-новому взглянуть на духовные практики, в которых переплетались древнеегипетские традиции и влияние эллинистической культуры. Об этом сообщает Science&Vie.

Мумия
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мумия

Что именно обнаружили археологи

Раскопками занимались специалисты нескольких университетов, включая Барселону и Каир. Экспедиция выявила захоронения с высокой степенью сохранности и примечательными деталями. Всего удалось обнаружить более пятидесяти мумий, относящихся к птолемеевскому периоду. Часть из них выделялась золотыми пластинами, размещёнными в области рта, что указывает на существовавшие представления о необходимости подготовки умершего к переходу в иной мир.

Некоторые мумии имели сразу несколько золотых элементов. Подобные детали, включая украшения на ногтях, показывают внимательное отношение к телу умершего, которое считалось вместилищем духовной силы. Такая практика была связана с представлением о необходимости защиты и восстановления целостности тела в загробной жизни, где каждый элемент имел значение.

Найдённые мумии демонстрируют сложность погребальных верований. Применение золота указывает на состоятельность некоторых погребённых, а также на важность символов, призванных обеспечить духовную безопасность личности. Эти элементы отражают стремление египтян укрепить связь между земной жизнью и путешествием души за пределы материального мира.

Как выглядели обнаруженные гробницы

Не менее впечатляющими стали гробницы, украшенные яркими полихромными сценами и изображениями богов. Одна из них содержала несколько камер, доступ к которым осуществлялся через прямоугольный вертикальный проход, высеченный в скале.

Фронтальные и боковые стены были украшены изображениями божеств, связанных с проводом души. Среди них — Анубис, Осирис и Неут, а на потолке — священные лодки, символизировавшие путь солнца и вечное возрождение. Яркие краски и тщательно прорисованные детали показывают, насколько важными считались эти изображения для подготовки умершего к посмертному путешествию.

В одной из камер находилась гробница высокостатусного человека по имени Ван-Нефер. Изобилие сюжетов, посвящённых взаимодействию людей и богов, подчеркнутое четырьмя тщательно вырезанными каменными саркофагами, отражает значимость погребённого лица. Подобные захоронения свидетельствуют о высокой степени мастерства художников и ремесленников, способных создавать сложные композиции с религиозным содержанием.

Религиозные символы и амулеты

Помимо самих мумий и гробниц, археологи нашли крупную коллекцию священных амулетов — всего двадцать девять предметов. Каждый из них имел защитную функцию и отражал представления о жизни после смерти. Среди артефактов обнаружены скарабеи, символизирующие возрождение, известковые столбы джеда, олицетворяющие устойчивость души, и изображения богов, отвечавших за мудрость, защиту и возрождение.

Некоторые амулеты объединяли в себе несколько атрибутов, что подчёркивает синкретизм верований того периода. Культовые традиции эпохи Птолемеев вобрали в себя элементы египетских практик и эллинистических влияний. Это сочетание демонстрирует культурный диалог между двумя цивилизациями, существовавший на протяжении нескольких столетий.

Терракотовые статуэтки, найденные рядом, также дополняют картину. Среди них выделяется образ Гарпократа — древнегреческой интерпретации младенца Гора. Он традиционно символизировал возрождение и защиту, а его присутствие в комплексе погребальных объектов подчёркивает культурное переплетение духовных концепций.

Археологическое изучение региона и новый взгляд на историю

Работы в Аль-Бахнасе показали, как научное международное сотрудничество помогает понять духовное наследие и проследить постепенную трансформацию религиозных практик. Помимо захоронений периода Птолемеев, исследователи нашли остатки коптской базилики и сооружений, связанных с ранним христианством.

Базилика была частью монастырского комплекса и играла важную роль в духовной и социальной жизни региона между IV и VII веками. Этот исторический пласт демонстрирует непрерывность религиозного развития: верования и практики менялись, но стремление человека к связи с божественным оставалось неизменным. Изучение таких объектов позволяет глубже понять, как прошлое формирует современную идентичность общества.

Погребальные практики Древнего Египта и эллинистического периода

Развитие традиций от древнеегипетского периода к эпохе Птолемеев показывает как преемственность, так и трансформацию культурных норм.

Традиционные египетские практики основывались на строгих ритуалах мумификации, символике восстановления тела и его связи с духовным миром. Они подразумевали использование амулетов, защитных формул и изображений, обеспечивавших сопровождение души.

Эллинистическое влияние привнесло новые художественные решения, расширило набор символов и усилило индивидуализацию захоронений. В период Птолемеев усилилась роль декоративных элементов, появились сложные росписи и новые иконографические мотивы. Взаимодействие этих двух культур сформировало уникальный синтез, нашедший отражение в гробницах Аль-Бахнасы.

Популярные вопросы о находках в Аль-Бахнасе

Почему мумии имели золотые элементы?
Золото отражало представления о духовной силе и необходимости защиты умершего. Оно символизировало подготовку к пути в загробный мир.

Насколько редки подобные находки?
Украшения из золота встречаются нечасто, а сочетание нескольких элементов на одной мумии делает открытие особенно ценным для науки.

Какие боги изображены в гробницах?
В росписях представлены божества, связанные с проводом души, возрождением и защитой: Осирис, Анубис, Неут и другие.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука египет археология
Новости Все >
Гибискус признан безопасным для детей и животных
Горячая вода придаёт тесту эластичность и хруст после выпечки — кулинары
Кефир по утрам поддерживает пищеварение и микрофлору кишечника — врачи
Лук используют для чистки сантехники и удаления налёта с кранов — Malatec
Немецкие фермеры требуют проверки цен на сливочное масло — BBV
Перекачка шин снижает сцепление и увеличивает износ
Ида Галич и Люся Чеботина помирились после двухлетней ссоры
Хозяева кошек читают больше, чем хозяева собак — руководитель Карина Кононова
Доллар может упасть и до 50 рублей — главный аналитик Совкомбанка Васильев
Кресс даёт пряные проростки при домашнем проращивании
Сейчас читают
Автоэксперты сообщили, что всё меньше водителей сдают старые аккумуляторы
Авто
Автоэксперты сообщили, что всё меньше водителей сдают старые аккумуляторы
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Недвижимость
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Гибискус признан безопасным для детей и животных
Горячая вода придаёт тесту эластичность и хруст после выпечки — кулинары
Кефир по утрам поддерживает пищеварение и микрофлору кишечника — врачи
Лук используют для чистки сантехники и удаления налёта с кранов — Malatec
Немецкие фермеры требуют проверки цен на сливочное масло — BBV
В Египте найдены мумии Птолемеев с золотыми языками — Science&Vie
Перекачка шин снижает сцепление и увеличивает износ
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Ида Галич и Люся Чеботина помирились после двухлетней ссоры
Хозяева кошек читают больше, чем хозяева собак — руководитель Карина Кононова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.