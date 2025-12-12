Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки

После более чем полувека непрерывного пламени туркменские "Врата ада" наконец начали гаснуть. Газовый кратер Дарваза, горевший в пустыне Каракум с 1971 года, постепенно теряет свою ярость, оставляя после себя загадку, переплетённую с легендами, научными догадками и историями о пауках, якобы осмеливающихся жить на краю этого пылающего бездны. Об этом сообщает BBC Wildlife.
В самом центре пустыни Каракум, в 260 километрах от Ашхабада, расположен кратер Дарваза — место, ставшее символом неукротимой силы природы и человеческих ошибок. Он появился в 1971 году, когда советские геологи при бурении скважины случайно обрушили газовую полость. Чтобы предотвратить выброс метана, инженеры подожгли газ, рассчитывая, что тот выгорит за несколько дней. Но пламя не угасло — оно горело десятилетиями, превратившись в одно из самых необычных мест на планете.
Кратер имеет около 70 метров в диаметре и 30 метров в глубину. Его пылающая воронка видна за многие километры, особенно ночью, когда пламя окрашивает пески Каракума в медно-золотистые оттенки. За десятилетия это место стало туристической достопримечательностью, объектом изучения биологов, а также источником мифов и страхов.
"Сокращение числа активных очагов горения составило почти три раза", — заявила директор компании "Туркменгаз" Ирина Луриева на конференции в Ашхабаде.
Её слова стали сенсацией: впервые за 54 года речь идёт не о сохранении пламени, а о его угасании. Учёные предполагают, что природные процессы истощили залежи газа, питавшие кратер, и в ближайшие годы Дарваза может окончательно потухнуть.
Несмотря на экстремальные условия — температуру воздуха свыше 50 °C и постоянное выделение сернистых газов — жизнь всё же находит пути к существованию. Исследователи зафиксировали, что вблизи кратера обитают насекомые и мелкие пустынные животные, а свет и тепло пламени создают уникальную экосистему.
Существует множество рассказов о пауках, которые якобы обитают на краю кратера, плетут паутину и охотятся на насекомых, привлечённых светом. Однако научных доказательств их присутствия внутри или рядом с огненной воронкой пока нет.
"Температура влияет на охоту, поведение и выбор среды обитания пауков", — говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Thermal Biology (Цзяо Хяогуо и др., 2010).
Учитывая, что некоторые виды пустынных пауков способны выживать при экстремальной жаре, учёные не исключают, что отдельные особи действительно подходят к самому краю кратера, пользуясь постоянным источником света и тепла.
Легенда о "самоубийственных" пауках, бросающихся в пламя, живёт в туристических блогах уже много лет. По словам путешественников, насекомые и мелкие паукообразные, привлечённые светом, приближаются к краю и нередко падают внутрь. Подтверждений этому нет, но феномен кажется правдоподобным — постоянное свечение действительно действует как гигантская ловушка для ночных существ.
Впрочем, для научного сообщества Дарваза остаётся скорее символом необычной термоэкосистемы, чем "порталом в ад". Некоторые биологи отмечают, что стабильное пламя может создавать микросреду, способную поддерживать жизнь микроорганизмов, устойчивых к высоким температурам. Эти гипотезы напоминают исследования вулканических районов, где в кратерах тоже обнаруживаются формы жизни, приспособленные к экстремальному теплу.
Сейчас пламя заметно ослабло, и этот процесс ускоряется. Исследователи фиксируют сокращение количества активных горящих участков, а температура воздуха вокруг кратера снизилась. Если огонь действительно угаснет полностью, место может стать объектом масштабного геотехнического исследования, а затем — туристическим заповедником.
Для Туркменистана это событие имеет символическое значение. Кратер Дарваза был одновременно национальной гордостью и экологической проблемой. Государство не раз рассматривало проекты по его ликвидации, но до сих пор огонь оставался слишком интенсивным. Теперь у правительства появилась реальная возможность завершить многолетнюю историю.
"Это природное чудо вдохновляло тысячи людей, но теперь пришло время позволить пустыне остыть", — отметила Луриева.
Название появилось из-за непрерывного огня и зловещего свечения, напоминающего пылающую бездну.
Да, но с осторожностью. Из-за высокой температуры и нестабильного грунта подходить ближе чем на 5-7 метров не рекомендуется.
Под кратером находятся огромные запасы природного газа, который медленно выделяется через трещины в породе, поддерживая горение.
Научных подтверждений нет, но известно, что пустынные пауки и скорпионы обитают в непосредственной близости от него.
