Последняя ночь Глории Рамирес: что за сила превратила обычную пациентку в смертельный феномен

Она поступила в больницу в критическом состоянии, а вскоре весь медицинский персонал оказался на грани гибели. История Глории Рамирес — женщины, чьё тело стало смертельно опасным даже после смерти, — до сих пор вызывает споры среди учёных, врачей и конспирологов. Об этом сообщает издание Pictolic.

Последние часы Глории Рамирес

Глория Рамирес родилась в 1963 году в Риверсайде, штат Калифорния. Она была обычной женщиной — у неё была семья, работа, друзья, и ничто не предвещало трагедии. Но в январе 1994 года ей поставили страшный диагноз — рак шейки матки на последней стадии. Болезнь развивалась стремительно, и уже через месяц Глория оказалась на грани жизни и смерти.

19 февраля того же года её доставили в отделение интенсивной терапии местной больницы. Женщина испытывала сильные боли и проблемы с дыханием. Медики сразу начали вводить ей препараты, но ничего не помогало. Уже с первых минут персонал заметил странные детали: одежда пациентки была пропитана жирным веществом, а кожа блестела, будто покрыта кремом.

Когда медсестра взяла кровь на анализ, в пробирке появился резкий запах аммиака и кристаллы на стенках. Через несколько минут она потеряла сознание. Следом упали ещё две сотрудницы — психотерапевт и другая медсестра. За считанные минуты обычная реанимация превратилась в зону чрезвычайной ситуации.

Необъяснимая цепная реакция

Сначала никто не понимал, что происходит. Медики начали эвакуацию пациентов, надев защитные костюмы. Врачи, оставшиеся с Глорией, продолжали реанимацию, но в 20:50 зафиксировали смерть. После этого больницу оцепили: в воздухе могли быть опасные вещества. На место прибыли эксперты ФБР и спасатели в химзащите.

Однако лабораторные анализы не выявили ни утечки газа, ни следов радиации. И всё же 24 человека получили симптомы отравления: тошноту, судороги, потерю сознания. Нескольких сотрудников госпитализировали.

"Мы столкнулись с чем-то, что не поддавалось объяснению", — вспоминала позже одна из медсестёр больницы Риверсайд.

Тело Глории поместили в герметичный металлический гроб. Первое вскрытие показало лишь естественные следы болезни. Ни ядов, ни радиации, ни инфекций. Причиной смерти признали сердечный приступ, вызванный осложнением от онкологии.

Загадка токсичной крови

Тем временем расследование продолжалось. Повторные анализы не дали новых данных, а официальная версия властей выглядела странно — "массовая истерия". Но врачи, пережившие отравление, отказались верить в это. Тогда в дело вмешались специалисты из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора — одного из самых авторитетных научных центров США.

Они провели расширенные исследования и нашли в крови Глории необычно высокий уровень вещества диметилсульфона (ДМСО₂). Обычно оно встречается в малых дозах у всех людей, но здесь концентрация была в три раза выше нормы. Это наводило на мысль, что при жизни уровень мог быть гораздо выше.

Химики предположили, что в организме женщины происходила сложная реакция с участием другого соединения — диметилсульфоксида (ДМСО), известного своим сильным запахом и способностью проникать через кожу. При контакте с кислородом он мог превратиться в ДМСО₂, а при определённых условиях — в ещё более опасное вещество, выделяющее токсичные пары.

Химическая гипотеза: случайная смерть и цепная реакция

Химик Пэт Гранд, участвовавший в расследовании, выдвинул теорию, которая позже стала основной. Он предположил, что Глория использовала ДМСО в домашних условиях — как обезболивающее средство. Это вещество, когда-то применявшееся в медицинских целях, к 90-м годам стало популярным среди пациентов, ищущих альтернативное лечение.

"Вероятно, она наносила на кожу диметилсульфоксид, пытаясь облегчить боль", — говорится в отчёте лаборатории Ливермора.

Когда Глории начали подавать кислород, ДМСО на поверхности кожи и в крови мог преобразоваться в диметилсульфон, а при дефибрилляции — в ещё более реактивное соединение. Оно выделило токсичный газ, мгновенно распространившийся в помещении. Именно этот газ, по мнению исследователей, стал причиной отравления медперсонала.

Трагическая цепь случайностей

Если эта теория верна, трагедия в Риверсайде стала результатом цепочки совпадений:

пациентка, использовавшая бытовое вещество как лекарство;

подача кислорода, вызвавшая химическую реакцию;

электрический разряд , усиливший процесс;

, усиливший процесс; закрытое помещение, где газ не успел рассеяться.

Однако доказать гипотезу полностью не удалось. Пробирка с кровью Глории исчезла, а часть её органов при последнем вскрытии оказалась утрачена. Это породило новые слухи — от халатности до намеренного сокрытия улик.

Теории заговора и неразгаданные тайны

Вокруг дела Рамирес быстро выросли слухи. Одни утверждали, что в её теле проводились тайные эксперименты, другие говорили о заражении неизвестным веществом. Журналисты подхватили историю, назвав женщину "Токсичной леди".

Через месяц после завершения расследования один из следователей действительно покончил с собой, что лишь подогрело интерес к делу. Некоторые уверены, что его смерть связана с этим делом.

Несмотря на десятки статей и документальных фильмов, окончательный ответ так и не был найден. Для официальной медицины Глория Рамирес осталась загадкой — пациенткой, чья смерть спровоцировала одно из самых странных происшествий в истории американских больниц.

Плюсы и минусы версий

Плюсы версии о химической реакции

Логично объясняет симптомы персонала.

Подтверждается лабораторными анализами.

Совпадает с физическими признаками — запахом, кристаллами, головокружением.

Минусы

Не доказано, что в организме могла произойти такая реакция.

Ключевые улики (кровь, ткани) исчезли.

Семья Рамирес отрицала самолечение.

Альтернативная версия — массовая психогенная реакция — звучит менее убедительно, ведь симптомы проявились даже у сотрудников, не контактировавших напрямую с кровью пациентки.

Научный анализ против мистики

Научный подход объясняет трагедию как результат химической трансформации бытового вещества. Конспирологические теории — как следствие экспериментов или биологического оружия. Разница в подходах очевидна: первое опирается на факты, второе — на страхи и совпадения.

И всё же даже сегодня ни одна из версий не закрывает дело полностью.

