Когда звук стал ударной волной: Земля пережила момент, громче которого не слышала никогда

Взрыв Кракатау был в 4 раза мощнее Царь-бомбы — HuffPost

Самый громкий звук в истории человечества — это не запись, которую можно переслушать, и не сигнал, зафиксированный современной аппаратурой. Он возник задолго до появления микрофонов и вызвал такую силу вибрации, что отголоски слышали за тысячи километров. Молчаливая планета в тот день буквально заговорила, и это стало событием, которое до сих пор упоминают в научных обзорах и исторических хрониках. Об этом сообщает HuffPost.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вулкан

Что известно о самом мощном звуке, который когда-либо слышали люди

Понять, какой звук можно назвать самым громким в истории Земли, непросто. Планета существовала миллиарды лет без людей и без возможности фиксировать акустические явления. Однако среди задокументированных событий есть одно, которое считается наиболее мощным из когда-либо услышанных человеком.

Речь идёт об извержении вулкана Кракатау, произошедшем 20 мая 1883 года у берегов Индонезии. Современные академические оценки указывают, что акустическое давление при взрыве могло достигать около 310 дБ. Даже приблизительное представление о такой величине заставляет пересмотреть наши ощущения от повседневных шумов: человеческий голос в разговоре едва достигает 60 дБ, а уровень в 85 дБ уже требует защиты для слуха при длительном воздействии. При 110 дБ человек способен выдержать звук считанные минуты.

По архивным данным, взрыв Кракатау слышали на расстоянии более двух тысяч километров — в районах, где жители описывали звук как резкий удар или далёкий взрыв. В некоторых местах западной части Индийского океана впечатление было схоже с выстрелом. Поскольку звуковая волна распространялась со значительной скоростью, отдалённые регионы услышали её спустя несколько часов после самого события.

Мощность взрыва оценивалась приблизительно как эквивалент 200 мегатонн, что в четыре раза превышает энергию крупнейшего термоядерного устройства, созданного человеком. Важно понимать, что при уровне около 194 дБ звуковая волна переходит в ударную, как при преодолении звукового барьера самолётом. В таких условиях любое живое существо, оказавшееся слишком близко, находилось бы под воздействием разрушительной силы.

Почему мы не можем точно измерить громкость событий прошлого

Несмотря на масштабность происшествия, точность оценки ограничена. В период извержения не существовало достаточного числа приборов, способных фиксировать звуковое давление. Учёные отмечают, что никто не находился достаточно близко к эпицентру, чтобы измерить громкость напрямую, поэтому современные цифры — это реконструкция на основе описаний очевидцев, физических моделей и данных о разрушениях.

Вторым претендентом на звание наиболее мощного звукового явления иногда считают событие в районе Тунгуски в 1908 году. Однако и оно было зарегистрировано только посредством косвенных данных — сведений о падении деревьев, звуковых отражений и сообщений с далёких станций.

Уже в наше время появился новый кандидат для научной дискуссии — извержение вулкана Хунга-Тонга в январе 2022 года. В отличие от исторических событий, оно было зафиксировано современной сетью датчиков, включая инфразвуковые системы, размещённые по всей планете. Эти данные до сих пор анализируются, поскольку мощность волны оказалась настолько велика, что её измерения потребовали пересмотра существующих моделей.

Как понять масштаб разрушительной силы звука: сравнение уровней

Чтобы представить себе разницу между обычными звуками и ударными волнами, достаточно сравнить их по влиянию на человеческое тело и окружающую среду.

Нормальная речь: около 55-65 дБ — комфортный уровень, не угрожающий слуху.

около 55-65 дБ — комфортный уровень, не угрожающий слуху. Городской шум: 70-85 дБ — при длительном воздействии требует защиты.

70-85 дБ — при длительном воздействии требует защиты. Громкий концерт или техника: около 100 дБ — безопасно только при кратковременном контакте.

около 100 дБ — безопасно только при кратковременном контакте. Старт реактивного самолёта: примерно 120-140 дБ — вызывает физический дискомфорт.

примерно 120-140 дБ — вызывает физический дискомфорт. Порог ударной волны: около 194 дБ — звук переходит в механическое воздействие, способное разрушать структуры.

около 194 дБ — звук переходит в механическое воздействие, способное разрушать структуры. Оценка Кракатау: порядка 310 дБ — уровень, который невозможно пережить в непосредственной близости.

Такое сравнение помогает ясно увидеть пропасть между знакомыми шумами и глобальными природными явлениями.

Звук, который навсегда изменил представление о возможном

Когда жители регионов, удалённых на тысячи километров, услышали далёкое эхо Кракатау, никто ещё не знал, что это станет важной частью истории акустики. Звук той мощности способен изменить рельеф, разрушить постройки, дезориентировать животных и лишить слуха тех, кто окажется слишком близко. Это одно из немногих природных явлений, которое показывает, насколько мала человеческая физиология перед масштабами планеты.

Сегодня мы располагаем более точными инструментами, но до сих пор не можем полностью представить себе условия в точке, где звук достигает 300 дБ. Даже современные сенсоры не выдержали бы такого воздействия. Поэтому самые громкие звуки остаются частью истории, напоминая о том, что Земля умеет создавать колоссальные силы, превосходящие всё, что способен повторить человек.

Популярные вопросы о самых громких звуках на Земле

Можно ли услышать звук, превышающий 200 дБ?

Нет. На таком уровне звук становится ударной волной, разрушительной для организма.

Почему оценки громкости Кракатау считаются приблизительными?

Потому что непосредственных измерений не было — исследователи используют модели и описания очевидцев.

Были ли современные события, сопоставимые по силе?

Извержение Хунга-Тонга в 2022 году стало одним из самых мощных акустических явлений эпохи точных измерений.

Можно ли сравнивать силу вулканов и ядерных взрывов?

Только условно: сравнение проводится по энергии, но процессы отличаются по природе.

Почему звуки слышны на тысячи километров?

Потому что мощные взрывы создают инфразвуковые волны, которые распространяются в атмосфере на огромные расстояния.