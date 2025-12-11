Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

День превратится в ночь почти на 8 минут: самое долгое солнечное затмение века уже назначено

Луна полностью перекроет Солнце почти на 7,5 минуты — Lacepetalflowers.co.uk
Наука

День, который внезапно решает стать ночью, всегда сбивает с толку и детей, и взрослых. Полдень превращается в сумерки, птицы затихают, а люди машинально поднимают головы к небу, будто проверяя, всё ли ещё "по плану". В XXI веке нас уже удивляли длинные солнечные затмения, но одно из них — то, которое произойдёт через 160 лет, — обещает стать особенным. Об этом сообщает  Lacepetalflowers.co.uk.

Солнечное затмение
Фото: unsplash.com by Jongsun Lee is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнечное затмение

Самое продолжительное солнечное затмение столетия уже назначено

16 июля 2186 года по узкому коридору, проходящему через части Колумбии, Венесуэлы и Гайаны, пройдёт тень Луны — и на несколько минут день действительно сменится ночью. Это будет самое продолжительное солнечное затмение XXI века: максимальная фаза продлится около 7 минут 29 секунд. Для жителей зоны тотальности это станет необычным зрелищем: небо уйдёт в металлические оттенки, звёзды вспыхнут среди дневного света, а животные поведут себя так, будто наступил вечер.

Это событие уже занесено в каталоги и таблицы, где траектория рассчитана с точностью до километра. Для будущих поколений оно станет не абстрактной датой, а настоящим астрономическим ориентиром. Для нас же — напоминанием о том, что даже далёкое будущее иногда выглядит удивительно конкретным.

Почему затмение 2186 года станет рекордным

Долгие затмения возникают при совпадении нескольких условий. Луна должна быть близко к Земле, Земля — на максимальном удалении от Солнца, а путь тени должен проходить по экватору, где вращение планеты растягивает период пребывания в темноте. Летом 2186 года все эти параметры сложатся почти идеально, что позволит тени двигаться медленнее обычного и подарит редкую длительность полной фазы.

С научной точки зрения это результат орбитальной механики, но для наблюдателей это будет скорее ощущение того, что кто-то на несколько минут приглушил реальность.

Как пережить затмение как личный опыт

Чтобы почувствовать эффект затмения, необязательно ждать 2186 года: ближайшие десятилетия принесут множество частичных и полных фаз по всему миру. Опыт наблюдений показывает, что лучше заранее выбрать место с хорошим горизонтом и слабым световым загрязнением, подготовить защитные очки и решить — когда вы перестанете фотографировать и просто посмотрите на происходящее.

Важна атмосфера момента: лёгкие разговоры, ожидание, тишина, когда свет тускнеет. Так происходило, например, в Турции в 2006 году, когда на небольшом холме туристы, местные семьи и случайные наблюдатели пережили полную тьму — и в те минуты, когда Луна закрыла Солнце, никто не произнёс ни слова. Позже один из участников описал этот момент как "резкое и чистое погружение в темноту, когда мир будто перестал дышать".

Затмение 2009 года и рекорд 2186-го

Затмение 2009 года длилось чуть более шести с половиной минут и охватило многие регионы Азии и Тихого океана. Люди выходили на улицы, температуры снижались, мегаполисы погружались в серебристый сумрак. В 2186-м разница будет в геометрии, длительности и восприятии: будущие поколения получат ещё более редкий момент — почти восемь минут без дневного света.

День, который не стал днём

Однажды в июле 2186 года ребёнок в Южной Америке увидит, как полдень внезапно ведёт себя как полночь. Он не будет думать о миллиметрах орбиты — только о том, что знакомая улица стала похожа на сон. Позже ему скажут, что задолго до его рождения люди уже знали, что это произойдёт.

В какой-то момент астрофизик Джей Пасачофф описал солнечное затмение как "величайшее природное явление, которое можно предсказать с точностью до секунды". А опытный охотник за затмениями заметил, что "мы гоняемся за ними, чтобы напомнить себе, что Вселенная не умещается в голове — она каждый раз выплескивается наружу".

Эти слова хорошо передают суть: даже если мы не увидим затмение 2186 года, мы можем сохранять способность удивляться собственному небу и делиться этим удивлением с теми, кто придёт после нас.

Популярные вопросы о солнечном затмении

Увидит ли кто-то из ныне живущих затмение 2186 года?
Скорее всего нет: для этого человеку пришлось бы прожить около 160 лет.

Почему оно такое длинное?
Совпадут три фактора: близость Луны, удалённость Земли от Солнца и экваториальная траектория тени.

Опасно ли полное затмение?
Только при неправильном наблюдении. Важно пользоваться защитными фильтрами в частичных фазах.

Может ли частичное затмение быть впечатляющим?
Да. Многие эмоции связаны не с полной фазой, а с изменением света, тишиной и поведением природы.

Как узнать траекторию будущих затмений?
Официальные карты космических агентств дают точные списки и время видимости для любого региона.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
