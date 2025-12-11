Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Полярный вихрь треснул раньше времени: зиме готовят сценарий, который никто не ожидал

Декабрьское ВСП — редкое климатическое событие — Hairdressersbrownsbay.co.nz
Наука

В начале зимы атмосфера над Северным полюсом ведёт себя так, будто сезонные циклы сместились. На высоте, куда не долетают самолёты и где редко направлены человеческие взгляды, температура стремительно увеличивается, нарушая привычный порядок. Это редкое декабрьское потепление в стратосфере может изменить характер струйных течений, повлиять на траектории штормов и даже скорректировать сезонные прогнозы для Северной Америки и Европы. Об этом сообщает Hairdressersbrownsbay.co.nz.

Потепление

Что происходит в стратосфере этой зимой

Стратосфера — это сухой и холодный слой атмосферы, расположенный примерно от 10 до 50 километров над поверхностью Земли. Именно здесь зимой формируется мощная система западных ветров, называемая полярным вихрем. Этот вихрь удерживает арктический холод в пределах высокой широты, не позволяя ему свободно проникать в умеренные регионы.

Однако в начале декабря модели фиксировали аномальное повышение температуры на больших высотах. Это явление известно как внезапное стратосферное потепление. Обычно такие события происходят позже — в январе или феврале, поэтому столь ранний подъём температуры вызывает закономерный интерес.

Во время подобных процессов температура в полярной стратосфере может увеличиваться на 30-50 градусов по Цельсию всего за несколько дней. На поверхности это почти не ощущается, но критически влияет на ветры и распределение давления. Смещение волн и ослабление вихря могут изменить траектории штормов, создать условия для холодных вторжений или, наоборот, привести к более мягкой зиме в отдельных регионах.

Повышение температуры на высоте — это не локальная аномалия, а возможный механизм, способный перестроить атмосферные процессы, которые проявляются у нас как изменения в погоде.

Почему декабрьское потепление необычно

Исторические данные показывают, что значимые потепления в декабре — редкость. С середины XX века их было всего несколько, и каждое вносило коррективы в сезонные погодные сценарии. Раннее возмущение вихревой структуры вносит неопределённость в прогнозы, основанные на повторяющихся климатических паттернах.

Этой зимой наблюдаются несколько ключевых факторов, которые обостряют ситуацию:

  • в Арктике прогнозируется значительное повышение температуры;
  • ядро полярного вихря может ослабнуть или раздробиться;
  • явление Эль-Ниньо уже влияет на глобальные циркуляционные процессы;
  • площадь морского льда остаётся ниже нормы, меняя фоновое состояние атмосферы.

Сезонные прогнозы, составленные осенью, опирались на ожидаемые последствия Эль-Ниньо — преимущественно мягкую и влажную зиму в северных широтах США и мягкие условия в Западной Европе. Однако возмущение стратосферы способно пересмотреть этот сценарий. Теперь синоптики работают с динамичной и изменчивой системой, которая требует корректировок буквально каждые несколько дней.

Как стратосферное потепление может изменить погоду

Связь между стратосферой и тропосферой, где формируется погода, не всегда однозначна. Но когда полярный вихрь ослабевает, над Арктикой обычно формируется область высокого давления. Такое давление нарушает западно-восточное течение струйного потока, заставляя волны смещаться к северу и югу.

Это открывает коридор для арктического воздуха, который может проникать в умеренные широты, вызывая похолодания, затяжные периоды облачности и усиленные снегопады. Метеорологи анализируют это с помощью Арктической осцилляции. Её отрицательная фаза часто связана с холодными зимами в отдельных регионах Северной Америки и Европы.

Результат зависит от формы струйного течения и от того, как быстро стратосферное возмущение "опустится" к поверхности. Иногда такие события приносят холод в Евразию, в других случаях — в США, а порой влияние распределяется между регионами неравномерно.

Сравнение двух сценариев зимы

Чтобы понять возможные последствия, метеорологи сравнивают два основных сценария.

Сценарий 1: сильный полярный вихрь

  • преобладают мягкие погодные условия;
  • арктический холод ограничен северными широтами;
  • штормовые фронты смещаются на север;
  • вероятность сильных морозов уменьшается.

Сценарий 2: слабый или раздробленный вихрь

  • повышается вероятность резких вторжений холодного воздуха;
  • усиливаются снегопады в отдельных регионах;
  • метеорологические блокировки могут задерживать холод над континентом;
  • возрастает контраст между районами с тёплой и холодной погодой.

Этот анализ помогает оценить, как раннее стратосферное возмущение может влиять на погоду в ближайшие недели.

Как это может повлиять на сезонные прогнозы

До появления декабрьского возмущения сезонные карты указывали на спокойную, мягкую и влажную зиму в большинстве регионов средних широт. Теперь синоптики рассматривают вариант "зимы в два акта": первая часть сезона — мягкая, а вторая — нестабильная и холодная.

Такое изменение особенно важно для служб жизнеобеспечения. Запасы топлива, готовность дорожных служб, планирование ремонтов и распределение персонала зависят от долгосрочных прогнозов. Обновлённые данные требуют от органов управления более гибкого и адаптивного подхода.

Для широкой аудитории это означает: зима может оказаться переменчивой, с чередованием затиший и резких холодных периодов, особенно ближе к январю.

Популярные вопросы о раннем стратосферном потеплении

Почему стратосферное потепление в декабре такое редкое?
Потому что динамические процессы в атмосфере обычно приводят к сильным возмущениям ближе к концу зимы, а не в самом её начале.

Приведёт ли это к сильным морозам?
Не обязательно. Но вероятность холодных периодов в некоторых регионах возрастает, особенно если полярный вихрь ослабнет.

Связано ли это с Эль-Ниньо?
Эль-Ниньо влияет на глобальные циркуляционные процессы, что может усиливать взаимодействие стратосферы и тропосферы, однако влияние зависит от многих факторов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
