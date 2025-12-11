Суд за колдовство в XX веке: история медиума, чьи видения напугали Королевский флот и власти

Последний судебный процесс по обвинению в колдовстве в Великобритании состоялся не в Средние века, а во время Второй мировой войны. На скамье подсудимых оказалась женщина, утверждавшая, что может вызывать духов погибших моряков. Её имя — Виктория Хелен Дункан, более известная как "Адская Нелл". Об этом сообщает издание BBC.
Будущая медиум Виктория Хелен Макфарлейн родилась в Шотландии и с юных лет поражала окружающих эксцентричным поведением. Ещё школьницей она пугала подруг мрачными предсказаниями и приступами истерии. После работы в госпитале Данди Хелен вышла замуж за Геинри Дункана, скромного столяра, который поддерживал её увлечение спиритизмом и помогал в организации сеансов.
В годы между мировыми войнами спиритические практики стали необычайно популярны. Люди, потерявшие близких на фронте, стремились получить хоть какой-то знак с того света, и медиумы быстро превратили это в доходный бизнес. Дункан вскоре прославилась как одна из самых известных "контактёров" Великобритании, проводя десятки сеансов по всей стране.
"После утрат войны люди готовы были поверить в любую возможность поговорить с ушедшими", — говорится в архивных материалах Национальной лаборатории психических исследований.
Сомнения в честности Дункан появились уже в конце 1920-х годов. В 1928 году фотограф Харви Меткалф побывал на её сеансе и сделал снимки со вспышкой. На фотографиях выяснилось, что её "духовный проводник" по имени Пегги был не чем иным, как маской из папье-маше, прикрытой простынёй.
Проверку Дункан провёл и Лондонский спиритуалистический альянс. Результаты оказались шокирующими: знаменитая "эктоплазма" медиума представляла собой обычную марлю, пропитанную яичным белком. Когда Дункан дали проглотить таблетку метиленового синего перед очередным сеансом, она потеряла способность "материализовать" духа — что говорило само за себя.
Позже исследователь паранормальных явлений Гарри Прайс получил образец её "эктоплазмы" и подтвердил подлог. Попытка сделать рентген Дункан закончилась истерикой: она вырвалась, выбежала на улицу и закричала, разрывая одежду. Прайс описал случившееся как "сцену безумия, в которой драма превзошла науку".
В 1933 году очередной скандал закончился судебным процессом. Во время сеанса в Эдинбурге один из присутствующих схватил "духа" и включил свет — оказалось, что тот сшит из нижнего белья. Суд признал Дункан виновной в мошенничестве, но наказание оказалось мягким, и она вскоре вернулась к работе медиума.
Несмотря на разоблачения, её слава не угасла. Она продолжала собирать полные залы, утверждая, что способна общаться с умершими моряками. Именно это и стало причиной самого громкого эпизода её жизни — военного "сеанса", из-за которого в дело вмешались спецслужбы.
В мае 1941 года во время одного из сеансов Дункан заявила, что только что был потоплен крупный британский линкор. Присутствовавший на собрании бригадный генерал Рой Файрбрейс был потрясён, ведь официальных сообщений о потерях не поступало. Позже выяснилось, что корабль HMS Hood действительно погиб в тот день в бою с немецким линкором "Бисмарк".
Спустя несколько месяцев, в ноябре 1941 года, во время другого сеанса она объявила о гибели линкора HMS Barham. Но на тот момент это событие было совершенно секретным: правительство намеренно отложило публикацию новости, чтобы не подрывать моральный дух британцев. Как Дункан узнала об этом — до сих пор загадка.
"Она могла быть и шарлатанкой, и интуитивной женщиной, но для властей стала угрозой", — говорится в отчёте Файрбрейса.
Министерство внутренних дел начало наблюдение за медиумом, опасаясь, что она получает сведения от информаторов или даже шпионов.
В январе 1944 года Дункан арестовали во время очередного сеанса. Сначала ей предъявили обвинение по закону о бродяжничестве 1824 года, но затем дело переквалифицировали — по Закону о колдовстве 1735 года, действовавшему с XVIII века. Этот закон предполагал наказание для тех, кто выдаёт себя за обладателя магических сил.
Суд прошёл в апреле 1944 года, накануне высадки союзников в Нормандии. Некоторые историки, историки считают, что власти хотели просто изолировать женщину, чтобы предотвратить возможные утечки информации о военных операциях. Суд признал Викторию Хелен Дункан виновной, и она провела девять месяцев в тюрьме Холлоуэй.
"Использовать закон XVIII века против женщины в разгар Второй мировой войны — верх абсурда", — писал Уинстон Черчилль в записке министру внутренних дел.
Реакция на приговор была настолько бурной, что вскоре правительство пересмотрело законодательство. Закон о колдовстве 1735 года отменили, заменив его новым — о мошеннических практиках. Дело Дункан стало последним случаем, когда в Великобритании человека осудили за "ведовство".
Сама Хелен после освобождения продолжила заниматься медиумизмом, но её репутация была навсегда испорчена. Несмотря на многочисленные разоблачения, вокруг неё сформировался культ — последователи считали её жертвой недоверия и государственной цензуры.
В последующие десятилетия исследователи пытались понять, как Дункан узнала секретные военные сведения. Согласно версии, опубликованной BBC, некоторые выжившие моряки сообщили родственникам о трагедии задолго до официальных сообщений, и информация распространилась по Портсмуту — городу, где жила медиум.
Историк Грэм Дональд подсчитал, что о гибели линкора могли знать тысячи людей:
"Если каждая семья рассказывала хотя бы одному знакомому, секрет переставал быть тайной". — говорил он.
В 2008 году потомки Дункан подали петицию в шотландский парламент с просьбой о посмертном помиловании. Однако депутаты единогласно отказали, заявив, что дело носит исторический характер и не требует пересмотра.
Тем не менее, дискуссии о её невиновности продолжаются до сих пор. Для многих её образ напоминает древние европейские истории о загадочных фигурах, подобные легенды которых регулярно сбивают с толку учёных и фольклористов.
"Для семьи она навсегда осталась не ведьмой, а женщиной, которую несправедливо осудили", — говорила медиум Роберта Гордон.
В Европе XVII-XVIII веков законы против колдовства использовались для подавления "еретиков". Однако в XX веке их применение выглядело анахронизмом.
Такое сравнение подчеркивает, что арест медиума во время Второй мировой войны стал не просто курьёзом, а символом столкновения старых суеверий и современной эпохи.
Правда ли, что она действительно обладала сверхъестественными способностями
Научных доказательств этому нет. Все эксперименты показали, что её "эктоплазма" и духи были результатом подделок.
Почему власти отнеслись к ней так серьёзно
Потому что в годы войны любые утечки информации могли представлять угрозу национальной безопасности.
Можно ли считать её суд жертвой суеверий
Да, многие историки считают, что случай Дункан стал последним отголоском страха перед ведьмами в британской истории.
