Церковь блокирует разгадку века: под собором лежат тела, странность которых ставит науку в тупик

Мумии XIV века в Венцоне сохранились благодаря условиям крипты — Ancient Origins

В итальянском городке Венцоне в XVII веке произошло одно из самых загадочных археологических открытий Европы. В старинной часовне нашли десятки тел, которые со временем превратились в мумии без участия человека. Почему они так хорошо сохранились, до сих пор остаётся неразгаданной тайной. Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Фото: commons.wikimedia.org by Joadl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мумия в часовне римского кладбища возле собора Сант-Андреа

Тайна подземелий Венцоне

История началась в 1647 году, когда рабочие расширяли часовню XIV века, расположенную рядом с городским собором. Под полом строители наткнулись на гробницу, где и обнаружили первое высохшее тело. По сохранившимся документам, находка датировалась XIV веком, то есть временем, когда сама часовня только строилась. Тело весило всего около 15 килограммов, кожа напоминала пергамент, а спина была искривлена, из-за чего мумию прозвали "Гоббо" — "горбун". Рабочие побоялись извлечь её из склепа и оставили на месте.

В последующие десятилетия находки продолжались: в крипте нашли ещё несколько десятков мумий. Их вес варьировался от 10 до 20 килограммов, и все тела отличались одинаковой степенью сохранности. В XIX веке археологи перенесли часть мумий на поверхность и отправили на изучение в музеи Вены, Падуи и Парижа. Остальные остались в часовне Святого Михаила в Венцоне, где и сегодня хранятся в стеклянных витринах.

"Мумии Венцоне стали уникальным примером естественной мумификации в Европе", — говорится в материалах Итальянского института изобразительных искусств.

Землетрясение, которое едва не уничтожило реликвии

В 1976 году регион Фриули-Венеция-Джулия пережил мощное землетрясение. Стихия разрушила многие здания, в том числе часовню Святого Михаила, где хранились двадцать одна мумия. Шесть из них оказались уничтожены, а оставшиеся были временно перемещены в убежище. Позже часовню восстановили, и пятнадцать уцелевших мумий вновь заняли своё место в крипте. Сегодня они представляют не только историческую ценность, но и важную часть культурного наследия Венцоне.

Археологи отмечают, что феномен естественной мумификации встречается крайне редко. В большинстве случаев сохранение тел требует специальной обработки, однако в Венцоне тела не подвергались вмешательству. Это делает находку особенно значимой для науки.

Что скрывает загадочный грибок

Исследования показали, что в склепе, где покоились мумии, на стенах и гробах присутствовал неизвестный ранее грибок. Его назвали Hypha tombicina - по названию самой гробницы. Учёные предположили, что грибок поглощал влагу и тем самым обеспечивал высыхание тел без их разложения.

"Мы наблюдаем процесс, который, вероятно, был вызван сочетанием уникальных климатических и биологических факторов", — отмечается в научном отчёте Университета Падуи.

Однако не все специалисты согласились с этим объяснением. Некоторые полагают, что грибка было слишком мало, чтобы он мог повлиять на мумификацию стольких тел. Другая теория связывает этот феномен с известняковыми породами, из которых был сделан пол склепа. Известняк способен регулировать влажность и создавать сухой микроклимат, способствующий быстрому высыханию тканей. По третьей версии, ключевую роль сыграло сочетание обоих факторов — микрофлоры и состава грунта.

Почему тайна до сих пор не раскрыта

Современные исследователи сталкиваются с серьёзным ограничением: доступ к мумиям закрыт по религиозным и этическим причинам. Для жителей Венцоне эти останки не просто археологические объекты, а часть духовной истории города. Поэтому археологам разрешено работать только с образцами, взятыми в XIX веке. Эти фрагменты хранятся в музеях, однако из-за малых объёмов материала провести масштабные анализы невозможно.

Археологи пытались воссоздать условия крипты, где нашли мумии, но эксперименты пока не увенчались успехом. Ни одна искусственно созданная среда не смогла воспроизвести столь же точный эффект. По мнению исследователей, разгадка тайны Венцоне может помочь глубже понять природные процессы сохранения органики и даже способствовать новым методам консервации археологических находок.

"Мы стоим перед примером природного чуда, где сама среда создала идеальные условия для сохранения тел", — говорится в отчётах Итальянского общества археологов.

Сравнение природных и искусственных способов мумификации

В мире известно несколько типов мумификации. Искусственная, как в Древнем Египте, требовала удаления внутренних органов, обработки тела солями и смолами. Природная же, как в Венцоне, происходит без участия человека. Главное отличие заключается в скорости и механизме высыхания тканей.

обеспечивает полное контролирование процесса, но требует множества этапов подготовки. Природная мумификация зависит от климата и состава почвы, и её невозможно воспроизвести точно.

Такое сравнение показывает, насколько уникален случай Венцоне. Здесь совпали редкие условия: стабильная температура, низкая влажность, известняковая почва и особая микрофлора.

Популярные вопросы

Сколько мумий сохранилось до наших дней

После землетрясения 1976 года в Венцоне осталось пятнадцать мумий, которые экспонируются в часовне Святого Михаила.

Можно ли посетить крипту и увидеть мумий

Да, часовня открыта для посетителей, но экспозиция оформлена с уважением к религиозным традициям и не носит развлекательного характера.

Есть ли подобные случаи в других странах

Да, естественные мумии находили в Ирландии, Чехии и Перу, однако по уровню сохранности тела из Венцоне считаются одними из лучших в мире.