Граница между жизнью и забвением: Чёрное море скрывает слой, который растёт, как живая тьма

Сероводород накапливается в глубинах Чёрного моря

На протяжении всего лета Чёрное море кажется спокойным и гостеприимным: пляжи заполнены отдыхающими, набережные живут насыщенной курортной жизнью, а привычный ритм прибрежных городов создаёт ощущение стабильности. Однако за этим пейзажем скрывается уникальная природная система, у которой нет точных аналогов в мировом океане. Её особенности способны повлиять на экологию региона, а изменения, происходящие внутри водной толщи, всё чаще становятся предметом пристального внимания исследователей. Об этом сообщает boda.

Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain Морское дно

Чёрное море как уникальная природная структура

Один из самых необычных фактов о Чёрном море состоит в том, что до 90% его объёма лишено кислорода. В придонных слоях вода насыщена сероводородом, и живые организмы здесь существовать не могут. Такое строение моря сформировалось не за одно десятилетие и является результатом сложных геологических и химических процессов, которые продолжаются и сегодня.

Погружаясь в историю, океанологи отмечают, что около семи тысяч лет назад на месте современного моря находилось пресноводное озеро. После таяния ледников уровень мирового океана поднялся, и солёные воды Средиземного моря прорвали естественный барьер. Потоки проникли в озёрную котловину, стремительно заполняя её и изменяя химический состав воды. Многие пресноводные организмы не выдержали этих изменений, и их разложение в бескислородной среде сформировало будущее ядро сероводородной зоны.

Два моря в одной акватории: как устроена водная толща

Чёрное море фактически разделено на два слоя. Верхний, толщина которого достигает 150–200 метров, насыщен кислородом и поддерживает жизнь множества видов: сюда относятся рыбы, медузы, планктон и другие обитатели. Ниже начинается полностью отличная среда — холодная, более солёная и химически активная. В ней выживают лишь сульфатредуцирующие бактерии, участвующие в разложении органики и выделяющие сероводород. Граница между слоями называется хемоклином. Она резкая и постоянная, по сути разделяя живую зону и область, где существование большинства организмов невозможно.

Почему слои не смешиваются

Структура моря обусловлена разницей плотности водных масс. Солёная придонная вода тяжелее и стабильно остаётся внизу, не перемешиваясь с поверхностной. География также играет ключевую роль: Босфор, соединяющий Чёрное море со Средиземным, сравнительно мелок и узок. Это препятствует активному водообмену, из-за чего вертикальная циркуляция крайне слабая. По расчётам океанологов, воде с поверхности требуется несколько столетий, чтобы добраться до глубины.

Именно поэтому сероводородная зона накапливается, а процессы внутри неё протекают медленно. При отсутствии перемешивания слой расширяется, особенно если увеличивается поступление органических веществ.

Микромир бактерий и образование сероводорода

В глубинной зоне обитают бактерии, использующие сульфаты для получения энергии. В процессе они выделяют сероводород — газ с характерным запахом, который становится одним из доминирующих компонентов среды. Концентрации бактерий чрезвычайно высоки: в одном миллилитре придонной воды может содержаться до миллиона клеток. Этот биохимический процесс идёт непрерывно, и именно он поддерживает существование «мёртвой зоны».

Сероводород опасен в больших концентрациях и воздействует на живые организмы стремительно. Ухудшение качества воды, накопление органики и слабая циркуляция могут усиливать образование сероводорода, что делает систему чувствительной к изменениям.

Природные выбросы: редкие, но впечатляющие эпизоды

Исторические записи упоминают ситуации, когда сероводород поднимался на поверхность. Один из ярких примеров — 1927 год, когда после землетрясения у побережья Крыма люди наблюдали светящиеся столбы над водой. Исследователи предполагают, что произошёл локальный выброс газов: при контакте с кислородом сероводород вступал в реакцию, увеличивая визуальный эффект. Подъём метана мог усилить явление. Несмотря на редкость подобных событий, они демонстрируют, насколько хрупким является баланс состава воды.

Как изменяется состояние Чёрного моря сегодня

За последние десятилетия учёные фиксируют постепенное повышение границы сероводородной зоны. Поверхностный кислородный слой сокращается. Основная причина — поступление загрязнений с речными стоками. Избыточное количество биогенных веществ вызывает интенсивное цветение водорослей. После их гибели увеличивается количество органики, оседающей на дно. Это стимулирует бактерии, которые производят сероводород, и ускоряет рост бескислородной зоны.

Климатические изменения также оказывают влияние. Повышение температуры и изменение сезонной циркуляции воды увеличивают устойчивость слоёв, делая перемешивание ещё более слабым.

Почему Чёрное море отличается от других морей

Чёрное море по структуре уникально: большинство морей имеют ярко выраженную циркуляцию водных масс, способствующую их смешению. Например, в Средиземном море присутствуют более интенсивные вертикальные и горизонтальные течения, что обеспечивает постоянный доступ кислорода к глубинным слоям. Балтийское море, хотя тоже страдает от бескислородных зон, имеет меньшую глубину, и процессы восстановления идут быстрее.

Эти различия подчёркивают важность наблюдений за Чёрным морем. Его структура делает его особенно чувствительным к антропогенному воздействию, и тенденции в изменении водных слоёв могут оказывать значительное влияние на прибрежную экономику и биоразнообразие.

Популярные вопросы о Чёрном море

Почему в Чёрном море так много сероводорода?

Потому что глубокие слои лишены кислорода и поддерживают деятельность бактерий, перерабатывающих органику и выделяющих сероводород.

Опасен ли подъём сероводородной зоны?

Да, он уменьшает кислородный слой, что влияет на флору, фауну и стабильность экосистемы.

Возможно ли полное смешение слоёв?

Из-за географии и слабого водообмена смешение крайне маловероятно. Оно может произойти только при редких природных катастрофах.