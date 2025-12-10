Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Призрачные огни движутся по рангоуту, будто ищут кого-то: что активирует этот древний морской сигнал

Огни Святого Эльма считаются атмосферным разрядом
Наука

Во времена сильнейших штормов моряки нередко сталкивались с редким природным свечением, которое в темноте казалось почти нереальным. Яркие голубоватые всполохи появлялись на мачтах кораблей именно тогда, когда море находилось в наиболее бурном состоянии и казалось, что стихия лишила людей последнего шанса на спасение. Старинные морские поверья связывали этот свет с защитой высших сил, а появление сияния воспринималось как добрый знак. Об этом сообщает Дзен-канал "ЛЕНИВЫЙ ТУРИСТ".

Корабль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корабль

Как моряки воспринимали огни Святого Эльма

На протяжении столетий люди, покорявшие океан, обращали внимание на появление мерцающих огней в самые тяжёлые моменты шторма. Свет возникал на концах реев, снастей, вдоль рангоута, словно оживая под ударами ветра. Несмотря на бушующую стихию, свечение оставалось спокойным и мягким, что создавало контраст с обстановкой вокруг. Оно не причиняло вреда дереву или парусам и выглядело настолько необычно, что становилось частью морской традиции.

Этот феномен воспринимался как знак поддержки. Считалось, что если огни появлялись в разгар непогоды, то опасность постепенно спадала и буря вскоре отступала. Моряки отмечали, что подобное свечение сопровождало корабль в наиболее напряжённые моменты, создавая атмосферу загадочности и усиливая ощущение связи человека с природными силами. Исторические описания отмечают, что у некоторых команд оно вызывало чувство облегчения, символизируя наступление спокойствия после тяжёлого испытания.

Научное объяснение атмосферного свечения

Современная наука дала чёткое определение огням Святого Эльма. Это коронный электрический разряд, возникающий в атмосфере при высокой напряжённости электрического поля. Когда в воздухе создаются условия, сопровождающие сильные грозы, выступающие металлические и деревянные конструкции начинают светиться из-за процесса ионизации воздуха. Подобным образом реагируют мачты судов, шпили зданий, металлические ограждения и даже растительность.

В основе этого эффекта лежит насыщенность грозового облака электричеством. Если разница потенциалов между облаком и земной поверхностью достигает критического уровня, начинается свечение воздуха вокруг объектов с острыми выступами. Оно может проявляться в виде тонких светящихся языков, кистевидных разрядов или равномерного мерцания. Цвет чаще всего варьируется от голубого до сиреневого, что объясняется свойствами ионизированного воздуха.

Несмотря на то, что физическая природа явления хорошо изучена, его визуальное проявление остаётся впечатляющим. Для человека, оказавшегося в центре грозы, оно способно производить сильный эмоциональный эффект благодаря сочетанию яркости, движения и необычного цвета света.

Атмосферное свечение в морской и воздушной среде

Хотя огни Святого Эльма чаще всего ассоциируются с парусниками, это явление встречается в самых разных условиях. Его фиксируют на обшивке самолётов, пролетающих через заряженные облака, на поверхностях зданий, в лесных массивах и даже на рогах животных во время гроз. Однако именно на кораблях свечение приобретает яркий символический смысл из-за особенностей морских штормов.

Исторические хроники описывают, как корабли во время путешествий попадали в зоны низкой видимости, где каждая деталь теряла очертания. В такие моменты свечение создавало вокруг судна своеобразный контур. Иногда свет как будто перемещался по снастям, усиливая впечатление движущейся энергии. Для экипажей прошлых эпох это было одним из самых загадочных феноменов, поскольку научных знаний о природе атмосферного электричества тогда не существовало.

Удивительно, что даже сегодня, когда физические механизмы явления хорошо изучены, наблюдатели говорят об особой атмосфере, которую создаёт это свечение. Многие отмечают, что вид огней словно успокаивает и помогает отвлечься от напряжённой ситуации. В таких моментах нередко вспоминаются старые поверья, и кто-нибудь может тихо произнести знакомую фразу, вложенную в традицию многими поколениями моряков.

Чем огни Святого Эльма отличаются от других атмосферных явлений

Огни Святого Эльма легко спутать с молниями или шаровыми разрядами, но между ними есть существенные различия. Молния представляет собой кратковременный мощный разряд, который сопровождается громом и высокой температурой. Огни Святого Эльма — это спокойное свечение, возникающее в условиях высокой влажности и насыщенности воздуха электричеством.

Шаровая молния — редкое и непредсказуемое явление, которое может перемещаться самостоятельно и имеет непостоянную форму. Огни Святого Эльма же более стабильны, их появление связано с конкретными физическими условиями и наличием предметов, способных служить проводниками. В отличие от них, полярные сияния обусловлены взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с атмосферой, а потому возникают только в высоких широтах.

Различия между этими явлениями подчёркивают уникальность огней Святого Эльма и объясняют, почему они стали частью морских преданий.

Популярные вопросы об огнях Святого Эльма

Опасны ли огни Святого Эльма?
Само свечение не представляет угрозы, поскольку является коронным разрядом низкой мощности. Опасность исходит от грозовой активности, в которой оно возникает.

Можно ли наблюдать огни Святого Эльма на земле?
Да, явление встречается на шпилях зданий, металлических оградах и других объектах с острыми выступами в период гроз.

Почему огни чаще ассоциируют с морем?
Исторически явление чаще всего фиксировали на кораблях, где оно приобретало символическое значение и запоминалось как часть морской культуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы море природа путешествия
Новости Все >
В Южной Корее обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет — Korea Herald
Рис для суши формирует структуру блюда благодаря высокому содержанию амилопектина
Раковина, доски и аксессуары оказались наиболее грязными местами на кухне — thespruce
Глина собрала остатки битума и тормозной пыли с покрытия — Jalopnik
Пионы сформировали широкую палитру декоративных оттенков — Сiceksel
64% бюджета немецких семей с низкими доходами уходит на жильё и еду — EV
Муж научил Сати Казанову рассудительности в отношении денег
Аргентина заплатит высокую цену из-за отказа от БРИКС — аналитики
Природные материалы стали основой зимнего декора входной зоны — Prima Inspirace
Холостой прогрев увеличивает износ двигателя и расход топлива — данные Actualno
Сейчас читают
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Садоводство, цветоводство
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Последние материалы
Муж научил Сати Казанову рассудительности в отношении денег
Антиоксиданты свёклы защитили клетки печени от повреждений — диетологи
Аргентина заплатит высокую цену из-за отказа от БРИКС — аналитики
Природные материалы стали основой зимнего декора входной зоны — Prima Inspirace
Белый соус бешамель превращает обычную пасту в праздничное блюдо
Холостой прогрев увеличивает износ двигателя и расход топлива — данные Actualno
Популяция черного каймана восстановилась после массовой охоты — эксперты
Обнаружен погребальный комплекс у святилища Кастро — археологи
Учёные зафиксировали снижение сахара после томатного сока — Timesofindia
Платье-пиджак как главный акцент праздничного наряда — модель Хантингтон-Уайтли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.