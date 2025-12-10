Возраст сверхновых ломает привычную картину космоса — что происходит со Вселенной сейчас

В течение трёх десятилетий космологи были уверены: Вселенная расширяется с растущей скоростью, а движущей силой этого процесса является тёмная энергия — гипотетическая "антигравитация", пронизывающая космос. Эта идея основывалась на наблюдениях за сверхновыми типа Ia, служившими "стандартными свечами".
Однако исследование, выполненное в Университете Ёнсе (Сеул, Южная Корея) и опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ставит под сомнение фундаментальный вывод современной космологии. Учёные не обнаружили признаков ускорения Вселенной после учёта ключевого систематического эффекта.
Команда профессора Ён Ук Ли в ходе анализа пришла к выводу: яркость сверхновых Ia значительно зависит от возраста звёзд-предшественниц. Даже после стандартных процедур калибровки сверхновые из молодых звёздных скоплений выглядят систематически слабее, а из старых — ярче.
Ли отмечает: "Наше исследование показывает, что в современную эпоху Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что тёмная энергия развивается гораздо быстрее, чем считалось ранее".
Он также добавил, что подтверждение этих результатов стало бы "серьёзным сдвигом парадигмы в космологии со времён открытия тёмной энергии 27 лет назад".
Использовав выборку примерно из 300 галактик и огромный набор данных о сверхновых, исследователи подтвердили влияние возрастного смещения с достоверностью 99,999 %. После введения поправок стало ясно: данные больше не согласуются со стандартной космологической моделью ΛCDM, в которой тёмная энергия представлена космологической постоянной.
Зато скорректированные наблюдения хорошо совпадают с альтернативной моделью, поддерживаемой проектом Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Она учитывает данные о барионных акустических колебаниях (BAO) и космическом микроволновом фоне (CMB).
Объединение скорректированных данных о сверхновых с BAO и CMB привело к исключению ΛCDM с подавляющей вероятностью, что является крайне серьёзным вызовом устоявшимся представлениям.
Комплексный анализ, проведённый командой, показывает: Вселенная не ускоряется, как считалось последние десятилетия. Напротив, она уже вступила в фазу замедленного расширения.
Профессор Ли пояснил различие с результатами DESI: "В рамках проекта DESI были получены ключевые результаты путём объединения нескорректированных данных о сверхновых… Это позволило сделать вывод о том, что, хотя в будущем Вселенная будет замедляться, в настоящее время она всё ещё ускоряется".
Но их собственный анализ с учётом возрастного смещения указывает на обратное: Вселенная замедляется уже сейчас.
Ослабление тёмной энергии — ключевой вывод исследования, и он согласуется с моделями, построенными только на BAO или BAO+CMB, хотя до сих пор этому аспекту уделяли недостаточно внимания.
Чтобы исключить влияние эволюции галактик, исследователи проводят дополнительный тест: они анализируют только сверхновые, вспыхивающие в молодых галактиках одного возраста по всему диапазону красных смещений. Первые результаты подтверждают главный вывод — ускорения нет.
Профессор Чхоль Чун (Чонский университет) отметил, что предстоящее развитие наблюдательных программ резко улучшит возможности проверки этих выводов:
"В течение следующих пяти лет обсерватория Веры К. Рубин обнаружит более 20 000 новых галактик, в которых вспыхивают сверхновые… Это позволит провести гораздо более надёжную и точную проверку космологии сверхновых".
Если исследование будет подтверждено независимыми группами, космологии придётся столкнуться с серьёзным вызовом:
Это открывает дорогу новым моделям космологической динамики и требует пересмотра ключевых положений современной теории.
