Направление, исчезнувшее в науке, снова пугает мир — что скрывает клонирование человека сегодня

Развитие репродуктивных технологий продолжается скрытно — биотехнолог Майкл Ле Пейдж

С того момента, как в феврале 1997 года миру сообщили о рождении овечки Долли, тема клонирования человека практически не сходила с первых полос. Заявления сомнительных исследователей, сенсационные заголовки, предположения о секретных лабораториях — всё это создаёт впечатление, что прорыв должен был случиться уже давно. Но прошло почти три десятилетия, а реальных подтверждений появлению человеческих клонов так и нет.

Майкл Ле Пейдж, наблюдавший за биотехнологиями в течение десятилетий, отмечает, что многие нашумевшие идеи имеют одинаковую траекторию: яркий всплеск интереса → годы медиа-ажиотажа → почти полное исчезновение из повестки. По его словам, клонирование человека стало едва ли не идеальным примером подобного цикла.

Однако в тени исчезнувшего внимания продолжают развиваться репродуктивные технологии. Появились дети с отредактированными генами — нелегально, но факт остаётся фактом.

CRISPR, ИИ-диагностика, прогресс в эмбриологии — всё это подталкивает к вопросу: действительно ли клонирование человека стоит на месте или просто ушло из публичного поля?

Может ли кто-то уже тайно создать человеческого клона?

Ле Пейдж задаётся вопросом, который периодически возникает у многих специалистов: могли ли сверхбогатые люди, одержимые идеями бессмертия или продления молодости, профинансировать секретные попытки клонирования?

"Могут ли где-то уже существовать человеческие клоны, о которых никто не знает?" — спрашивает он.

Вопрос риторический, но не лишён оснований.

Зачем кому-то идти на такой риск?

1. Клоны как источник органов — мрачная версия научной фантастики

Недавняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, на которой обсуждалось продление жизни через трансплантацию органов, вновь подняла эту тему. Теоретически идеально совместимые органы можно было бы получить именно от клона.

Эта идея десятилетиями используется в культуре — от фильма "Остров" до романа "Не отпускай меня". И хотя на практике подобное кажется чудовищным, богатые люди нередко поддаются иррациональным убеждениям в попытках обойти ограничения природы.

2. Иллюзия бессмертия через "копию себя"

В массовой культуре нередко встречается мысль, что клон = продолжение личности. В сериале "Основание" империей правят поколения клонов. Но реальность иная: "Наличие одинакового генома не делает вас одним и тем же человеком".

Однояйцевые близнецы — живое подтверждение тому, что одинаковый ДНК-набор не создаёт идентичной личности. Ле Пейдж вспоминает и художественные примеры, отмечая: "Как прекрасно показала актриса Татьяна Маслани в сериале "Чёрное зеркало”, каждый клон будет уникальной личностью".

Тем не менее стремление к продолжению себя — мотивация, свойственная многим властным и состоятельным людям.

Почему, несмотря на прогресс, человека пока ещё не клонировали

После Долли учёные во всём мире начали создавать клонированные человеческие эмбрионы — но не для рождения детей. Настоящей целью было получение эмбриональных стволовых клеток, которые теоретически могли бы стать основой для создания органов, полностью совместимых с организмом пациента.

Но путь оказался значительно сложнее, чем ожидалось.

Первые попытки и первое крупное мошенничество

В 2004 году биолог Ву Сук Хван заявил о создании стволовых клеток из клонированных человеческих эмбрионов. В то время работа казалась образцовой:

"В то время меня очень впечатлила его хорошо написанная статья, в которой были учтены все возможные возражения", — вспоминает Ле Пейдж.

Однако позже выяснилось, что исследование было целиком сфальсифицировано. Статья была отозвана, а сам учёный оказался в центре громкого международного скандала. Это стало одним из самых болезненных эпизодов в истории биомедицины.

Настоящий прорыв — но слишком поздно

Только в 2013 году исследователям впервые удалось получить эмбриональные стволовые клетки из клонированного человеческого эмбриона. К тому часу общество и наука уже находились в другой парадигме: появились методы перепрограммирования клеток с помощью нескольких ключевых генов — технология индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

Эти методы оказались проще, дешевле и менее спорными с этической точки зрения. Поэтому интерес к терапевтическому клонированию постепенно угас.

Тем временем клонирование животных стало рутиной

Хотя клонирование человека остаётся недостижимым, клонирование животных активно развивается. Сегодня это не сенсация, а коммерческая услуга:

знаменитости клонируют умерших питомцев;

сельское хозяйство использует клонов для разведения элитных линий;

коневодство применяет технологию для сохранения генома чемпионов.

Недавно зарубежные СМИ сообщали, что собака бывшей звезды НФЛ Тома Брэди является клоном — созданным фирмой, которую купила Colossal Biosciences.

Однако эффективность остаётся крайне низкой. В исследовании 2022 года, анализирующем первые 1000 клонированных собак, приводится показатель: лишь 2 % имплантированных эмбрионов приводят к рождению живого животного. Стоимость процедуры достигает $50 000, а примерно у 20 % клонов наблюдаются тяжёлые физические отклонения — от чрезмерной мышечной массы до волчьей пасти.

Это показывает, насколько далека технология от идеала — даже у организмов с куда более простой биологической организацией, чем человек.

А как же приматы?

Некоторые источники утверждают, что обезьян успешно клонировали уже несколько раз начиная с 2017 года. Это так — но с важной оговоркой: клоны были созданы из эмбриональных клеток, а не из клеток взрослых особей.

А именно клонирование взрослой клетки является ключом к созданию настоящего клона конкретного человека. Это то, что сделали с овцой Долли.

Долгое время считалось, что перепрограммирование специализированных клеток невозможно, потому что они "теряют" способность превращаться во все типы тканей. Но Долли стала исключением — и доказательство того, что клетки можно вернуть в эмбриональное состояние.

Проблема в том, что человеческие клетки куда более сложны, и их "обнуление" требует процессов, которые современная биология пока не в состоянии стабильно воспроизводить.

Почему клонирование человека сегодня практически исключено

Научные и технические барьеры — не единственное препятствие. Ещё большую роль играют репутационные риски и законодательные ограничения.

После скандала с CRISPR-детьми китайская комиссия заявила, что учёный, создавший их, "незаконно проводил исследования в погоне за личной славой и выгодой". Этот эпизод стал важным предупреждением всему научному сообществу: создания генетически изменённых детей общество не терпит.

Клонирование человека вызвало бы ещё более бурную реакцию. Но главный аргумент — технический.

Ле Пейдж пишет: "Суть в том, что я почти уверен в том, что клонирование взрослого человека пока невозможно. А в мире, где нет недостатка в диктаторах и эксцентричных миллиардерах, это очень хорошо".

Почему это действительно хорошая новость

Если взглянуть на историю клонирования животных, становится ясно: технология остаётся далеко не совершенной, и даже для собак или коров риск аномалий остаётся высоким. Перенос этой практики на человека был бы не просто опасным, но и этически неприемлемым.

Клонирование не создаёт копию личности. Не дарует бессмертие. Не обеспечивает возможности "продлить себя". Даже идеальный генетический дубликат создаст нового уникального человека со своим мозгом, своим опытом, своей жизнью.

Возможно, именно поэтому скорость развития технологий клонирования человека сегодня куда ниже, чем ожидалось после появления Долли. И, возможно, в этом — залог безопасности.