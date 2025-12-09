Древний Шимао открыл свой мрак: мужчины и женщины исчезали в обрядах по двум жутко разным сценариям

Древние захоронения в Шимао раскрыли сложную систему обрядов — Independent

Археологи всё чаще находят свидетельства сложных ритуалов и социальных норм, которые существовали задолго до появления первых государств. Новые данные из Китая позволяют иначе взглянуть на практику жертвоприношений и гендерные роли в древних обществах. Исследование показывает неожиданную системность в обращении с мужчинами и женщинами. Об этом сообщает Independent.

Открытие, изменившее представления о ритуалах каменного века

Учёные Китайской академии наук изучили крупный археологический комплекс Шимао на севере провинции Шэньси. На этой территории, занимавшей около 4 кв. км, ещё с прошлого века находили монументальные стены, следы ремесленного производства и многоуровневые зоны, характерные для обществ, близких к раннегосударственным образованиям. Теперь же исследователи раскрыли новый аспект жизни местных жителей — тщательно структурированную систему человеческих жертвоприношений.

Анализ ДНК 169 останков, найденных на семи памятниках в провинциях Шэньси и Шаньси, позволил определить не только происхождение людей, но и их возможную роль в ритуалах. Выяснилось, что большинство погребённых связаны родством с местными популяциями, жившими в регионе примерно за тысячу лет до расцвета Шимао. Это указывает на преобладание локальной культуры, в которой ритуалы имели устойчивый характер и были интегрированы в социальную структуру.

Особое внимание привлекли элитные захоронения. Женщины, помещённые рядом с людьми высокого статуса, скорее всего, были жертвами, сопровождавшими умершего в загробный мир. Такие ритуалы считались проявлением власти и демонстрацией особого положения усопшего. На другом конце поселения, у Восточных ворот, обнаружены массовые захоронения мужчин, что позволяет говорить о существовании двух различных типов жертвоприношений.

Жертвоприношения как отражение гендерной структуры общества

Новые данные заставили пересмотреть прежние выводы. Ранее считалось, что большим количеством были представлены именно женщины-жертвы, однако генетические исследования показали: девять из десяти погребений у Восточных ворот принадлежали мужчинам. Такая закономерность указывает на чёткое разделение ритуальных практик. Мужчин приносили в жертву в рамках общественных или оборонительных обрядов, тогда как женщины сопровождали захоронения элиты.

Исследование подчёркивает, что жертвенные практики отражали патрилинейную организацию древнего общества Шимао. Похожие сложности интерпретации возникают при изучении погребальных комплексов древних цивилизаций, где структура захоронений нередко указывает на социальные функции умерших.

"Эти результаты показывают преобладающую патрилинейную структуру происхождения в общинах Шимао и, возможно, наличие ритуалов жертвоприношения, специфичных для пола", — пишут ученые в исследовании.

Феномен захоронений элиты вместе с женщинами-жертвами появляется в истории Китая лишь спустя тысячи лет — в раннем железном веке. Это делает находку особенно значимой: она показывает, что подобные практики могли зародиться гораздо раньше, чем предполагали специалисты.

При этом материальная культура Шимао демонстрирует высокий уровень развития. Каменные стены, масштабные площадки, украшенные резьбой, и богатые погребения указывают на сложную социальную иерархию. Ритуалы жертвоприношений, вероятно, служили способом укрепления идеологии власти и поддержания порядка в обществе.

Генетические связи и культурные взаимодействия

Одним из важных результатов исследования стало выявление генетических связей между народом Шимао и древними земледельческими общинами юга Китая. Это свидетельствует о том, что миграции и культурные обмены происходили задолго до формирования первых крупных государств Восточной Азии. Исследователи считают, что взаимодействие скотоводческих и земледельческих групп могло играть ключевую роль в становлении иерархических обществ.

Региональные контакты объясняют, почему в Шимао появляются черты, характерные как для северных культур, так и для южных аграрных традиций. Именно смешение различий и привело к формированию уникальных ритуалов, включая различие в типах жертвоприношений. В дальнейшем такие практики могли трансформироваться, влияя на развитие общества на протяжении нескольких столетий.

Впереди — продолжение археологических исследований, которые помогут точнее определить связь между Шимао и ранними протогосударствами Восточной Азии. Новые данные могут объяснить, как древние поселения переходили от локальных культур к более сложным политическим образованиям.

Практики жертвоприношений в Китае и других древних культурах

Чтобы понять уникальность Шимао, важно сравнить обнаруженные ритуалы с аналогичными практиками в других регионах. В древней Месопотамии женские сопровождения элиты также встречались в царских погребениях, однако массовые мужские жертвоприношения были редкостью. В Центральной и Южной Америке жертвенные ритуалы включали как мужчин, так и женщин, но разделение по полу было менее выражено.

В отличие от этих культур, в Китае обнаруживается строгая структурированность ритуалов: место погребения, пол жертвы и социальный ранг фиксировали чёткие правила. Это указывает на развитую социальную идеологию, в которой каждая категория населения имела определённую ритуальную роль. Такое разделение не только подчёркивало статус элиты, но и укрепляло коллективные представления о мире и порядке.

Археологи отмечают, что подобные древние практики нередко отражают переходный этап между племенной структурой и раннегосударственными образованиями. Это сопоставимо с выводами, сделанными при исследовании масштабных земляных укреплений Бенина, где сложные ритуалы и социальная стратификация также играли ключевую роль.

