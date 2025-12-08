Древний континент стал перекрёстком миров: тайна, ждавшая первых людей у берегов Австралии

Первые люди в Сахуле появились 60 000 лет назад — археогенетик Мартин Ричардс

Первые шаги человека по древнему континенту Австралии долго оставались окутаны научными спорами. Генетики, археологи и антропологи предлагали разные версии, пытаясь совместить данные раскопок, устные традиции коренных народов и молекулярные модели. Недавнее исследование, основанное на анализе почти 2500 геномов, внесло долгожданную ясность в этот вопрос и помогло более точно определить время прибытия первых людей. Об этом сообщает Science Advances.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древние люди

Новые данные о том, когда люди впервые ступили в Австралию

На протяжении многих лет ученые расходились во мнениях и предлагали две ключевые хронологические модели. Первая утверждала, что человек достиг Австралии относительно недавно, в период от 47 000 до 51 000 лет назад. Эта версия основывалась на генетических моделях, учитывающих скорость мутаций. Вторая, поддерживаемая археологическими находками и знаниями коренных общин, предполагала более ранний сценарий — 60 000-65 000 лет назад. Вопрос о первозаселении стал одним из центральных в истории расселения Homo sapiens.

Новое исследование использовало беспрецедентно крупный набор данных и показало, что люди прибыли в северную Австралию примерно 60 000 лет назад. Данные указывают на два независимых маршрута, которые пролегали через регион Сунды — обширную географическую область, объединявшую современную Индонезию, Филиппины и Малайский полуостров. Из Сунды люди двигались в Сахул — древний суперконтинент, включавший Австралию, Тасманию и Новую Гвинею.

Ученые применили метод "молекулярных часов", основанный на том, что мутации в ДНК накапливаются с постоянной скоростью. Сравнив различия между генетическими линиями, исследователи определили время разделения популяций и уточнили миграционные траектории. Анализ включал митохондриальную ДНК, передаваемую по материнской линии, и Y-хромосому, наследуемую по мужской линии. Все модели сошлись в одной точке — люди пересекли северную оконечность Австралии около 60 000 лет назад.

Два направления движения древних мигрантов

Особенность исследования заключается в выделении двух независимых маршрутов, которыми древние Homo sapiens достигли Сахула. Миграция разделилась ещё на территории Сунды. Одна группа продвигалась южным путём, используя цепочку островов современной Индонезии. Другая двигалась по северной траектории, проходя через острова Филиппинского архипелага. Оба средства передвижения показывают, что ранние люди обладали развитой способностью к навигации, использовали водные пути и могли пересекать расстояния между островами.

"Этот вывод хорошо согласуется с археологическими и палеоклиматическими данными о прибытии людей в Сахул около 60 000 лет назад", — отметил археогенетик Мартин Ричардс.

Учёные предполагают, что эти две группы происходили из одной популяции, покинувшей Африку около 70 000-80 000 лет назад. Разделение миграционных ветвей произошло уже на пути к Юго-Восточной Азии, что сформировало две линии, в дальнейшем оставившие след в генетике современных аборигенов Австралии и жителей Новой Гвинеи.

По пути люди соприкасались с другими видами древних людей, которые жили в регионе до Homo sapiens. Контакты, вероятно, включали и генетическое смешение с Homo longi, H. luzonensis и небольшими по росту "хоббитами" — Homo floresiensis. Эти взаимодействия не только усложнили антропологическую картину, но и показали, насколько разнообразным был мир древних людей.

"Многие аборигены верят, что они всегда были на этой земле. Данные подтверждают глубокое наследие этих сообществ", — отметила археолог Хелен Фарр.

Генетическая преемственность и значение исследования

Особую важность исследование приобрело благодаря выводам о древности генетических линий современных коренных жителей Австралии и Новой Гвинеи. Эти сообщества сохранили непрерывную связь с первыми волнами заселения Сахула, что делает их генетическую историю одной из самых древних среди всех человеческих популяций вне Африки.

"Наши результаты показывают, что аборигены Австралии и жители Новой Гвинеи обладают самыми древними непрерывными родословными среди всех человеческих популяций за пределами Африки", — подчеркнул Ричардс.

Эти данные подтверждают, что заселение материка не было случайным эпизодом, а представляло собой устойчивый миграционный процесс, поддерживавшийся культурными и экологическими адаптациями.

Сравнение теорий появления человека в Австралии

Существовало две основные концепции, между которыми учёные спорили десятилетиями.

Первая теория (47 000-51 000 лет назад) основывалась на моделях мутаций и данных о радиоуглеродных датировках. Она предполагала позднее заселение.

Вторая теория (60 000-65 000 лет назад) опиралась на археологические находки, включая древние орудия труда и следы стоянок. Многие из них указывали на более раннее присутствие человека.

Новое исследование поддержало вторую версию и позволило объединить разрозненные данные в единую картину с помощью генетического анализа.

Популярные вопросы о заселении Австралии

Когда люди впервые появились в Австралии?

Исследования показывают, что заселение началось примерно 60 000 лет назад. Как люди добрались до Сахула?

Двумя маршрутами — через южную часть Индонезии и через север Филиппин. С кем контактировали древние люди по пути?

Вероятно, с Homo floresiensis, H. luzonensis и другими видами человека.