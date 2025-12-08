Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора

Среди пустынных ландшафтов Саудовской Аравии скрывается скальное образование, которое десятилетиями вызывает споры и удивление. Два огромных блока песчаника стоят на естественных пьедесталах, разделённые прямым и необычно гладким разломом, будто нанесённым машинным инструментом. Об этом сообщает Livescience.
Аль-Наслаа расположена в районе оазиса Тайма на северо-западе Саудовской Аравии. Это одиночное скальное образование, состоящее из двух массивных блоков высотой около шести метров и шириной приблизительно девять метров. Самая сильная сторона его визуального эффекта — идеально ровная щель, разделяющая монолит на две почти симметричные части. Толщина разлома сопоставима с шириной карандаша, что делает форму необычной даже для регионов с активными тектоническими процессами.
Геологи давно заинтересовались особенностями массивов песчаника, которые формируют Аль-Наслаа. Материал состоит из осадочных слоёв, постепенно осыпающихся под действием ветра и воды. Несмотря на хрупкость песчаника, разлом между блоками выглядит удивительно чётким и прямым. Эта деталь и стала причиной множества теорий — от естественного происхождения до предположений о древней технике.
Исследователи подчёркивают, что никаких свидетельств искусственного вмешательства в структуру скалы найдено не было. Все данные указывают на природный характер разлома и постепенную эволюцию его формы под влиянием климатических условий.
Одно из наиболее распространённых научных объяснений связано с тектоническими движениями земной коры. В северо-западной части Аравийского полуострова такие процессы случались неоднократно. Если в момент поднятия или смещения пород напряжение приходилось на слабую зону в песчанике, разлом мог образоваться резко и по прямой линии. Однако даже при таком сценарии его гладкость остаётся необычной.
Геологи предполагают, что после раскола две половины скалы подверглись длительной обработке ветром. Песчаная пыль, постоянно движущаяся над поверхностью пустыни, действует как естественная абразивная среда. Со временем частицы могли настолько тщательно полировать стенки разлома, что они стали ровными и гладкими. Если между блоками возник узкий канал, ветер был способен усиливать эффект, направляя песок в одну линию.
Другая возможная теория связана с так называемыми природными "стыками". Это участки внутреннего напряжения, в которых камень ломается без существенного смещения частей. Такие трещины зачастую имеют правильную геометрию и возникают под влиянием охлаждения, усадки или регионального сжатия пород. В случае Аль-Наслаа стык мог сначала сформироваться внутри массива, а затем под воздействием эрозии проявиться в виде открытого прямого разлома.
Существует и гипотеза, связанная с воздействием замерзающей воды. Если микротрещины в породе постепенно наполнялись влагой, а затем вода замерзала, её расширение могло раскалывать камень всё дальше. Со временем сеть трещин могла объединиться в один крупный разлом с ровными границами. Когда климат изменился и вода перестала регулярно замерзать, образование окончательно разделилось на две части.
Особое внимание привлекают не только ровные грани, но и пьедесталы, на которых стоят оба блока. Они создают впечатление, что каменные глыбы приподняты над землёй. Такие формы называют грибовидными скалами — их основание постепенно выветривается сильнее, чем верхняя часть, поскольку ветер наиболее агрессивен у поверхности. Со временем нижние слои разрушаются быстрее, и каменная колонна приобретает характерный "ножевидный" облик.
Для пустынных регионов Аравии подобные образования не редкость. Они могут сохраняться столетиями, если верхняя часть состоит из более плотного материала, а нижняя — из слоёв, поддающихся эрозии. Аль-Наслаа стала одним из наиболее выразительных примеров такого природного равновесия: массивная структура удерживается над песком на сравнительно небольших опорах.
Исследователи подчёркивают, что устойчивость этих пьедесталов зависит от соотношения пород. Даже небольшие изменения климата или редкие осадки способны ускорить разрушение основания и изменить силуэт формации. Поэтому геологи фиксируют текущее состояние массива и наблюдают за его постепенными трансформациями.
Помимо геологической ценности, Аль-Наслаа представляет интерес и для археологов. На поверхности скальных блоков сохранились изображения древних животных и людей. Среди них — арабские лошади, горные козлы и фигуры охотников. Эти петроглифы демонстрируют устойчивую художественную традицию региона, но точный возраст рисунков установить сложно.
Исследователи предполагают, что изображения могли создаваться на протяжении разных эпох. Оазис Тайма был важным пунктом в пересечении торговых путей, и каменные поверхности часто использовались как своеобразные хроники. Петроглифы на Аль-Наслаа могли служить ориентиром, местом ритуалов или просто способом передачи знаний. Единая шкала датировки пока не существует, но археологи продолжают работать над идентификацией стилей и методов нанесения.
Визуальная выразительность петроглифов связана с тем, что поверхность камня долгое время оставалась относительно защищённой от сильной эрозии. Однако постепенное влияние ветра и песка всё же изменяет внешний вид изображений, поэтому специалисты ведут наблюдения и фиксируют их текущее состояние.
Чтобы понять уникальность этой формации, геологи сравнивают её с другими известными природными разломами.
Такое наблюдение помогает увидеть, как изменение климата влияет на формирование подобных структур, что перекликается с данными об африканских лесах, переставших удерживать углерод.
Каждая теория, объясняющая форму Аль-Наслаа, имеет свои сильные и слабые стороны.
Гипотеза замерзания воды объясняет последовательное расширение трещин, но вызывает споры из-за климатических ограничений региона.
Исследователи склоняются к сочетанию природного разлома и последующей эрозии.
Нет. Следов вмешательства человека не обнаружено.
Они естественны для пустыни, но подвержены постепенному разрушению.
От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.