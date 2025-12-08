Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора

Идеальный раскол скалы Аль-Наслаа признан геологическим феноменом — Livescience

Среди пустынных ландшафтов Саудовской Аравии скрывается скальное образование, которое десятилетиями вызывает споры и удивление. Два огромных блока песчаника стоят на естественных пьедесталах, разделённые прямым и необычно гладким разломом, будто нанесённым машинным инструментом. Об этом сообщает Livescience.

Фото: commons.wikimedia.org by Disdero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скала Аль-Наслаа в пустыне Саудовской Аравии

Каменный гигант посреди пустыни

Аль-Наслаа расположена в районе оазиса Тайма на северо-западе Саудовской Аравии. Это одиночное скальное образование, состоящее из двух массивных блоков высотой около шести метров и шириной приблизительно девять метров. Самая сильная сторона его визуального эффекта — идеально ровная щель, разделяющая монолит на две почти симметричные части. Толщина разлома сопоставима с шириной карандаша, что делает форму необычной даже для регионов с активными тектоническими процессами.

Геологи давно заинтересовались особенностями массивов песчаника, которые формируют Аль-Наслаа. Материал состоит из осадочных слоёв, постепенно осыпающихся под действием ветра и воды. Несмотря на хрупкость песчаника, разлом между блоками выглядит удивительно чётким и прямым. Эта деталь и стала причиной множества теорий — от естественного происхождения до предположений о древней технике.

Исследователи подчёркивают, что никаких свидетельств искусственного вмешательства в структуру скалы найдено не было. Все данные указывают на природный характер разлома и постепенную эволюцию его формы под влиянием климатических условий.

Как мог образоваться идеально ровный разлом

Одно из наиболее распространённых научных объяснений связано с тектоническими движениями земной коры. В северо-западной части Аравийского полуострова такие процессы случались неоднократно. Если в момент поднятия или смещения пород напряжение приходилось на слабую зону в песчанике, разлом мог образоваться резко и по прямой линии. Однако даже при таком сценарии его гладкость остаётся необычной.

Геологи предполагают, что после раскола две половины скалы подверглись длительной обработке ветром. Песчаная пыль, постоянно движущаяся над поверхностью пустыни, действует как естественная абразивная среда. Со временем частицы могли настолько тщательно полировать стенки разлома, что они стали ровными и гладкими. Если между блоками возник узкий канал, ветер был способен усиливать эффект, направляя песок в одну линию.

Другая возможная теория связана с так называемыми природными "стыками". Это участки внутреннего напряжения, в которых камень ломается без существенного смещения частей. Такие трещины зачастую имеют правильную геометрию и возникают под влиянием охлаждения, усадки или регионального сжатия пород. В случае Аль-Наслаа стык мог сначала сформироваться внутри массива, а затем под воздействием эрозии проявиться в виде открытого прямого разлома.

Существует и гипотеза, связанная с воздействием замерзающей воды. Если микротрещины в породе постепенно наполнялись влагой, а затем вода замерзала, её расширение могло раскалывать камень всё дальше. Со временем сеть трещин могла объединиться в один крупный разлом с ровными границами. Когда климат изменился и вода перестала регулярно замерзать, образование окончательно разделилось на две части.

Природные пьедесталы и визуальный эффект парения

Особое внимание привлекают не только ровные грани, но и пьедесталы, на которых стоят оба блока. Они создают впечатление, что каменные глыбы приподняты над землёй. Такие формы называют грибовидными скалами — их основание постепенно выветривается сильнее, чем верхняя часть, поскольку ветер наиболее агрессивен у поверхности. Со временем нижние слои разрушаются быстрее, и каменная колонна приобретает характерный "ножевидный" облик.

Для пустынных регионов Аравии подобные образования не редкость. Они могут сохраняться столетиями, если верхняя часть состоит из более плотного материала, а нижняя — из слоёв, поддающихся эрозии. Аль-Наслаа стала одним из наиболее выразительных примеров такого природного равновесия: массивная структура удерживается над песком на сравнительно небольших опорах.

Исследователи подчёркивают, что устойчивость этих пьедесталов зависит от соотношения пород. Даже небольшие изменения климата или редкие осадки способны ускорить разрушение основания и изменить силуэт формации. Поэтому геологи фиксируют текущее состояние массива и наблюдают за его постепенными трансформациями.

Каменные изображения и следы древних культур

Помимо геологической ценности, Аль-Наслаа представляет интерес и для археологов. На поверхности скальных блоков сохранились изображения древних животных и людей. Среди них — арабские лошади, горные козлы и фигуры охотников. Эти петроглифы демонстрируют устойчивую художественную традицию региона, но точный возраст рисунков установить сложно.

Исследователи предполагают, что изображения могли создаваться на протяжении разных эпох. Оазис Тайма был важным пунктом в пересечении торговых путей, и каменные поверхности часто использовались как своеобразные хроники. Петроглифы на Аль-Наслаа могли служить ориентиром, местом ритуалов или просто способом передачи знаний. Единая шкала датировки пока не существует, но археологи продолжают работать над идентификацией стилей и методов нанесения.

Визуальная выразительность петроглифов связана с тем, что поверхность камня долгое время оставалась относительно защищённой от сильной эрозии. Однако постепенное влияние ветра и песка всё же изменяет внешний вид изображений, поэтому специалисты ведут наблюдения и фиксируют их текущее состояние.

Сравнение Аль-Наслаа с другими природными разломами

Чтобы понять уникальность этой формации, геологи сравнивают её с другими известными природными разломами.

В регионах с активной тектоникой часто встречаются прямые трещины, но их поверхности редко бывают отполированными.

В горных районах стыки проявляются как вертикальные разломы, но их края обычно неровны.

В пустынных областях встречаются грибовидные скалы, однако сочетание ровного разлома и устойчивых пьедесталов уникально.

Такое наблюдение помогает увидеть, как изменение климата влияет на формирование подобных структур, что перекликается с данными об африканских лесах, переставших удерживать углерод.

Плюсы и минусы гипотез

Каждая теория, объясняющая форму Аль-Наслаа, имеет свои сильные и слабые стороны.

К преимуществам тектонической версии относят

Соответствие региональной геологической обстановке.

Объяснение симметрии.

Наличие аналогий в других частях мира.

К минусам

Сложность объяснения идеально гладкой поверхности.

Отсутствие следов смещения массивов.

Версия с эрозией имеет свои плюс

Она соответствует климату пустыни.

Объясняет полировку краёв разлома.

Допускает длительное формирование структуры.

Но есть и минусы

Первоначальная геометрия трещины требует специфических условий.

Эрозия редко создаёт настолько идеальную линию.

Гипотеза замерзания воды объясняет последовательное расширение трещин, но вызывает споры из-за климатических ограничений региона.

Популярные вопросы

Какой механизм наиболее вероятен

Исследователи склоняются к сочетанию природного разлома и последующей эрозии.

Можно ли считать форму искусственной

Нет. Следов вмешательства человека не обнаружено.

Опасны ли пьедесталы с точки зрения устойчивости

Они естественны для пустыни, но подвержены постепенному разрушению.