Глубоко в тумане обнаружили город-призрак: сооружения будто укрывали тайну, пережившую тысячелетия

В Перу найдено более 100 новых сооружений Чачапойя — Popular Mechanics

Глубоко в перуанских Андах, где туманные леса скрывают следы древних цивилизаций, археологи обнаружили находку, которая существенно меняет представление о прошлом региона. Речь идёт о более чем сотне ранее неизвестных сооружений, скрытых среди густых крон и каменистых склонов. Эти находки принадлежат культуре Чачапойя — загадочному народу, жившему высоко над уровнем моря. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Как археологи исследовали парк Рио-Абисео

Национальный парк Рио-Абисео расположен на высоте более 3000 метров и давно считается одним из ключевых мест для изучения Andean культур. Несмотря на многолетние исследования, значительная часть территории до сих пор покрыта труднодоступными лесами. Командам приходилось подниматься по влажным склонам, преодолевать густые заросли и работать в условиях, когда туман закрывает обзор.

Открытие нового комплекса стало возможным благодаря сочетанию технологий и традиционных методов археологии. Исследователи использовали аэрофотосъёмку, фотограмметрию, техноморфологический анализ и детальное LiDAR-сканирование, которое позволяет "просвечивать" растительный покров. Эти методы помогли увидеть контуры сооружений, скрытых плотной кроной деревьев, и составить карту древнего поселения.

По словам археологов, результаты превзошли все ожидания: там, где ранее было известно лишь 26 объектов, теперь выявлено более сотни архитектурных элементов самых разных типов — от круглых зданий до платформ и хозяйственных сооружений.

Кто такие люди облачного леса и почему их наследие уникально

Цивилизация Чачапойя существовала приблизительно с VII по XVI век. Представители этого народа жили на высотах около 2000 метров и выше, что и принесло им название "люди облачного леса". Их культура отличалась постройками сложной формы, украшенными фризами и рельефами, а также необычными погребальными комплексами, выполненными в скальных нишах.

Находки в Рио-Абисео подтверждают, что Чачапойя достигли высокого уровня организации. Археологи обнаружили следы церемониальных построек, системы дорог доиспанского периода и остатки террас, указывающих на развитую сельскохозяйственную инфраструктуру. Такое сочетание элементов говорит о наличии разветвлённой социальной структуры, а также о том, что ландшафт был тщательно адаптирован под нужды местных общин.

Район Гран-Пахатен, где и было сделано открытие, давно привлекает внимание исследователей. Он известен каменными зданиями с рельефами, изображающими человеческие фигуры и зооморфные элементы. Однако новая серия находок показывает, что это место было частью гораздо более широкой сети населённых пунктов.

Технологии, которые помогли увидеть сквозь облака

Современные методы исследования стали ключом к открытию. LiDAR-сканирование позволяет удалённо определять структуру ландшафта и потенциальные места построек. Фотограмметрия помогает создавать точные трёхмерные модели местности, а топографическая привязка — интерпретировать ансамбль сооружений.

Использование таких технологий не только ускорило работу, но и позволило минимизировать воздействие на хрупкую экосистему парка. Этот подход стал примером бережного обращения с культурным наследием, где главное — не только исследовать, но и сохранить.

"Значимость этого момента определяется не только масштабом обнаруженного, но и тем, как нам удалось это сделать", — заявила Бенедикт де Монлор, президент и генеральный директор WMF.

После обработки данных экспедиция провела точечные раскопки, что подтвердило возраст объектов и помогло выявить следы проживания на территории начиная как минимум с XIV века. Анализ почвенных слоёв показывает, что поселения могли быть ещё древнее.

Почему открытие меняет понимание цивилизации Чачапойя

Находки позволили предположить, что Гран-Пахатен не был изолированным комплексом. Археологи обнаружили сеть дорог, связывающих его с другими поселениями региона. Такие маршруты указывают на сложную иерархическую систему и взаимодействие между общинами.

"Это открытие в корне меняет наше представление о Гран-Пахатен и поднимает новые вопросы о роли этого места в мире Чачапойя", — говорится в заявлении Хуана Пабло де ла Пуэнте Брунке, исполнительного директора WMF в Перу.

Удалённость парка способствовала сохранности объектов, однако многие сооружения зарастают растительностью. Поэтому параллельно с исследованием команда занималась укреплением барельефов, лестниц и периметрических стен. Эти действия помогут сохранить комплекс для дальнейших поколений и, возможно, станут стандартом для будущих проектов реставрации в регионе.

Популярные вопросы о находках в Рио-Абисео

Почему местность считается уникальной?

Регион расположен в зоне облачных лесов и содержит объекты разных эпох, сохранившиеся благодаря удалённости.

Какие сооружения нашли археологи?

Круглые здания, платформы, элементы дорог, рельефы и фрагменты архитектурных комплексов.

Как LiDAR помогает в исследованиях?

Он "снимает" растительность и показывает структуру рельефа, где могут находиться руины.