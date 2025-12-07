Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кристина Кузнецова

Штормовой двигатель планеты захлебнулся влагой: данные Маккуори раскрыли сдвиг климатических потоков

Приток пресной воды усилился за счёт осадков в Южном океане — The Conversation
Наука

Погодная картина в высоких широтах меняется быстрее, чем считалось ещё десятилетие назад. На первый взгляд может показаться, что речь идёт о локальном явлении — штормовых фронтах, накрывающих небольшой остров Маккуори между Тасманией и Антарктидой. Но за его наблюдательными данными стоит куда более масштабная история. Многолетние записи показывают: увеличение осадков связано с перестройкой атмосферной циркуляции в Южном океане, что способно повлиять на океанические течения, обмен углеродом и теплоёмкость воды. Об этом сообщает The Conversation.

Пляж Итакаре в Баии
Фото: commons.wikimedia.org by Teles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж Итакаре в Баии

Как изменения на небольшом острове отражают состояние океана

Остров Маккуори десятилетиями служит уникальной научной площадкой. Из-за его удалённости и отсутствия массивной инфраструктуры любые наблюдения за атмосферой здесь максимально чистые и репрезентативные. В условиях, когда спутниковые данные затруднены плотной облачностью, а метеостанций в Южном океане крайне мало, такие долгосрочные сухопутные измерения позволяют увидеть реальные тенденции.

Учёные давно отмечали, что климат на острове становится более влажным. Меняется структура почв, мхи разрастаются активнее, заболоченность увеличивается, а характерная тундровая растительность постепенно отступает. Новая работа демонстрирует, что рост осадков связан прежде всего с усилением штормовых событий, а не только со смещением атмосферных фронтов. Исследователи сравнили данные об осадках за период 1979–2023 годов с реконструкцией прошлой погоды (реанализ ERA5). При распределении дней по синоптическим режимам они увидели, что динамика осадков смещается за счёт изменения интенсивности штормов. В этом контексте особенно важно учитывать атмосферные явления, сопоставимые с перистыми облаками, способными формироваться на значительных расстояниях от очагов циклонической активности.

Почему количество осадков растёт быстрее, чем показывают модели

Анализ выявил: ежегодное количество осадков на острове за последние десятилетия увеличилось примерно на 28 %. Это значительно выше оценок ERA5, где фиксируется рост около 8 %. Разница говорит о том, что существующие модели недооценивают происходящие процессы.

По мере того как фронты смещаются ближе к Антарктиде, штормовые зоны становятся более насыщенными влагой. Однако это не означает резкого увеличения числа циклонов. Скорее меняется структура каждого отдельного события: современные штормы несут больше влаги и приносят более интенсивные осадки, чем прежде.

Сочетание факторов — усиление адвекции тёплого влажного воздуха, изменение глубины низкого давления и перестройка атмосферных потоков — влияет на климатическую подсистему Южного океана гораздо сильнее, чем предполагалось ранее. Такие процессы отражают устойчивую тенденцию, а не разовые аномальные события.

Почему локальные дожди могут изменить климатическую систему

Южный океан — ключевой элемент глобальной климатической структуры. Он поглощает избыток тепла, удерживаемого парниковыми газами, и значительную долю выбросов CO₂. Поэтому любые изменения в его гидрологическом балансе касаются не только региональной, но и планетарной динамики.

Усиление осадков увеличивает объём пресной воды в поверхностных слоях океана. Она делает этот слой менее плотным и снижает интенсивность перемешивания с глубинными водами, что ослабляет вертикальные и горизонтальные потоки.

Дополнительный приток пресной воды — около 2300 гигатонн в год, согласно оценкам за 2023 год — значительно превосходит объём талой воды, поступающей из Антарктиды за тот же период. Подобные изменения следует рассматривать в связке с процессами, которые происходят в высоких широтах, включая перестройку климатических механизмов в Антарктиде, где ледники несут в океан вещества, влияющие на теплоёмкость и солёность.

Рост осадков усиливает испарение, которое приводит к охлаждению поверхностного слоя воды. В условиях постоянной облачности именно испарение остаётся наиболее интенсивным каналом отвода тепла. По оценкам, охлаждение Южного океана могло усилиться на 10-15 % по сравнению с данными конца 1970-х годов. Это изменение уже затрагивает крупные акватории и формирует новый тепловой баланс системы.

Сравнение влияния прироста осадков и таяния антарктических ледников

Оценка изменений пресноводного баланса в Южном океане требует сопоставления нескольких процессов. На фоне роста осадков таяние антарктических ледников становится менее значимым в краткосрочной перспективе. Сравнение показывает устойчивые закономерности:

  1. Пресная вода, поступающая с осадками, становится ключевым фактором стратификации.

  2. Солёность поверхностных слоёв снижается быстрее, чем ожидалось.

  3. Вертикальные потоки ослабевают, уменьшая перенос углерода и питательных веществ.

  4. Ошибки климатических моделей увеличиваются из-за недооценки фактического объёма осадков.

  5. Атмосферные процессы оказываются более значимыми драйверами изменений, чем ледниковые.

Такая динамика показывает: влияние изменения осадков на океаническую систему нельзя рассматривать поверхностно — это один из самых быстро растущих факторов климатического сдвига.

Плюсы и минусы увеличения осадков в Южном океане

Изменение структуры выпадения осадков затрагивает экосистемы, циркуляцию воды и биогеохимию. Чтобы оценить процесс комплексно, важно учитывать и его возможные преимущества, и риски.

Потенциальные плюсы:

  • Осадки поддерживают развитие пресноводных экосистем в отдельных локальных зонах.
  • Охлаждение поверхности способно временно сдерживать локальное потепление.
  • Снижение солёности может усиливать апвеллинг в некоторых регионах.

Минусы:

  • Рост стратификации нарушает доступность питательных веществ для биологических систем.
  • Изменение солёности влияет на крупные океанические течения, ослабляя их интенсивность.
  • Неточность климатических моделей усугубляется из-за расхождения между расчётами и прямыми наблюдениями.
  • Долгосрочные последствия для углеродного цикла остаются неопределёнными.

Такой баланс позволяет объективно оценивать происходящие процессы и их потенциал.

Штормовые зоны и их изменения: сравнение прошлых и нынешних условий

Сравнение штормовых характеристик конца XX века и современной эпохи показывает устойчивые изменения:

  1. Широтное положение фронтов смещается южнее.

  2. Влажность воздушных масс увеличивается, усиливая осадки.

  3. Рост энергии адвекции влияет на структуру циклонов.

  4. Продолжительность отдельных штормов сокращается, но интенсивность осадков растёт.

  5. Комбинация факторов приводит к ускоренному воздействию на наземные экосистемы.

Эти особенности подтверждают: речь идёт не о случайных изменениях, а о долгосрочном тренде перестройки атмосферных процессов.

Советы по анализу климатических изменений в удалённых регионах

Работа с данными в труднодоступных точках требует точных методологических подходов. На основе исследований острова Маккуори можно выделить несколько ключевых шагов:

  1. Сочетать прямые наблюдения и реанализы для повышения точности.

  2. Оценивать данные в разрезе синоптических режимов, а не только годовых трендов.

  3. Сравнивать реальные измерения с моделями, учитывая возможные расхождения.

  4. Уделять внимание влиянию осадков на стратификацию и испарение.

  5. Рассматривать последствия изменений через призму океанической циркуляции и биогеохимических процессов.

Эти шаги помогают точнее понимать поведение океанических систем, где локальные события могут быть сигналами крупных структурных сдвигов.

Популярные вопросы о климатических изменениях в Южном океане

  1. Почему Южный океан так важен для климата?
    Он регулирует транспорт тепла между широтами, поглощает большое количество углерода и определяет структуру океанической циркуляции.

  2. Как увеличение осадков влияет на океанические процессы?
    Приток пресной воды усиливает стратификацию, снижает солёность и ослабляет перемешивание, влияя на движение течений и биогеохимический обмен.

  3. Можно ли считать данные острова Маккуори репрезентативными?
    Да. Из-за расположения острова в зоне сильнейших штормов его долгосрочные наблюдения отражают общие тенденции в Южном океане.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
климат осадки глобальное потепление
