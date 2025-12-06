Антарктида раскрыла след древнего сдвига: океан хранит тайну, способную изменить климат будущего

В далёком прошлом Земли произошёл малозаметный на первый взгляд сдвиг, который определил траекторию глобального климата. Южный океан, окружающий Антарктиду, сыграл в этом процессе куда более важную роль, чем считалось раньше. Новое исследование показывает, что скрытые изменения в глубинной циркуляции позволили удерживать углекислый газ в водах океана на протяжении тысячелетий, а затем — высвободить накопленное тепло. Об этом сообщает World Energy News.
Исследователи проанализировали отложения океанского дна, образовавшиеся за последние 32 тысячи лет, стремясь понять, как менялась глубинная циркуляция у побережья Антарктиды. Этот процесс определяет, насколько активно глубинные воды поднимаются к поверхности и как много растворённого углерода может попадать в атмосферу.
Речь идёт о так называемой Антарктической придонной воде — самой холодной и плотной массе мирового океана, которая распространяется из высоких широт во все его бассейны. Учёные хотели выяснить, насколько глубоко она проникала в прошлые эпохи и какую роль играла в переходе от ледникового периода к Голоцену — эпохе, когда начали развиваться первые земледельческие и оседлые человеческие общества.
Команда, в которую вошли специалисты из Китая и Германии, изучила химические маркеры девяти сердцевин осадков, добытых с глубины от 2200 до 5000 метров. Каждый образец хранит следы взаимодействия с окружающей водой и позволяет восстановить состав глубинных масс и их движение. Это ключ к пониманию того, как антарктические воды могли удерживать огромные запасы углерода в нижних слоях океана.
Учёные использовали изотопный состав неодима — элемента, который растворяется в воде и фиксируется в осадках, отражая химическую подпись океанических масс. Этот показатель особенно чувствителен к тому, сколько времени вода проводит в глубинах и насколько активно она взаимодействует с морским дном.
Выяснилось, что во время последнего ледникового периода глубинные воды Антарктики распространялись не так широко, как сегодня. Значительную часть Южного океана занимали древние, богатые углеродом массы, связанные с циркуляцией теплых вод Тихого океана. Они почти не поднимались к поверхности, а значит, удерживали СО₂ в глубинах на протяжении тысячелетий. Это помогало поддерживать на Земле низкую концентрацию углекислого газа и стабильно холодный климат.
Когда климат начал стремительно теплеть — примерно от 18 до 10 тысяч лет назад, — циркуляция изменилась. Антарктическая придонная вода начала расширяться, вдвигая древние массы вверх. Так накопленный углерод стал подниматься к поверхности, откуда он постепенно выходил в атмосферу.
Долгое время считалось, что ключевую роль в глобальной перестройке океанских потоков в конце ледниковой эпохи играли изменения в Северной Атлантике. Именно там формируется мощная глубинная циркуляция, связывающая северные широты с остальными океанами. Новые данные показывают: влияние северных вод было значительно слабее, чем предполагалось.
Куда существеннее оказалась перестройка глубинных масс у Антарктиды. Именно она стала механизмом, который позволил высвободить накопленный углерод и нагреть атмосферу. Причём этот процесс происходил в несколько фаз, совпадая с периодами усиленного таяния антарктических ледников.
Сегодня это открытие помогает уточнить прогнозы будущего климата. Если океан способен сохранять большие объёмы углерода в глубинах, то становится критически важным понимать, что происходит при нарушении этой хрупкой системы.
Современные наблюдения показывают, что воды глубже тысячи метров вокруг Антарктиды нагреваются быстрее, чем многие другие районы Мирового океана. Это не просто локальный процесс: глубокие массы играют важную роль в распределении тепла и поглощении углекислого газа.
Если нижние слои океана продолжают нагреваться, их способность удерживать СО₂ может уменьшаться. Тогда больше углекислого газа будет возвращаться в атмосферу, усиливая парниковый эффект. Поэтому понимание древних процессов циркуляции помогает определить, насколько быстро антарктические ледники будут терять массу в ближайшие десятилетия и как изменится способность океана регулировать климат.
Осадочные записи позволяют сравнивать древние тёплые периоды с современными и видеть, какие механизмы запускают крупные климатические скачки. Это важный инструмент для климатических моделей, которые прогнозируют будущее повышение температуры и возможные сценарии изменения уровня моря.
Почему Южный океан столь важен для климата?
Он регулирует глобальное распределение тепла и хранилища углекислого газа, влияя на климатические циклы.
Как осадки помогают понять прошлое?
Химические элементы в них фиксируют состав воды, позволяя восстановить историю циркуляции на тысячелетия назад.
Связано ли это с современным потеплением?
Да. Процессы, происходившие после ледникового периода, помогают оценить, как океан будет реагировать на нынешний рост температур.
