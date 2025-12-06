Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный

Обнаружен аномальный радиосигнал ASKAP J1935+2148 — Passione Astronomia

Странный радиосигнал, зафиксированный в глубинах космоса, заставил учёных пересмотреть прежние представления о жизни нейтронных звёзд. Объект, расположенный на другом краю Млечного Пути, излучает импульсы, которые не подходят ни под одну из известных моделей поведения подобных тел. Исследователи пытаются понять, почему этот источник ведёт себя настолько непредсказуемо. Об этом сообщает Passione Astronomia.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Космос

Что известно о необычной нейтронной звезде

ASKAP J1935+2148 — объект с труднопроизносимым названием, находящийся на расстоянии почти 16 тысяч световых лет от Земли. Он расположен в плотной области Галактики, где сосредоточено множество звёздных остатков. Учёные сразу предположили, что перед ними нейтронная звезда, поскольку именно такие объекты способны производить мощные радиосигналы. Однако поведение этой звезды оказалось настолько нетипичным, что классифицировать её оказалось сложной задачей.

Нейтронные звёзды формируются как финальный этап эволюции массивных светил — примерно в 8-30 раз тяжелее Солнца. После взрыва сверхновой внешние слои улетают в космос, а ядро стремительно сжимается под действием гравитации. В результате в шаре диаметром около 20 километров сосредотачивается масса, превышающая солнечную более чем в два раза. Внутри такого объекта вещества находятся в экзотическом состоянии, а магнитные поля и скорость вращения достигают экстремальных значений.

ASKAP J1935+2148 демонстрирует чередование ярких радиопульсаций, слабых сигналов и периодов полного "молчания". Подобный набор режимов работы прежде не фиксировался на нейтронных звёздах, что делает объект особенно интригующим для исследователей. Эти необычные свойства указывают на то, что источник может находиться в промежуточной стадии между различными типами звёздных остатков.

Три возможные природы звезды

Астрономы традиционно выделяют три основных варианта того, чем может быть нейтронная звезда. Первый — это "спокойный" объект, который после формирования не проявляет заметной активности, кроме редких термальных вспышек. Второй тип — пульсар: вращающаяся нейтронная звезда, чьи магнитные поля создают узкие радиоизлучающие лучи. Когда такие лучи проходят мимо Земли, мы фиксируем регулярные импульсы, напоминающие сигналы маяка.

Третий вариант — магнетар. В отличие от пульсара, он обладает колоссально мощным магнитным полем и может излучать энергию в результате напряжений между внешним магнитным слоем и внутренними структурами звезды. Магнетары склонны к резким вспышкам, выбросам энергии и непредсказуемым радиосигналам. Такие объекты встречаются редко, но они считаются одними из самых энергетически насыщенных в космосе.

ASKAP J1935+2148 не вписывается полностью ни в одну категорию. Он демонстрирует свойства пульсара благодаря регулярным импульсам, но при этом его поляризация и резкие изменения яркости приближают его к поведению магнетаров. Именно это сочетание и привлекло внимание исследовательских групп, которые в последние годы изучают редкие типы звёздных остатков.

Что известно о радиосигнале ASKAP J1935+2148

Одним из самых необычных параметров стали интервалы между импульсами — около 53,8 минуты. Такой длительный период крайне редок для нейтронных звёзд, обычно вращающихся гораздо быстрее. Радиосигнал обладает ярко выраженной линейной поляризацией, что указывает на структурированное магнитное поле. Постепенно интенсивность импульсов снизилась примерно в 26 раз, а тип поляризации изменился на круговую. Это указывает на изменение физических условий вокруг звезды или в её магнитной структуре.

Для астрофизиков подобное поведение является поводом для углублённого анализа. Чем больше параметров удаётся собрать, тем сложнее становится объяснение. Изменение режима излучения может означать, что звезда проходит через уникальную фазу эволюции либо взаимодействует с внешней средой необычным образом.

Эта гипотеза рассматривает ASKAP J1935+2148 как мост между классическими магнетарами и новыми типами слабых радиопульсирующих нейтронных звёзд. Если она подтвердится, это позволит по-новому взглянуть на эволюцию космических объектов в поздних фазах.

Пульсары, классические магнетары и объекты переходного типа

Понимание того, как различаются эти три класса, позволяет лучше оценить масштаб необычности ASKAP J1935+2148.

Пульсары излучают стабильные и достаточно предсказуемые импульсы, тогда как магнетары дают нерегулярные вспышки, связанные с напряжением их мощных магнитных полей. Объекты переходного типа могут проявлять свойства обоих классов: например, сочетать долгие периоды и слабую рентгеновскую активность, но при этом производить радиоизлучение.

ASKAP J1935+2148 демонстрирует именно такую комбинацию параметров, что позволяет предположить существование отдельной категории старых магнетаров. Их сигнал слабее, период длиннее, а поляризация указывает на сложные магнитные процессы внутри.

Популярные вопросы о загадочном сигнале

Почему сигнал так привлёк внимание астрономов?

Потому что длительность периода и смена типов поляризации не соответствуют ни одной из известных моделей поведения нейтронных звёзд.

Может ли это быть форма внеземного разума?

Нет. Полученные данные полностью согласуются с физикой нейтронных звёзд и не содержат структур, характерных для искусственных источников.

Можно ли наблюдать объект в других длинах волн?

Пока он проявляет себя только в радиодиапазоне, но учёные продолжают искать рентгеновские и оптические сигналы.