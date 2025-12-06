Океан переживает удар века: глубоководные испытания запускают процесс, стирающий жизнь на дне

Глубоководная добыча сокращает фауну дна на 37% — автор исследования Ева Стюарт

Глубоководная добыча полезных ископаемых, которую многие рассматривают как возможный ресурс для развития "зелёных" технологий, одновременно становится источником тревоги для учёных. Новое исследование показало, что даже испытания горнодобывающей техники способны значительно сократить количество жизни на морском дне, меняя хрупкие экосистемы быстрее, чем они успевают восстанавливаться. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain Морское дно

Как техника меняет жизнь на морском дне

Исследование, ставшее крупнейшим в своей категории, оценивает влияние машин, проходивших по дну океана на протяжении десятков километров. Эти тесты проводились, чтобы понять, насколько эффективно оборудование может собирать полиметаллические конкреции — образования, богатые никелем, кобальтом и медью. Во время изучения донных отложений исследователи обнаружили тысячи организмов, большинство из которых оказались новыми для науки видами. Это подтвердило, что глубоководные районы остаются малоизученными и скрывают исключительное разнообразие.

После прохождения техники численность животных в колее упала на 37 %, а видовое разнообразие сократилось на треть. Для глубоководных систем, где жизненные циклы длительны, такие изменения означают не временное смещение баланса, а долгосрочную потерю части обитателей.

"Машина удаляет примерно пять верхних сантиметров донных отложений. Именно там обитает большинство животных. Поэтому очевидно, что если вы удаляете донные отложения, то удаляете и обитающих в них животных", — рассказала BBC News ведущий автор исследования Ева Стюарт.

Учёные подчёркивают, что некоторые животные могут уходить из зоны воздействия, но вероятность их возвращения остаётся неопределённой. Особенно трудно восстанавливаются виды с медленным размножением. Они чаще всего и страдают от промышленных вмешательств.

Что показал эксперимент в зоне Кларион-Клиппертон

Эксперимент проводился в зоне Кларион-Клиппертон — огромном районе Тихого океана, где сосредоточены миллиарды тонн полиметаллических конкреций. Эти ресурсы крайне востребованы в производстве аккумуляторов для электромобилей, компонентов ветряных турбин и оборудования солнечных электростанций. Прогнозы международных агентств показывают, что спрос на такие металлы к 2040 году может как минимум удвоиться.

Исследование выполнили специалисты нескольких научных учреждений, сохранив независимость от заказчика проекта — компании The Metals Company. В ходе работы сравнили состояние биоразнообразия до испытаний и спустя два месяца после них. Основные изменения фиксировались там, где машины снимали верхний слой грунта. На участках, подверженных лишь оседанию взвеси, изменения были умеренными.

"Мы ожидали, возможно, большего эффекта, но мы не увидели ничего особенного, только смену доминирующих видов", — рассказал BBC News доктор Адриан Гловер.

Эти данные показывают, что главный вред связан именно с механическим разрушением донной поверхности, а его последствия могут сохраняться десятилетиями.

Спорный ресурс для зелёной экономики

Дилемма, стоящая перед экономикой будущего, заключается в сочетании необходимости критически важных металлов и необходимости сохранять океанские экосистемы. Сторонники глубоководной добычи утверждают, что ресурсы на суше истощаются, а их разработка вызывает серьёзные экологические последствия. На этом фоне океанские конкреции кажутся альтернативой, не требующей преобразования ландшафтов.

"Эти данные нас воодушевляют", — заявил представитель The Metals Company.

Но многие учёные сомневаются, что технология в нынешнем виде подходит для промышленного применения. Скорость осадконакопления в глубинах настолько мала, что нарушенный слой грунта может не восстановиться даже за столетие. Поэтому ряд стран поддерживает введение временного моратория на эксплуатацию глубоководных месторождений.

Международный орган по морскому дну пока не одобрил коммерческую добычу, ограничиваясь выдачей лицензий на разведку. Некоторые государства уже пересматривают подходы к своим проектам, откладывая начало разработок. Параллельно растёт интерес к развитию переработки и повторного использования металлов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution и поднимает ключевой вопрос: насколько оправдано разрушать уникальные экосистемы ради перехода к низкоуглеродной энергетике.

Популярные вопросы о глубоководной добыче полезных ископаемых

Что это такое?

Это промышленное извлечение рудных образований с больших глубин с помощью специализированной техники.

Почему вокруг неё столько споров?

Исследования показывают, что даже тестовая добыча сокращает численность животных на дне океана, вызывая долгосрочные изменения в экосистемах.

Что экологичнее — добыча на суше или на дне?

Однозначного ответа нет: наземная добыча разрушает ландшафты, глубоководная — уникальные экосистемы; всё больше внимания уделяется переработке.

Когда может начаться промышленная добыча?

Это зависит от решений Международного органа по морскому дну, научных данных и экономической целесообразности.