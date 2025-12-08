Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Генетическое исследование раскрывает тайну Ричарда III и Гитлера — но выводы удивят даже скептиков

ДНК-анализ исключил еврейское происхождение Гитлера — генетик Тури Кинг
Наука » Экология » Человек

Мифы и легенды, связанные с историческими личностями, порой имеют долгую жизнь. Одним из самых устойчивых мифов было утверждение, что английский король Ричард III был горбуном, а Адольф Гитлер, один из самых известных диктаторов XX века, имел еврейские корни.

ДНК
Фото: https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДНК

Эти мифы в своё время активно поддерживались, но теперь, благодаря передовым генетическим исследованиям, генетики с уверенностью говорят: оба эти утверждения — ложные.

В центре научной работы, опровергающей эти мифы, стоит профессор Тури Кинг, директор Центра эволюции Милнера при Университете Бата. Кинг использует методы генетики и генеалогии для анализа ДНК известных исторических личностей. Её исследования помогли выяснить правду о происхождении и здоровье некоторых наиболее обсуждаемых фигур в истории.

Миф про горб Ричарда

Ричард III был королём Англии с 1483 по 1485 годы и оставил после себя мрачную репутацию, став объектом многочисленных мифов. Одним из самых стойких было представление о том, что он был уродливым горбуном, что позже было использовано Шекспиром в своей пьесе "Ричард III". В 2012 году, спустя несколько веков, учёные провели раскопки, в ходе которых нашли останки Ричарда III в Лестере. Генетический анализ, проведённый Кинг и её коллегами, доказал, что у Ричарда не было никаких признаков, подтверждающих наличие горба.

Как рассказала Кинг в интервью, анализ ДНК показал, что исторический портрет Ричарда III, созданный после его смерти, скорее всего, был искажен исторической пропагандой. Эти выводы также подтверждаются другими археологическими находками, которые исключают миф о его физической уродливости.

Адольф Гитлер: Разоблачение мифа о еврейском происхождении

Ещё более громким стало исследование ДНК Адольфа Гитлера, которое привлекло внимание всего мира. В прошлом месяце Кинг и её команда попали в заголовки мировых СМИ благодаря своему исследованию генетического материала, связанного с личностью диктатора. Миф о том, что Гитлер был евреем, существовал долгое время, и его активно поддерживали как часть нацистской пропаганды и антисемитских теорий.

Для того чтобы разоблачить этот миф, Кинг использовала крайне редкий тип Y-хромосомы, который, по её словам, почти наверняка принадлежал Гитлеру. Источник образца был полковник Розуэлл Розенгрен, ответственный за связи с общественностью президента Эйзенхауэра. Он был одним из немногих людей, которым было разрешено войти в бункер Гитлера после его самоубийства, и забрал образцы с окровавленного дивана.

Кинг объяснила, что генетический анализ показал, что у Гитлера не было еврейских корней. Впрочем, ученые обнаружили, что у Гитлера была генетическая предрасположенность к ряду неврологических заболеваний, включая аутизм, шизофрению и биполярное расстройство. Эти данные были получены с использованием полигенных оценок — методики для оценки вероятности заболеваний на основе генетических вариантов.

Неожиданные открытия и их влияние на восприятие истории

Результаты генетического анализа оказались ошеломляющими и привели к различным трактовкам в СМИ и обществе. Одним из наиболее обсуждаемых выводов было наличие у Гитлера признаков синдрома Кальмана — дефицита тестостерона. Это, по мнению некоторых, могло бы объяснить слухи о его физической неполноценности, включая теории о том, что у Гитлера было только одно яичко. Кинг отметила, что, хотя результаты исследования открывают интересные аспекты биографии Гитлера, такие выводы не могут считаться окончательными, так как они касаются лишь вероятности, а не точных диагнозов.

Реакция общественности была неоднозначной. Одним из самых ярких протестов стало заявление Национального общества аутистов, которое раскритиковало использование генетических данных для объяснения поведения Гитлера, опасаясь, что это может повлиять на восприятие людей с аутизмом. Тим Николс из Агентства национальной безопасности США выразил недовольство по поводу "некачественных научных данных", утверждая, что они пренебрегают чувствами аутистов, которых нацисты преследовали и уничтожали.

Тури Кинг в ответ отметила, что эти выводы, показанные по британскому телеканалу Channel 4 в документальном фильме "ДНК Гитлера: план диктатора", были восприняты неправильно.

"Мне показалось, что они, возможно, не смотрели документальный фильм, — сказала она. — Я не думаю, что в нём есть что-то оскорбительное".

Она также добавила, что, к сожалению, некоторые СМИ, ориентируясь на кликбейтные заголовки, упрощали и искажали научную суть работы. Так, в ряде изданий было заявлено, что у Гитлера был "микропенис", что, по словам Кинг, лишь отвлекло внимание от серьёзных научных аспектов исследования.

Такое заявление приуменьшило научную составляющую исследования, которое в настоящее время рецензируется в солидном научном журнале The Lancet.

Генетика и человеческая судьба: ДНК не объясняет всего

Исследования, проведённые Кинг и её коллегами, опровергают миф о том, что наша жизнь заранее предопределена нашей генетикой. В своей работе Кинг подчёркивает: хотя ДНК играет важную роль в формировании биологических особенностей, она не может объяснить всё, что происходит в жизни человека.

"Генетика взаимодействует с окружающей средой, — полагает она. — Гитлер действовал не один; его возможности были у сотен тысяч людей".

Это важное напоминание о том, что человек всегда находится на пересечении биологии и социокультурных факторов, и не всё, что с ним происходит, можно объяснить лишь его генами.

Заключение

Исследования Тури Кинг показывают, как наука может раскрывать давно укоренившиеся мифы и ложные представления о прошлых эпохах. В случае с Гитлером и Ричардом III генетика предлагает совершенно новые подходы к анализу исторических событий и личностей. Однако работа учёных, особенно в области генетики, всегда вызывает вопросы и критику, что подчёркивает важность чёткого и ответственного подхода к интерпретации научных данных в контексте их социальных и этических последствий.

