Открытие огненной амёбы: как одноклеточный организм выдерживает жар, смертельный для остальных

Учёные обнаружили одноклеточный организм, способный выживать в условиях, ранее считавшихся несовместимыми с существованием сложных клеток. Эта амёба переносит температуру, при которой разрушаются большинство эукариотических организмов, к которым относятся растения, грибы, животные и человек. Находка ставит под серьёзное сомнение устоявшееся мнение о том, что эукариоты лишены возможности существовать в экстремальной жаре, доступной только бактериям и археям.
Микробиолог Анджела Оливерио из Сиракузского университета отмечает, что открытие радикально меняет представления о возможностях клетки, содержащей ядро. По её словам, учёным приходится "переписать границы", в которых сложная жизнь может существовать. Результаты исследования пока не прошли рецензирование, но они уже вызывают оживлённую дискуссию среди биологов, изучающих экстремофилов и происхождение жизни.
Необычный организм был обнаружен Оливерио и её коллегой Берил Раппапорт в Национальном парке Лассен-Волканик на севере Калифорнии. Этот регион известен своими кислотными озёрами, кипящими источниками и геотермальными бассейнами, однако сам организм найден вовсе не в экстремально кислой или щёлочной среде, а в нейтральном по pH горячем ручье, который до этого считался одним из самых "обычных" объектов парка. Исследователи окрестили вид Incendiamoeba cascadensis — "огненная амёба из Каскадных гор".
Первые образцы воды, собранные в ручье, визуально не содержали никаких признаков жизни. Однако после добавления питательных веществ и культивирования исследователи обнаружили крошечную амёбу, прекрасно чувствующую себя при температуре около 57 °C. Это соответствует условиям самого ручья и уже превышает диапазон, комфортный для большинства эукариотов.
Чтобы определить истинные пределы выживания нового организма, учёные постепенно увеличивали температуру среды. Результаты оказались неожиданными:
Такие показатели делают новый вид абсолютным чемпионом среди известных эукариотов по термоустойчивости. Впервые зарегистрировано, что сложная клетка способна не только выдерживать, но и функционировать в условиях, которые считались благоприятными исключительно для простейших организмов без ядра.
Находка I. cascadensis меняет базовые представления о том, где на Земле и за её пределами может существовать жизнь. Если эукариот способен сохранять активность при температурах, близких к кипению, то диапазон потенциально обитаемых сред расширяется. Это касается как земных геотермальных систем, так и аналогичных зон на других планетах и спутниках.
Кроме того, амёба может помочь ответить на вопросы о первых этапах эволюции сложной клетки. Её механизмы термоустойчивости могут пролить свет на то, как древние эукариоты могли выживать в условиях молодой Земли, которая была значительно горячее современной.
Incendiamoeba cascadensis становится примером того, насколько разнообразной может быть стратегия выживания даже у одноклеточных организмов. Биологи предполагают, что у этой амёбы существуют уникальные белки, мембранные структуры и способы защиты ДНК, которые предотвращают разрушение при высоких температурах. Изучение этих механизмов может иметь прикладное значение: от биотехнологий до создания термоустойчивых ферментов и новых медицинских решений.
Открытие "огненной амёбы" подчёркивает, что границы возможного в биологии далеки от окончательного определения. Чем глубже исследователи погружаются в мир экстремофилов, тем шире становится понимание того, насколько пластична жизнь и как много неожиданных форм она способна принимать.
