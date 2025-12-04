Открытие огненной амёбы: как одноклеточный организм выдерживает жар, смертельный для остальных

Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио

Учёные обнаружили одноклеточный организм, способный выживать в условиях, ранее считавшихся несовместимыми с существованием сложных клеток. Эта амёба переносит температуру, при которой разрушаются большинство эукариотических организмов, к которым относятся растения, грибы, животные и человек. Находка ставит под серьёзное сомнение устоявшееся мнение о том, что эукариоты лишены возможности существовать в экстремальной жаре, доступной только бактериям и археям.

Переосмысление пределов эукариотической жизни

Микробиолог Анджела Оливерио из Сиракузского университета отмечает, что открытие радикально меняет представления о возможностях клетки, содержащей ядро. По её словам, учёным приходится "переписать границы", в которых сложная жизнь может существовать. Результаты исследования пока не прошли рецензирование, но они уже вызывают оживлённую дискуссию среди биологов, изучающих экстремофилов и происхождение жизни.

Где была найдена необычная амёба

Необычный организм был обнаружен Оливерио и её коллегой Берил Раппапорт в Национальном парке Лассен-Волканик на севере Калифорнии. Этот регион известен своими кислотными озёрами, кипящими источниками и геотермальными бассейнами, однако сам организм найден вовсе не в экстремально кислой или щёлочной среде, а в нейтральном по pH горячем ручье, который до этого считался одним из самых "обычных" объектов парка. Исследователи окрестили вид Incendiamoeba cascadensis — "огненная амёба из Каскадных гор".

Жизнь в воде, которая кажется мёртвой

Первые образцы воды, собранные в ручье, визуально не содержали никаких признаков жизни. Однако после добавления питательных веществ и культивирования исследователи обнаружили крошечную амёбу, прекрасно чувствующую себя при температуре около 57 °C. Это соответствует условиям самого ручья и уже превышает диапазон, комфортный для большинства эукариотов.

Эксперименты, установившие температурные рекорды

Чтобы определить истинные пределы выживания нового организма, учёные постепенно увеличивали температуру среды. Результаты оказались неожиданными:

прежний рекорд выживаемости эукариотов составлял 60 °C;

I. cascadensis продолжала успешно делиться при 63 °C;

клетки сохраняли подвижность при 64 °C;

при 70 °C амёба переходила в состояние покоя, формируя устойчивые "цисты", которые могли реактивироваться при снижении температуры.

Такие показатели делают новый вид абсолютным чемпионом среди известных эукариотов по термоустойчивости. Впервые зарегистрировано, что сложная клетка способна не только выдерживать, но и функционировать в условиях, которые считались благоприятными исключительно для простейших организмов без ядра.

Что означает это открытие для науки

Находка I. cascadensis меняет базовые представления о том, где на Земле и за её пределами может существовать жизнь. Если эукариот способен сохранять активность при температурах, близких к кипению, то диапазон потенциально обитаемых сред расширяется. Это касается как земных геотермальных систем, так и аналогичных зон на других планетах и спутниках.

Кроме того, амёба может помочь ответить на вопросы о первых этапах эволюции сложной клетки. Её механизмы термоустойчивости могут пролить свет на то, как древние эукариоты могли выживать в условиях молодой Земли, которая была значительно горячее современной.

Новые горизонты экстремофилии

Incendiamoeba cascadensis становится примером того, насколько разнообразной может быть стратегия выживания даже у одноклеточных организмов. Биологи предполагают, что у этой амёбы существуют уникальные белки, мембранные структуры и способы защиты ДНК, которые предотвращают разрушение при высоких температурах. Изучение этих механизмов может иметь прикладное значение: от биотехнологий до создания термоустойчивых ферментов и новых медицинских решений.

Открытие "огненной амёбы" подчёркивает, что границы возможного в биологии далеки от окончательного определения. Чем глубже исследователи погружаются в мир экстремофилов, тем шире становится понимание того, насколько пластична жизнь и как много неожиданных форм она способна принимать.