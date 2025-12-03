Невидимая угроза в космосе: как человечество учится защищаться от лучей, которые могут всё разрушить

Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи

Первый шаг человека на поверхность Луны стал символом технологического прогресса и смелости, с которыми человечество обращается к неизведанному. Сегодня, спустя десятилетия после миссий "Аполлона", интерес к лунным и глубоким космическим экспедициям переживает новый виток.

Лидирующие космические агентства и частные компании планируют не только повторить полёт к Луне, но и совершить качественный рывок дальше — к Марсу. Предстоящие программы "Артемида" призваны вернуть людей на поверхность Луны, а в долгосрочной перспективе подготовить инфраструктуру и технологии для пилотируемого полёта к Красной планете.

Невидимые частицы, несущие разрушение

Когда мы наблюдаем ночное небо, наш взгляд привлекают звёзды, планеты и редкие метеорные вспышки. Но космические лучи остаются скрытыми: они представляют собой поток частиц высокой энергии, среди которых протоны, ядра гелия, тяжёлые ионы и электроны. Источники этих частиц разнообразны. Часть из них образуется в результате взрывов далёких звёзд, другая — исходит от Солнца. Независимо от происхождения, эти частицы способны разрушать молекулярные структуры и повреждать материалы и живые клетки.

Почему Земля спасает нас, а космос — нет

Земля защищает живые организмы от основной части подобного излучения благодаря магнитному полю и плотной атмосфере. Однако за пределами этой естественной защиты астронавты сталкиваются с постоянным воздействием высокоэнергетических частиц. В открытом космосе космические лучи способны повреждать ДНК, нарушать работу белков и разрушать клеточные структуры, что повышает вероятность развития тяжёлых заболеваний, считают радиобиологи.

Радиобиология на Земле: симуляции вместо полётов

Ключевая задача для исследователей — понять, как космическая радиация воздействует на живые системы. Отправка живых образцов или животных в космос — идеальный метод, но он дорогостоящ и сложен. Поэтому учёные активно применяют наземные альтернативы — моделирование космических условий с помощью ускорителей частиц.

Несмотря на возможности ускорителей, симуляции остаются далеки от реальности. В реальном космосе радиация представляет собой сложную смесь частиц, тогда как лабораторные эксперименты часто ограничиваются одиночными или кратковременными облучениями. Такая разница искажает результаты и мешает точной оценке риска.

Многоканальные ускорители: проект будущего

Для получения более адекватной модели среды дальнего космоса исследователи предложили создавать многоканальные ускорители, которые могут генерировать несколько типов частиц одновременно. Такая установка существовала бы как реалистичный симулятор космических условий, но пока это лишь проект.

Одним из традиционных подходов к защите являются физические экраны. Материалы с высоким содержанием водорода, например полиэтилен или гидрогели, замедляют заряженные частицы, и их уже тестируют как элементы космических аппаратов. Однако галактические космические лучи слишком энергичны и могут проникать даже через такие барьеры, создавая вторичное излучение.

Биологические методы становятся новым направлением исследований. Антиоксиданты способны подавлять образование вредных соединений внутри клеток после радиационного воздействия. Например, синтетический антиоксидант CDDO-EA снижал когнитивные нарушения у мышей, подвергшихся имитации космического облучения.

Уроки от природы: спячка и уникальные организмы

Некоторые животные, впадающие в спячку, демонстрируют повышенную устойчивость к радиации. Хотя механизмы этого явления изучены не полностью, исследователи ищут способы искусственно создавать аналог спячки у видов, не обладающих этим состоянием, чтобы снизить их чувствительность к радиации.

Тихоходки — уникальные микроорганизмы, способные переживать экстремальное радиационное воздействие. Изучение их механизмов защиты может помочь в сохранении микробов, семян, культур и животных, которые могут понадобиться во время длительных миссий.

Третья стратегия — использование природных защитных реакций, сформированных организмами под влиянием земных стресс-факторов. Специальные диеты или препараты могут активировать клеточные механизмы защиты и повысить устойчивость к облучению.

Физических барьеров недостаточно, но сочетание биологических стратегий, новых ускорителей и экспериментов в космосе постепенно приближает нас к безопасным дальним экспедициям. Поиск оптимальных решений может занять десятилетия, однако прогресс в исследованиях делает возможным будущее, в котором люди смогут покидать защитный кокон Земли без постоянной угрозы от высокоэнергетических частиц.