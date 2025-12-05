Ошибка в эталоне: почему новый оптический хронометр ставит под сомнение глобальный стандарт времени

Получена рекордная систематическая точность часов — VTT Technical Research Centre

Мы стоим на пороге фундаментального изменения в физике — переопределения секунды. Сейчас эта единица измерения базируется на атомах цезия и микроволновом излучении. Это технология середины прошлого века. Она надежная, но уже недостаточно точная для современной навигации, геодезии и проверки теорий относительности. Будущее — за оптическими часами, которые работают на частотах, превышающих микроволновые на несколько порядков.

Группа ученых из Финляндии (VTT Technical Research Centre), Чехии и Германии опубликовала результаты работы над часами на основе одиночного иона стронция-88 (Sr-88+). Их данные, кроме демонстрации рекордной точности, указали еще и на неприятный факт: текущее рекомендованное мировым сообществом значение частоты для этого перехода, вероятно, ошибочно.

Почему именно стронций?

В гонке за создание идеального эталона времени участвуют разные атомы: иттербий, алюминий, кальций. Стронций-88 выделяется на их фоне прагматизмом.

Для работы с этим ионом требуется сравнительно простая лазерная система. У него есть эффективные схемы подавления внешних помех — например, электрического квадрупольного сдвига и сдвигов, вызванных микродвижением иона в ловушке. Квадратичный эффект Зеемана (сдвиг частоты под воздействием магнитных полей) у стронция ничтожно мал.

Это делает Sr-88+ идеальным кандидатом не только для лабораторных установок, занимающих целые комнаты, но и для транспортируемых устройств. Такие часы можно вывезти в поле для геодезических измерений или даже отправить в космос.

У любой системы, конечно же, есть слабые места. Для ионных часов главным врагом часто становится тепло.

Битва с тепловым шумом

Как это работает? Сначала ловят одиночный ион в вакуумную камеру и удерживают его электромагнитными полями. Затем охлаждают его лазерами почти до абсолютного нуля. Но сама ловушка и вакуумная камера вокруг иона имеют комнатную температуру.

Любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, испускает электромагнитное излучение. Это излучение абсолютно черного тела (или BBR — blackbody radiation). Электрическое поле этого излучения взаимодействует с ионом, дергает его электронные уровни и сдвигает частоту перехода. Часы начинают врать.

Авторы исследования применили ловушку типа "endcap" (торцевую), разработанную специально для минимизации этого эффекта.

Геометрия: конструкция обеспечивает максимальный обзор для иона, чтобы он видел холодные окна или удаленные стенки, а не нагретые электроды.

Материалы: использованы молибден и медь с низкой излучательной способностью.

Моделирование: ученые не просто измерили температуру датчиками Pt100. Они создали детальную компьютерную модель (FEM), которая учитывает нагрев каждого винтика от проходящих радиочастотных токов.

В результате, систематическая неопределенность, вызванная тепловым излучением, была снижена до рекордных значений. Итоговая полная систематическая неопределенность часов составила 7,9×10^-19. Это означает, что ошибка в ходе часов проявится лишь в девятнадцатом знаке после запятой.

Проверка реальностью: 10 месяцев наблюдений

Построить точные часы — это полдела. Нужно доказать, что они показывают правильное время относительно остального мира.

Исследователи провели две масштабные кампании по измерению абсолютной частоты.

Первая, в 2022 году, длилась 12 дней. Часы сравнивали с цезиевым фонтаном CSF2 в Германии (PTB) через спутниковую связь.

Вторая кампания, 2024-2025 годов, длилась 10 месяцев. Здесь часы сравнивали уже с Международным атомным временем (TAI).

Именно длительность второго эксперимента дала критически важные данные. Аптайм (время непрерывной работы) часов достигал 99% в течение периодов от дней до недель. Это позволило накопить огромный массив статистики и снизить погрешность измерения абсолютной частоты до 9,8×10^-17. Это самое точное измерение абсолютной частоты для этого типа перехода на сегодняшний день.

Официальный эталон завышен?

И здесь начинается самое интересное. Полученное значение частоты перехода составило:

444 779 044 095 485,373(44) Гц.

Это число прекрасно согласуется с другими недавними измерениями высокой точности, проведенными в других лабораториях мира. Однако оно отличается от официального значения, рекомендованного Международным комитетом мер и весов (CIPM) в 2021 году.

Разница составляет 1,6 стандартных отклонения. Это может показаться незначительным, но в метрологии, где идет борьба за каждый знак, это серьезная погрешность. Данные показывают, что официальное значение 2021 года завышено. Рекомендация CIPM опиралась на предыдущие, менее точные измерения, которые, вероятно, содержали неучтенные систематические ошибки.

Что дальше?

Это исследование выполняет сразу несколько критических условий дорожной карты по переопределению секунды:

достигнута неопределенность ниже 2×10^-18;

проведены регулярные калибровки Международного атомного времени;

подтверждена воспроизводимость результатов между разными институтами.

Помимо переопределения секунды, такая точность открывает двери для "хронометрической геодезии". Согласно общей теории относительности, время течет медленнее там, где гравитация сильнее (ближе к Земле). Часы с неопределенностью 10^-19 способны заметить изменение высоты всего на 1 сантиметр. Если создать на базе этой технологии компактные мобильные устройства (а стронций для этого подходит лучше всего), они превратятся в сверхточные гравиметры. С их помощью можно будет изучать форму Земли, искать полезные ископаемые (по изменению плотности пород) или мониторить уровень моря с недостижимой ранее точностью.

Так что секунда — это величина, которую мы постоянно уточняем. И работа финской группы показывает: чтобы узнать истинное время, нам придется признать, что наши текущие стандарты уже недостаточно хороши.