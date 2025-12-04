Глобальное потепление неожиданно обнажило предел роста растений — причина в древнем климатическом кризисе

Существует распространенное убеждение: чем больше углекислого газа в атмосфере, тем лучше растут растения. Абсолютно логично с учетом того, что фотосинтез использует CO₂ как строительный материал. Значит, при глобальном потеплении леса должны разрастись, поглотить излишки углерода и охладить планету. Верно?
Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, выяснило, что на самом деле у этого механизма есть свои ограничения. Группа ученых из Швейцарии, США и Австралии смоделировала события Палеоцен-эоценового термического максимума (PETM) — периода резкого глобального потепления 56 миллионов лет назад.
Выводы интересные и, пожалуй, настораживающие: когда температура растет слишком быстро, растительность перестает ускорять темпы развития.
PETM — это ближайший исторический аналог того, что происходит с климатом сегодня. За геологически короткий срок в атмосферу попали тысячи гигатонн углерода. Глобальная температура подскочила на 5-6°C.
Этот период длился около 200 000 лет. Геохимические данные показывают странную аномалию: планета оставалась горячей гораздо дольше, чем предсказывают стандартные модели. Углерод не уходил из атмосферы на протяжении 70-100 тысяч лет. Почему естественные механизмы очистки дали сбой?
Тут дело в биологии. Растения просто не успели.
Когда климат меняется, у живого организма есть две стратегии выживания.
Исследователи объединили данные ископаемой пыльцы с новой моделью TREED, которая учитывает эволюцию признаков и скорость распространения семян.
В результате моделирования выяснилось, что скорость миграции растений составляла до 1500 км за 10 000 лет. Это довольно быстро. Но этого оказалось недостаточно. Скорость потепления опережала способность лесов перемещаться.
Вторая стратегия — эволюция — сработала еще хуже. Генетические изменения требуют времени. Температурный скачок произошел быстрее, чем виды смогли выработать новые, эффективные для жары признаки. Возникло то, что ученые называют адаптационным отставанием. Растительность оказалась в условиях, к которым она генетически не была готова.
Что происходит, когда дерево оказывается в слишком жарком климате, к которому не адаптировано? Оно испытывает стресс.
Вместо бурного роста гигантских лесов, поглощающих тонны углерода, произошло обратное. Ископаемые данные из бассейна Биг-Хорн (Вайоминг) показывают, что во время пика потепления крупные деревья исчезли. Их заменили более мелкие, "консервативные" формы жизни — кустарники, папоротники и пальмы.
Эти растения выживали, но они были функционально менее эффективны. У них была ниже биомасса и ниже продуктивность. Система перешла в режим выживания, и вместо откачивания CO₂ из атмосферы, биосфера выступала лишь слабым фильтром. Емкость наземных хранилищ углерода сократилась.
Проблема не ограничилась только тем, что растения стали меньше поглощать CO₂. Сбой дал и другой, более долгосрочный механизм регуляции климата — силикатное выветривание.
Это химический процесс, при котором углекислый газ, растворенный в дождевой воде, реагирует с горными породами. В результате углерод связывается и в конечном итоге захоранивается в океане в виде карбонатов. Растения ускоряют этот процесс своими корнями и почвенными кислотами.
Модель показала: из-за деградации растительного покрова скорость выветривания снизилась. Это объясняет, почему Земле потребовалось почти 100 тысяч лет, чтобы начать остывать. Система восстановилась только тогда, когда растения наконец эволюционировали и вновь заселили планету крупными, продуктивными формами.
Один из самых важных выводов исследования — обнаружение температурного порога. Моделирование выявило критическую точку потепления суши примерно в 4°C.
До этого порога эффект удобрения CO₂ работает. Растения используют избыток углерода для роста, частично компенсируя потепление.
После пересечения точки в 4°C негативные факторы (тепловой стресс, засуха, дефицит питательных веществ) перевешивают пользу от CO₂. Начинается массовая потеря продуктивности и адаптационное отставание.
Скорость современного выброса углерода на порядок выше, чем во время PETM. Если тогда, 56 миллионов лет назад, при более медленном потеплении, природа не справилась, ожидать чуда сейчас — иррационально.
Современные климатические модели часто предполагают, что леса продолжат поглощать около 30% наших выбросов. Но если мы пересечем температурный порог, эти поглотители могут ослабнуть. А фрагментация ландшафтов (города, дороги) делает миграцию растений еще сложнее, чем в эпоху эоцена.
Проблема заключается не только в температуре. Она в том, что мы переоцениваем способность системы к саморегуляции. Когда скорость изменений превышает скорость эволюции, биология проигрывает физике.
