Техногенные факторы влияют на рождаемость — исследование намекает на неожиданный механизм

Индустриальная среда усиливает хронический стресс — учёные Колин Шоу и Дэниел Лонгман

В новой работе эволюционных антропологов Колина Шоу (Цюрихский университет) и Дэниела Лонгмана (Университет Лафборо) выдвигается тревожная мысль: современная жизнь развивается быстрее, чем человек способен эволюционировать. По мнению исследователей, значительная доля хронического стресса и целого спектра распространённых болезней проистекает из эволюционного несоответствия между нашей природной биологией и техногенной средой, возникшей всего за несколько веков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в стрессе

Эволюционная биография человека

На протяжении сотен тысяч лет человеческая физиология формировалась в условиях кочевого образа жизни охотников и собирателей. Эта среда была динамичной, природной, полной непредсказуемых, но кратковременных стрессоров. Высокая мобильность, периодические нагрузки, редкие, но острые угрозы — всё это обеспечивало формирование механизмов быстрой стрессовой реакции, призванной помочь человеку избежать хищников или победить их.

Как подчёркивает Колин Шоу, в мире наших предков опасность была яркой, внезапной и кратковременной: "Лев время от времени появлялся, и нужно было быть готовым бежать или защищаться. Главное — чтобы лев исчез".

Эволюция настроила наш организм именно на такой тип взаимодействия со стрессом.

Техногенный стресс: "львы", которые не исчезают

Индустриализация перевернула условия жизни в течение ничтожного по эволюционным меркам промежутка времени — буквально нескольких столетий. Сегодня человека окружает постоянная сенсорная нагрузка: транспортный шум, плотный рабочий график, световое загрязнение, бесконечный поток информации, социальные сети, химические загрязнители, продукты глубокой переработки, хроническое сидение.

Эти стимулы активируют те же биологические механизмы, что и угрозы древнего мира, но без возможности завершить стрессовую реакцию. Организм реагирует на ежедневные раздражители так, будто перед ним снова и снова появляются хищники.

Как отмечает Дэниел Лонгман: "Сложный разговор с начальником или шум транспорта воспринимаются физиологией аналогично встрече с хищником. Нервная система запускается очень мощно, но практически не восстанавливается".

Цена индустриализации: что происходит с нашим здоровьем

В обзорной работе Шоу и Лонгман приводят данные, свидетельствующие, что урбанизация и индустриализация нарушили человеческую биологическую приспособленность. С эволюционной точки зрения успех вида определяется двумя параметрами: выживание и репродукция. Оба фактора, по мнению учёных, пострадали за последние двести лет.

Среди ключевых признаков:

глобальное снижение рождаемости, наблюдаемое практически во всех индустриальных обществах;

рост числа хронических воспалительных состояний — аутоиммунных, сердечно-сосудистых и метаболических болезней;

ухудшение репродуктивных параметров у мужчин, включая документированное снижение количества и подвижности сперматозоидов с середины XX века.

Особенно настораживает влияние техногенных агентов — пестицидов, гербицидов, микропластика, промышленной химии. Именно эти факторы, по словам Шоу, считаются основными кандидатами, влияющими на ухудшение качества спермы и другие биологические функции.

Эволюция не успевает

Темпы технологических и экологических изменений несоизмеримы с темпами биологической адаптации. Долгосрочные генетические изменения требуют не лет и даже не столетий, а тысяч поколений. Поэтому рассчитывать, что человеческая физиология автоматически "подстроится" под индустриальную цивилизацию, было бы иллюзией. Несоответствие между естественной биологией и техногенной средой только углубляется.

Как смягчить эволюционный разрыв

Авторы исследования подчёркивают: решения должны быть как культурными, так и экологическими. Один путь — вернуть человека к природе, рассматривая её как базовый фактор здоровья. Это означает защиту природных территорий, создание зелёных зон, восстановление экосистем и расширение доступа к ним для жителей городов.

Другой путь — переосмысление организации городов. Инфраструктура должна учитывать особенности человеческой физиологии: снижать уровни шума и света, обеспечивать доступ к натуральной пище, минимизировать химическое воздействие, создавать условия для движимости и полноценного отдыха.

Исследовательская группа HEEP анализирует, какие стимулы сильнее всего влияют на давление, сердечный ритм, иммунную активность, и передаёт эти данные специалистам, участвующим в формировании городской среды. Грамотное проектирование городов и восстановление отношений человека с природой, по мнению учёных, могут компенсировать часть тех издержек, которые приносит индустриальная цивилизация.