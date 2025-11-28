Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Кальмар-вампир удивил всех: жревняя хромосомная структура переворачивает представления о головоногих

Секвенирован крупнейший геном головоногих моллюсков — iScience
5:58
Наука » Экология » Природа

Новое исследование, опубликованное в журнале iScience под заголовком "Гигантский геном кальмара-вампира раскрывает происхождение современных кариотипов осьминогов", предоставляет одно из наиболее полных на сегодняшний день генетических свидетельств ранней эволюции головоногих моллюсков. Учёные секвенировали геном кальмара-вампира (Vampyroteuthis sp.) — одного из наиболее необычных представителей глубоководной фауны — и сравнили его с геномами современных осьминогов, кальмаров и каракатиц.

Древние кальмары в меловом океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древние кальмары в меловом океане

Этот вид оказался ключом к пониманию эволюционной "точки разветвления" между двумя главными линиями головоногих: октоподиформами (осьминоги и кальмары-вампиры) и декаподиформами (кальмары и каракатицы). Его древняя хромосомная архитектура предоставляет важные данные о том, как выглядел общий предок, живший около 300 млн лет назад.

Геном, который почти в четыре раза больше человеческого

Одним из научных достижений работы стало секвенирование самого крупного на сегодняшний день генома среди головоногих моллюсков.

Геном Vampyroteuthis sp.:

  • примерно в четыре раза больше человеческого (около 12 Гб против 3 Гб);
  • содержит множество повторяющихся элементов;
  • характеризуется высокой степенью структурной стабильности.

Большинство геномов осьминогов характеризуются массивными хромосомными перестройками, связанными с потерей древней структуры и появлением множества новых связей между генетическими блоками. Именно эти перестройки, как предполагается, стали основой их феноменальной адаптивности и разнообразия.

Кальмар-вампир, находясь в группе осьминогов, не прошёл через подобную "генетическую революцию". Его хромосомы сохранили древний, характерный для кальмаро- и каракатицеподобных предков, порядок генов.

Хромосомная консервативность: почему это так важно

Анализ хромосомной архитектуры был выполнен с использованием современных методов:

  • Hi-C хромосомных контактов;
  • SD (synteny detection) — определения синтении;
  • сравнительных карт геномного расположения генов (gene order conservation);
  • анализа кластеров генов, кодирующих HOX-гены и другие ключевые регуляторные наборы.

Результаты показали, что:

  1. У кальмара-вампира сохранились блоки генов, характерные для древних декаподиформ.
  2. Эти блоки были утрачены или радикально перестроены у современных осьминогов.
  3. Vampyroteuthis sp. занимает эволюционную позицию "моста", соединяющего два
    направления развития головоногих.

Именно хромосомная структура позволила учёным восстановить, как выглядел геном прародителя, поскольку он содержал порядок генов, схожий с кальмарами и каракатицами, но уже начал приобретать некоторые черты осьминогов. Эта комбинация и сделала кальмара-вампира необычайно ценным для реконструкции.

Эволюционное расхождение: 300 миллионов лет истории

Современные головоногие относятся к двум ветвям:

  1. Octopodiformes — осьминоги и кальмары-вампиры;
  2. Decapodiformes — кальмары и каракатицы.

До появления данных о кальмаре-вампире оставалось неясно:

  • к какой из форм (осьминожьей или кальмаро-подобной) ближе предок;
  • происходила ли эволюция осьминогов путём плавного усложнения или резких геномных перестроек;
  • были ли осьминоги ранними или поздними "экспериментами" природы.

Геном Vampyroteuthis sp. дал однозначный ответ: прародитель был ближе к кальмаро-подобной форме, а осьминоги — результат дальнейших перестроек. Это подтверждает гипотезу о древнем кальмарообразном предке.

Биологические особенности: почему кальмар-вампир стал идеальной моделью

Несмотря на пугающее название, кальмар-вампир — глубоководный, медленно плавающий детритофаг.

Он сочетает в себе черты, которые в научной среде называют "мозаичными":

  • восемь щупалец, как у осьминогов;
  • "нитевидные" дополнительные органы, характерные для декаподиформ;
  • мягкое тело, но с элементами хитиновой поддержки;
  • гигантские глаза — одни из самых крупных в животном мире относительно тела;
  • способность к биолюминесценции;
  • глубоководный образ жизни (до 900 метров).

Эта мозаичность отражена не только в морфологии, но и на генетическом уровне — именно поэтому его геном оказался ключом к пониманию эволюции.

Геном как "живое ископаемое"

Учёные использовали термин "геномное живое ископаемое" по отношению к Vampyroteuthis sp.

Он сохранил:

  • древний порядок генов;
  • стабильную структуру крупных хромосомных блоков;
  • особенности, характерные для предковых декаподиформ.

В то время как современные осьминоги потеряли многие признаки исходной организации и приобрели новые методами хромосомных перестроек. Таким образом, геном кальмара-вампира выполняет ту же роль для головоногих, что геном целаканта — для лучепёрых рыб.

Главные выводы исследования

  1. Общий предок осьминогов, кальмаров и каракатиц был похож на кальмара, а не на осьминога.
  2. Кальмар-вампир сохранил древнюю структуру кариотипа, утраченного позже осьминогами.
  3. Масштабные хромосомные перестройки у осьминогов стали драйвером их феноменального морфологического разнообразия. 
  4. Расхождение ветвей около 300 млн лет назад подтверждено генетическими данными.
  5. Исследование предоставляет новый инструментарий для реконструкции ранней эволюции.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Новости Все >
Джонни Депп назвал прожитые с Ванессой Паради годы "счастьем"
Выпадение волос у женщин связывают с гормонами, стрессом и заболеваниями — ARD
Бесплатные лекарства выдают федеральным льготникам по ОМС — врач Елена Павлова
Владельцы котов реже страдают от инсультов — шотландские ученые
Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу
Для гололёда нужно выбирать обувь с рельефной подошвой — ортопед Терновой
Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше
Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей
Сейчас читают
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Авто
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Владельцы котов реже страдают от инсультов — шотландские ученые
Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу
Для гололёда нужно выбирать обувь с рельефной подошвой — ортопед Терновой
США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии
Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше
Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей
Плотный грунт и отсутствие рыхления усиливают появление мха
В Госдуме предложили новые законы для защиты покупателей недвижимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.