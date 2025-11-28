Кальмар-вампир удивил всех: жревняя хромосомная структура переворачивает представления о головоногих

Секвенирован крупнейший геном головоногих моллюсков — iScience

5:58 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Новое исследование, опубликованное в журнале iScience под заголовком "Гигантский геном кальмара-вампира раскрывает происхождение современных кариотипов осьминогов", предоставляет одно из наиболее полных на сегодняшний день генетических свидетельств ранней эволюции головоногих моллюсков. Учёные секвенировали геном кальмара-вампира (Vampyroteuthis sp.) — одного из наиболее необычных представителей глубоководной фауны — и сравнили его с геномами современных осьминогов, кальмаров и каракатиц.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древние кальмары в меловом океане

Этот вид оказался ключом к пониманию эволюционной "точки разветвления" между двумя главными линиями головоногих: октоподиформами (осьминоги и кальмары-вампиры) и декаподиформами (кальмары и каракатицы). Его древняя хромосомная архитектура предоставляет важные данные о том, как выглядел общий предок, живший около 300 млн лет назад.

Геном, который почти в четыре раза больше человеческого

Одним из научных достижений работы стало секвенирование самого крупного на сегодняшний день генома среди головоногих моллюсков.

Геном Vampyroteuthis sp.:

примерно в четыре раза больше человеческого (около 12 Гб против 3 Гб);

содержит множество повторяющихся элементов;

характеризуется высокой степенью структурной стабильности.

Большинство геномов осьминогов характеризуются массивными хромосомными перестройками, связанными с потерей древней структуры и появлением множества новых связей между генетическими блоками. Именно эти перестройки, как предполагается, стали основой их феноменальной адаптивности и разнообразия.

Кальмар-вампир, находясь в группе осьминогов, не прошёл через подобную "генетическую революцию". Его хромосомы сохранили древний, характерный для кальмаро- и каракатицеподобных предков, порядок генов.

Хромосомная консервативность: почему это так важно

Анализ хромосомной архитектуры был выполнен с использованием современных методов:

Hi-C хромосомных контактов;

SD (synteny detection) — определения синтении;

сравнительных карт геномного расположения генов (gene order conservation);

анализа кластеров генов, кодирующих HOX-гены и другие ключевые регуляторные наборы.

Результаты показали, что:

У кальмара-вампира сохранились блоки генов, характерные для древних декаподиформ. Эти блоки были утрачены или радикально перестроены у современных осьминогов. Vampyroteuthis sp. занимает эволюционную позицию "моста", соединяющего два

направления развития головоногих.

Именно хромосомная структура позволила учёным восстановить, как выглядел геном прародителя, поскольку он содержал порядок генов, схожий с кальмарами и каракатицами, но уже начал приобретать некоторые черты осьминогов. Эта комбинация и сделала кальмара-вампира необычайно ценным для реконструкции.

Эволюционное расхождение: 300 миллионов лет истории

Современные головоногие относятся к двум ветвям:

Octopodiformes — осьминоги и кальмары-вампиры; Decapodiformes — кальмары и каракатицы.

До появления данных о кальмаре-вампире оставалось неясно:

к какой из форм (осьминожьей или кальмаро-подобной) ближе предок;

происходила ли эволюция осьминогов путём плавного усложнения или резких геномных перестроек;

были ли осьминоги ранними или поздними "экспериментами" природы.

Геном Vampyroteuthis sp. дал однозначный ответ: прародитель был ближе к кальмаро-подобной форме, а осьминоги — результат дальнейших перестроек. Это подтверждает гипотезу о древнем кальмарообразном предке.

Биологические особенности: почему кальмар-вампир стал идеальной моделью

Несмотря на пугающее название, кальмар-вампир — глубоководный, медленно плавающий детритофаг.

Он сочетает в себе черты, которые в научной среде называют "мозаичными":

восемь щупалец, как у осьминогов;

"нитевидные" дополнительные органы, характерные для декаподиформ;

мягкое тело, но с элементами хитиновой поддержки;

гигантские глаза — одни из самых крупных в животном мире относительно тела;

способность к биолюминесценции;

глубоководный образ жизни (до 900 метров).

Эта мозаичность отражена не только в морфологии, но и на генетическом уровне — именно поэтому его геном оказался ключом к пониманию эволюции.

Геном как "живое ископаемое"

Учёные использовали термин "геномное живое ископаемое" по отношению к Vampyroteuthis sp.

Он сохранил:

древний порядок генов;

стабильную структуру крупных хромосомных блоков;

особенности, характерные для предковых декаподиформ.

В то время как современные осьминоги потеряли многие признаки исходной организации и приобрели новые методами хромосомных перестроек. Таким образом, геном кальмара-вампира выполняет ту же роль для головоногих, что геном целаканта — для лучепёрых рыб.

Главные выводы исследования