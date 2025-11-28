Кальмар-вампир удивил всех: жревняя хромосомная структура переворачивает представления о головоногих

Новое исследование, опубликованное в журнале iScience под заголовком "Гигантский геном кальмара-вампира раскрывает происхождение современных кариотипов осьминогов", предоставляет одно из наиболее полных на сегодняшний день генетических свидетельств ранней эволюции головоногих моллюсков. Учёные секвенировали геном кальмара-вампира (Vampyroteuthis sp.) — одного из наиболее необычных представителей глубоководной фауны — и сравнили его с геномами современных осьминогов, кальмаров и каракатиц.
Этот вид оказался ключом к пониманию эволюционной "точки разветвления" между двумя главными линиями головоногих: октоподиформами (осьминоги и кальмары-вампиры) и декаподиформами (кальмары и каракатицы). Его древняя хромосомная архитектура предоставляет важные данные о том, как выглядел общий предок, живший около 300 млн лет назад.
Одним из научных достижений работы стало секвенирование самого крупного на сегодняшний день генома среди головоногих моллюсков.
Геном Vampyroteuthis sp.:
Большинство геномов осьминогов характеризуются массивными хромосомными перестройками, связанными с потерей древней структуры и появлением множества новых связей между генетическими блоками. Именно эти перестройки, как предполагается, стали основой их феноменальной адаптивности и разнообразия.
Кальмар-вампир, находясь в группе осьминогов, не прошёл через подобную "генетическую революцию". Его хромосомы сохранили древний, характерный для кальмаро- и каракатицеподобных предков, порядок генов.
Анализ хромосомной архитектуры был выполнен с использованием современных методов:
Результаты показали, что:
Именно хромосомная структура позволила учёным восстановить, как выглядел геном прародителя, поскольку он содержал порядок генов, схожий с кальмарами и каракатицами, но уже начал приобретать некоторые черты осьминогов. Эта комбинация и сделала кальмара-вампира необычайно ценным для реконструкции.
Современные головоногие относятся к двум ветвям:
До появления данных о кальмаре-вампире оставалось неясно:
Геном Vampyroteuthis sp. дал однозначный ответ: прародитель был ближе к кальмаро-подобной форме, а осьминоги — результат дальнейших перестроек. Это подтверждает гипотезу о древнем кальмарообразном предке.
Несмотря на пугающее название, кальмар-вампир — глубоководный, медленно плавающий детритофаг.
Он сочетает в себе черты, которые в научной среде называют "мозаичными":
Эта мозаичность отражена не только в морфологии, но и на генетическом уровне — именно поэтому его геном оказался ключом к пониманию эволюции.
Учёные использовали термин "геномное живое ископаемое" по отношению к Vampyroteuthis sp.
Он сохранил:
В то время как современные осьминоги потеряли многие признаки исходной организации и приобрели новые методами хромосомных перестроек. Таким образом, геном кальмара-вампира выполняет ту же роль для головоногих, что геном целаканта — для лучепёрых рыб.
