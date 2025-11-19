Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Римский додекаэдр сбивает с толку уже 300 лет — загадка, о которой молчат древние тексты

В Европе найдено более 100 римских додекаэдров
6:58
Наука » Полезно знать

Среди множества артефактов, которые оставила после себя Римская империя, есть предметы настолько странные, что они по-прежнему сбивают с толку как археологов, так и историков. Один из них — римский додекаэдр. Это небольшой объект из бронзы или реже из камня и железа, имеющий форму двенадцатигранника. В каждой грани — круглое отверстие, часто различающегося диаметра, а на углах — аккуратные выпуклые шишечки.

Студенты-палеонтологи на раскопках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Студенты-палеонтологи на раскопках

На первый взгляд — красивая головоломка, игрушка или необычная статуэтка. Но за более чем три столетия исследований никто так и не смог сказать наверняка, для чего древние римляне создавали эти предметы.

География находок и загадочная "отсутствующая родина"

Сегодня известно более 100-150 римских додекаэдров, найденных на территории западной части бывшей империи — в Англии, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Венгрии.

Удивительно, но ни один додекаэдр не был найден на территории Италии, включая Рим, хотя именно там располагался центр империи.

Большинство находок сделано в северных провинциях, населённых галло-римскими племенами. Это заставляет предполагать, что предмет был важен именно для местной культурной традиции, а не для всей империи.

Как они изготовлены

Додекаэдры II-IV веков н. э. отливались из медного сплава по сложной технологии. Точные отверстия, закруглённые углы, иногда рельефная поверхность говорят о высоком уровне мастерства.

Это были не дешёвые бытовые вещи, а предметы, созданные опытными ремесленниками. Некоторые исследователи даже предположили, что додекаэдр мог быть "тестовым объектом", который демонстрировал квалификацию мастера: если ты можешь изготовить правильный многогранник, значит, тебе можно поручить любую металлообработку.

Теории, которые объясняют всё… и ничего

С XVIII века, когда был найден первый додекаэдр, появилось несколько десятков гипотез о его назначении. Ни одна не получила окончательного подтверждения.

Инструмент или измерительный прибор

Эту версию поддерживали инженеры и историки техники. Отверстия разного диаметра могли использоваться:

  • для калибровки труб;
  • как дальномер;
  • как прибор для измерения углов;
  • как элемент оптического устройства.

Но главный аргумент против — полное отсутствие каких-либо числовых маркировок, без которых точные измерения были бы невозможны.

Подсвечник

В одном додекаэдре действительно нашли остатки воска. Возможно, что предмет мог использоваться как оригинальный подсвечник. Однако тогда возникает вопрос: зачем отверстия разного размера?

Игральная кость или элемент настольной игры

Версия красивая, но маловероятная. В играх не нужны разные отверстия на гранях, да и форма слишком сложная для бросков.

Инструмент для вязания или плетения цепочек ("викингское вязание")

Одна из самых популярных любительских гипотез. Однако её опровергают: отсутствие следов износа, а также отсутствие стандартного размера отверстий. Если бы додекаэдры использовались как настоящий инструмент, на них остались бы следы постоянного трения нити или металлической проволоки.

Ритуальный объект или амулет

Эта гипотеза усиливается тем, что многие додекаэдры найдены:

  • в гробницах женщин высшего сословия;
  • в богатых виллах;
  • на территории храмов;
  • вместе с другими предметами статуса.

Но и здесь нет прямых доказательств.

Древнеримский "спиннер"

Некоторые энтузиасты шутят, что додекаэдр — это античная игрушка, которую приятно держать и вращать в руках. Хотя версия не научная, она звучит неожиданно логично — предмет действительно очень удобен для вращения, и многие современные копии это подтверждают. 

Самая загадочная находка: додекаэдр из Ньюхолла

Один из лучших примеров был обнаружен в Великобритании совсем недавно — в 2023 году.  Артефакт нашли в старом песчаном карьере рядом с римским поселением Поттер-Хилл. В той же яме найдены: керамика, кости животных, гвоздь, фрагменты римской черепицы и дымоходов. 

То есть додекаэдр выбросили как обычный бытовой предмет. Он не был положен в основание здания, не был преподнесён в качестве дара — просто оказался среди мусора. Монета императора Клавдия II в том же слое (268-270 гг.) помогает точно датировать время заполнения ямы. Это делает загадку ещё более изящной: вещь, изготовленная с такой тщательностью, была выброшена как ненужная.

Почему о додекаэдрах нет ни одного письменного упоминания?

Это одна из самых странных деталей. В античности сохранились тексты обо всём — от кухонной утвари до садовых ножниц. Но ни один автор Римской империи не упоминает додекаэдры. Никаких инструкций, рисунков, пояснений. Ничего. 

Некоторые исследователи даже предполагают, что эти предметы были настолько привычны, что никто не счёл нужным их описывать. Как сегодня никто не пишет инструкции к дверцам холодильника: все знают, что это такое.

Значение и ценность копий

Современные мастера создают точные копии римских додекаэдров — не ради подделок, а как учебные модели. Археологи и музейные работники утверждают: "Качественная реплика иногда полезнее оригинала — её можно трогать, вращать, передавать студентам".

Один такой мастер рассказал, что просто сделал копию для удовольствия и выставил её на продажу. Никто не купил, но копию предложили музею как учебный материал.

Загадка, пережившая 1800 лет

Римские додекаэдры — редкий пример артефактов, цель которых так и не удалось раскрыть.  Почти два тысячелетия спустя они продолжают вызывать вопросы...

  • Зачем римляне создавали эти сложные металлические многогранники? 
  • Почему они сосредоточены только в северных провинциях?
  • Почему о них нет ни единого письменного упоминания?
  • Были ли они инструментом, амулетом, игрушкой или чем-то иным?

Возможно, мы никогда не узнаем правду. Но именно это делает додекаэдры такими увлекательными: они напоминают, что древний мир был гораздо сложнее и разнообразнее, чем мы себе представляем. И что даже спустя столетия у истории остаётся место для тайн.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы археология
