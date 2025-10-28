Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта

6:45
Наука » Экология » Человек

Некоторые люди утверждают, что им достаточно пяти или даже четырех часов сна, чтобы чувствовать себя бодрыми и активными весь день. Для большинства это кажется невозможным — ведь общие рекомендации говорят о семи-девяти часах сна для полноценного восстановления организма. Но наука подтверждает: действительно существуют люди, которым нужно меньше сна, чем остальным, и это не всегда связано с недосыпом или стрессом.

Девушка с подушкой зевает
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подушкой зевает

Что такое естественный короткий сон

Феномен естественных короткоспящих встречается крайне редко. Эти люди не заставляют себя меньше спать — их организм сам ограничивается несколькими часами отдыха без негативных последствий. Они просыпаются бодрыми, без ощущения усталости, и сохраняют высокую концентрацию и продуктивность на протяжении дня.

Исследователи отмечают, что это не тренировка воли, а генетическая особенность, закодированная в ДНК. По статистике, естественных короткоспящих менее 1% населения. Остальные, кто утверждает, что обходится без сна, часто просто адаптировались к хроническому недосыпу, не осознавая его вреда.

Генетическая природа феномена

Первое серьёзное открытие в этой области произошло в 2009 году, когда учёные обнаружили мутацию в гене DEC2, отвечающем за регуляцию уровня орексина — вещества, поддерживающего бодрствование. Люди с этой мутацией спят в среднем на два часа меньше, чем остальные, но не испытывают негативных эффектов.

Позже, в 2019 году, была выявлена другая мутация — в гене ADRB1. Она активирует нейроны в дорсальном мосту мозга, усиливая сигналы бодрствования. А в 2021 году внимание исследователей привлекли изменения в гене mGluR1, который регулирует активность нервных клеток и может усиливать обменные процессы в мозге во время сна.

Эти открытия показывают: короткий сон может быть не следствием привычек, а результатом редких комбинаций генов, влияющих на циклы сна и пробуждения.

Как возраст влияет на потребность во сне

Потребность во сне напрямую зависит от стадии жизни. Младенцы и подростки проводят во сне до 14 часов в сутки — их организм активно растёт и перестраивается. С возрастом этот показатель постепенно снижается: взрослым достаточно 7-9 часов, а пожилые люди нередко спят меньше, но их сон становится более поверхностным и прерывистым.

Тем не менее, сокращение сна с годами не делает человека "естественным короткоспящим". У возрастных людей недосып часто связан с гормональными изменениями, снижением уровня мелатонина и общим замедлением обменных процессов.

Почему нельзя "натренировать" себя спать меньше

Идея приучить организм к короткому сну соблазнительна, но опасна. Биологические ритмы — одна из самых устойчивых систем человеческого тела. Принудительное сокращение сна нарушает баланс гормонов, снижает концентрацию и ухудшает память.

Многие путают естественный короткий сон с хроническим недосыпом. Но последние исследования показывают, что длительное ограничение сна приводит к накоплению когнитивного "долга": мозг теряет способность быстро восстанавливаться, снижается внимание и скорость реакции, ухудшается иммунитет.

Как отличить короткоспящего от недосыпающего

Признаки естественного короткого сна:

  1. Человек засыпает легко и без стимуляторов.

  2. Просыпается самостоятельно, без будильника.

  3. Сохраняет хорошее настроение и концентрацию в течение дня.

  4. Не испытывает необходимости "доспать" в выходные.

Если хотя бы один пункт не совпадает, скорее всего, речь идёт не о генетической особенности, а о дефиците сна.

Рекомендации для поддержания здорового режима

Большинству людей по-прежнему необходимо не менее семи часов сна. Чтобы сон был качественным, специалисты советуют:
• соблюдать стабильное расписание — ложиться и вставать в одно и то же время;
• уменьшить воздействие голубого света от экранов вечером;
• использовать затемняющие шторы или маску для сна;
• не злоупотреблять кофеином и энергетиками после полудня;
• создать комфортную температуру и тишину в спальне.

Такие привычки помогают улучшить естественный ритм сна и бодрствования, даже если вы чувствуете, что времени не хватает.

А что, если вы действительно спите мало и чувствуете себя хорошо?

Если вы просыпаетесь после пяти часов сна и не испытываете усталости, а врачи не находят признаков выгорания или стресса, возможно, вы действительно относитесь к редкой категории естественных короткоспящих. Но для подтверждения этого требуется генетическое тестирование — без него отличить феномен от скрытого недосыпа сложно.

Мифы и правда

  • Миф: можно приучить организм спать по 4 часа.
  • Правда: искусственное сокращение сна приводит к стрессу и когнитивным сбоям.
  • Миф: короткий сон — признак силы и дисциплины.
  • Правда: это врождённая особенность, а не результат тренировки.
  • Миф: если вы не чувствуете усталости, значит, высыпаешься.
  • Правда: организм может адаптироваться к стрессу, маскируя признаки недосыпа.

Интересные факты

  1. Генетическая мутация DEC2 была впервые обнаружена у матери и дочери, обе из которых спали по 6 часов и чувствовали себя отлично.

  2. Люди с мутацией ADRB1 отличаются не только меньшей потребностью во сне, но и более высокой устойчивостью к стрессу.

  3. Самыми короткоспящими в мире считаются некоторые представители семей, где этот генетический вариант передаётся из поколения в поколение.

Сон и психология

Хронический недосып часто связан не с физическими причинами, а с эмоциональными. Перенапряжение, тревожные мысли или постоянное использование гаджетов перед сном мешают мозгу отключиться. Даже если человек спит восемь часов, но сон поверхностный, восстановление не происходит. Поэтому психологи советуют развивать "гигиену сна" — расслабляющие ритуалы, медитацию, дыхательные практики, а при необходимости обращаться за консультацией к специалисту.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
