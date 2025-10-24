Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект

Искусственный интеллект всё увереннее входит в сферу научных исследований, занимая в них не только вспомогательную, но и ключевую роль. Конференция futuristic meeting AIs стала одним из первых мероприятий, где ИИ не просто помогал учёным, а выступал ведущим участником процесса — от подготовки данных до анализа исследований и рецензирования. Это событие вызвало широкий интерес и немало споров в академическом сообществе.

Новая модель научного взаимодействия

Идея конференции заключалась в том, чтобы проверить, насколько далеко может зайти искусственный интеллект в научной практике. Все 48 работ, представленных на мероприятии, были подготовлены с участием ИИ не только в роли помощника, но и как фактического соавтора. Более того, именно системы искусственного интеллекта выполняли роль рецензентов, оценивая исследования других участников.

Организаторы подчеркивали, что цель конференции — не замена человека машиной, а поиск границ ответственного взаимодействия между ними. По сути, futuristic meeting AIs стала экспериментом над самой научной методологией: можно ли доверить интеллектуальную экспертизу алгоритмам, и если да — на каком уровне.

Цели и противоречия

Создатели конференции заявили, что их инициатива направлена на выработку правил и этических принципов, регулирующих использование ИИ в науке. Это включает вопросы авторства, достоверности данных и границ автоматизации творческого процесса. Тем не менее, многие исследователи восприняли проект настороженно. Критики напомнили, что наука по своей сути является коллективным человеческим делом, где ценность заключается не только в результате, но и в пути, ведущем к открытию. Машина, по их мнению, не способна разделить человеческий смысл поиска.

Тем не менее, интерес к мероприятию оказался огромным. За право участия боролись сотни заявок, и конкурсный отбор оказался не менее инновационным, чем сама идея конференции.

Как проходил отбор исследований

Организаторы рассмотрели 315 заявок. Каждая из них была оценена как людьми, так и языковыми моделями нового поколения — GPT-5, Gemini 2.5 Pro и Claude Sonnet 4. На основе совместного анализа 48 работ получили допуск к участию. Такой двойной фильтр позволил не только сократить человеческий фактор, но и протестировать эффективность систем ИИ в критическом чтении научных текстов.

В некоторых случаях именно ИИ помог выявить оригинальные гипотезы, которые могли бы остаться незамеченными при традиционном рецензировании. В то же время специалисты заметили, что модели склонны переоценивать формальную стройность текста и не всегда способны уловить научную интуицию автора.

Необычные примеры участия ИИ

Одним из заметных примеров стал проект исследователя Сергея Овчинникова из Массачусетского технологического института. Он использовал ChatGPT для генерации аминокислотных последовательностей белков. При этом запрос был сформулирован предельно общо, без указания структуры или свойств, но система всё равно предложила вариант, который впоследствии подтвердил наличие пучка из четырёх спиралей — закономерности, имеющей биологическое значение. Этот случай стал одним из аргументов в пользу того, что ИИ может не только обрабатывать данные, но и генерировать идеи, приближающиеся к открытиям.

Какую роль играл искусственный интеллект

По данным организаторов, в 57% всех заявок ИИ выполнял основную часть работы по формированию гипотез, а в 52% принятых статей — ключевую роль в их доработке. Ещё более примечательным оказался тот факт, что в 90% опубликованных работ именно искусственный интеллект стал главным инструментом написания текстов и визуализации данных. Таким образом, его вклад уже невозможно назвать второстепенным.

Однако подобное слияние технологий и науки поставило ряд вопросов о качестве и достоверности результатов. В частности, выяснилось, что ИИ способен генерировать убедительно звучащие, но методологически сомнительные объяснения. В некоторых случаях модели допускали ошибки в коде или приводили ссылки на несуществующие исследования, что делало человеческий контроль по-прежнему необходимым.

Преимущества и уязвимости подхода

Использование ИИ заметно ускорило все этапы подготовки материалов — от сбора данных до аналитических выводов. Машины помогали авторам выстраивать логические цепочки, находить междисциплинарные связи и формулировать гипотезы, на которые раньше уходили недели. Это особенно ценно для команд, работающих на стыке разных областей — например, биоинформатики и физики твёрдого тела.

Тем не менее, ни одна из систем пока не продемонстрировала способности к настоящему научному мышлению. Как отмечали участники конференции, алгоритмы хорошо справляются с анализом существующих данных, но не умеют задавать по-настоящему сильные вопросы, от которых начинается новое направление исследования. Отсутствие "научного вкуса" — именно так описывали эту проблему организаторы — остаётся главным барьером для превращения ИИ в полноценного исследователя.

Мнение экспертов и возможные решения

Многие специалисты сходятся во мнении, что прогресс ИИ не отменяет роли человека, а лишь расширяет инструментарий науки. Машина может быть соавтором, но не идеологом. Для выработки устойчивых методик анализа потребуется сотрудничество разных систем, каждая из которых будет отвечать за свою часть процесса — от формализации данных до интерпретации результатов.

По аналогии с научным сообществом, где разные специалисты объединяются ради комплексного взгляда, искусственные интеллектуальные системы, вероятно, тоже будут работать в связке. Это позволит компенсировать слабые стороны отдельных моделей и добиться большей объективности в оценках.

Что дальше

Организаторы конференции уже анонсировали публикацию сравнительного анализа отзывов, написанных людьми и ИИ. Этот отчёт должен показать, насколько различаются критерии оценки и можно ли считать машинные рецензии равными по качеству экспертным заключениям. От этого будет зависеть, как именно ИИ будет участвовать в будущих циклах научной публикации — в качестве консультанта, автора или полноценного рецензента.

Пока ясно одно: рубеж между человеческим и машинным творчеством становится всё менее различим. Но вместо угрозы эта тенденция может стать стимулом для пересмотра самой сути научного процесса. Конференция futuristic meeting AIs стала символом этого переходного момента — шага к новой форме сотрудничества, где человек и алгоритм дополняют друг друга в поиске знания.