Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий

Миллиардер и один из самых противоречивых идеологов Кремниевой долины Питер Тиль, снова оказался в центре внимания. На этот раз — из-за своих необычных взглядов на регулирование искусственного интеллекта. На лекциях в Сан-Франциско он заявил, что глобальные ограничения технологий могут стать "воплощением Антихриста".

Фото: commons.wikimedia by Joseph Anton Koch (1768–1839), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Йозеф Антон Кох, Дантовский Ад

Конфликт веры и технологий

Тиль, соучредитель Palantir и ранний инвестор в PayPal, давно известен скептическим отношением к государственному вмешательству. Его позиция сочетает религиозный фундаментализм с радикальным либертарианством. Он убеждён, что любая форма контроля над наукой и инновациями ведёт к подавлению свободы.

В серии лекций, прочитанных им для сообщества "Acts 17 Collective", Тиль рассуждал о конце времён. По его словам, Антихрист может явиться не в мистическом, а в политическом образе — как всемирное правительство, стремящееся под предлогом безопасности взять под контроль развитие технологий и искусственного интеллекта.

"Страх перед [искусственным интеллектом или другими технологиями], или регулирование, или остановка технологического прогресса ускорят пришествие Антихриста", — заявил предприниматель Питер Тиль.

Эта фраза стала центральной в его выступлении и вызвала бурю обсуждений — от религиоведов до экспертов по этике технологий.

Библейские аллюзии и философские корни образа

Аргументы Тиля строятся на цитате из Первого послания к Фессалоникийцам: "Когда будут говорить: "мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба". В его интерпретации, глобальный контроль под лозунгом "безопасности" приведёт человечество к катастрофе.

Однако образ Антихриста, к которому апеллирует Тиль, имеет богатую философскую традицию. В трактате Владимира Соловьёва "Краткая повесть об Антихристе" этот персонаж предстаёт не демоном разрушения, а утончённым гуманистом и рационалистом, который говорит о мире, прогрессе и справедливости, но стремится подчинить человечество собственной воле. Для Соловьёва опасность Антихриста — именно в его "разумной доброжелательности", за которой скрывается жажда власти.

Похожую идею развивал Фёдор Достоевский. В "Легенде о Великом инквизиторе" Антихрист выступает через фигуру церковного властителя, который освобождает людей от тяжести свободы, обещая им покой и хлеб. Достоевский показывает, как легко человек отказывается от свободы ради безопасности — и именно это, по сути, и есть путь Антихриста.

Тиль, опираясь на эту линию русской религиозной мысли, проецирует образ Антихриста на современную эпоху алгоритмов и бюрократии. Его страх — что мир, одержимый безопасностью, создаст цифрового инквизитора, который будет регулировать всё: от эмоций до мыслей.

Palantir: лаборатория цифрового контроля

Главная ирония взглядов Тиля в том, что его собственная компания Palantir стала символом именно того, чего он, по его словам, боится. Основанная в 2003 году, Palantir начинала как проект по анализу больших данных для разведывательных структур. Название отсылает к магическим "палантирям" из "Властелина колец" — кристаллам, через которые можно наблюдать всё происходящее в мире.

Компания создаёт платформы, которые объединяют разрозненные источники данных — от банковских транзакций до медицинских записей — и превращают их в визуализированные аналитические модели. Основными заказчиками долгое время были ЦРУ, Пентагон, спецслужбы и полицейские департаменты. Palantir активно использовалась для отслеживания террористических сетей после 11 сентября, а позже — для анализа миграционных потоков и предсказания преступлений.

Программы Palantir работают по принципу интеграции "всего со всем": алгоритмы находят связи между людьми, событиями и объектами, создавая почти всеобъемлющую картину поведения. Это делает систему невероятно мощной, но и вызывает серьёзные вопросы об этике.

Критики неоднократно обвиняли Palantir в том, что её технологии применяются для тотального наблюдения. В 2020 году стало известно, что платформа использовалась для слежки за нелегальными мигрантами в США и в программах полиции Лос-Анджелеса. Тиль же отказывался комментировать эти аспекты, утверждая, что Palantir лишь предоставляет инструменты, а не определяет их применение.

Экономический подтекст страха

Подкаст Deutschlandfunk "История Питера Тиля" подробно анализирует истоки его убеждений. По мнению журналистов, страх Тиля перед "мировым правительством" связан не столько с религией, сколько с экономикой. Единое регулирование означало бы конец офшоров и налоговых гаваней, где укрываются капиталы миллиардеров.

Для Тиля и его круга глобализация — угроза личному богатству. Именно поэтому он поддерживает политиков, выступающих против международных институтов, включая Дональда Трампа.

Palantir при этом продолжает активно сотрудничать с государством, особенно в сфере обороны. В последние годы компания получила контракты от армии США и НАТО на сотни миллионов американских долларов для разработки платформ искусственного интеллекта, которые анализируют поле боя в реальном времени. Иронично, но именно ИИ стал ядром её бизнес-модели — той самой технологии, регулирования которой Тиль боится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Отказ от контроля над ИИ в угоду "свободе инноваций".

Последствие: усиление зависимости государства и бизнеса от закрытых частных алгоритмов.

Альтернатива: открытые протоколы ИИ, где код и решения проверяемы независимыми экспертами. Ошибка: Использование технологий Palantir без прозрачных норм.

Последствие: риск создания цифрового надзора без подотчётности обществу.

Альтернатива: внедрение этических советов при компаниях-разработчиках и независимых регуляторов. Ошибка: Подмена этических принципов лозунгами о свободе.

Последствие: появление корпоративных центров власти, не менее опасных, чем государственные.

Альтернатива: развитие общественного контроля и обязательная публикация отчётов о воздействии технологий.

Оценка эксперта

Ситуацию с заявлениями Тиля прокомментировал философ технологий и аналитик по этике данных Олег Яновский. По его мнению, в фигуре Тиля есть внутренняя логика, но и глубокое противоречие.

"Тиль видит в государстве источник зла, но его собственная компания живёт за счёт государственных контрактов. Это типичная ловушка техноанархистов, которые стремятся к абсолютной свободе, используя механизмы власти", — отметил философ Олег Яновский.

Эксперт также подчеркнул, что идея Тиля о "пришествии Антихриста" через регулирование ИИ — не столько религиозная метафора, сколько форма протеста против утраты контроля над капиталом и технологиями.

"Для таких людей, как Тиль, границы между властью, религией и деньгами стираются. Они видят спасение не в морали, а в коде", — добавил Олег Яновский.

По сути, Яновский считает Тиля отражением времени — человеком, в котором соединились страх перед хаосом и одержимость управлением. Его видение будущего — это мир, где технологии заменяют институты, а данные становятся новой верой.

А что если…

А что если страх Тиля оправдан хотя бы частично? Существует риск, что чрезмерное регулирование действительно может замедлить научный прогресс. Но именно поэтому важно искать баланс: предотвращать злоупотребления, не останавливая инновации.

Современные подходы, например, "регулирование через дизайн" (regulation by design), позволяют внедрять этические и правовые стандарты на уровне самих алгоритмов.

Образ Антихриста, с которым Тиль сравнивает регулирование технологий, восходит не к Библии буквально, а к философскому осмыслению власти и свободы. В этом смысле он наследует Соловьёву и Достоевскому — но делает их идеи инструментом политической риторики. За религиозными образами скрываются экономические и идеологические интересы, отражающие борьбу за контроль над будущим технологий. И если миллиардеры боятся "Антихриста" в лице регулирования, то, возможно, именно оно и способно защитить человечество от настоящего хаоса.