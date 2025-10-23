В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное

7:34 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Тёмная материя — одна из самых загадочных составляющих Вселенной. Она не излучает свет, не отражает его и не поглощает, но именно она удерживает галактики от распада. Недавние наблюдения центра Млечного Пути показали необычное свечение, которое может стать первым прямым следом этого неуловимого вещества.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Космос

Учёные используют мощнейшие суперкомпьютеры, чтобы разобраться, что именно вызывает загадочное гамма-излучение, и ответы, которые они получают, всё ближе подводят нас к разгадке тайны тёмной материи, сообщается в Physical Review Letters.

Свет из центра Галактики

Астрономы уже несколько десятилетий фиксируют слабое гамма-излучение, исходящее из самого центра Млечного Пути. Его форма и интенсивность не вписывались в известные модели и долго оставались загадкой. Одни учёные предполагали, что источник — скопления миллисекундных пульсаров, другие — что это результат столкновений частиц тёмной материи. Последняя гипотеза, казавшаяся слишком смелой, получила новое подтверждение после недавнего компьютерного моделирования.

Суперкомпьютеры и карта тёмной материи

Группа астрофизиков применила суперкомпьютерное моделирование, чтобы воссоздать историю формирования Млечного Пути. Они учли, как миллиарды лет назад в нашу галактику встраивались более мелкие звёздные системы, принося с собой облака тёмной материи. Эти данные позволили построить трёхмерную карту предполагаемого распределения тёмной материи.

Когда полученную модель сравнили с реальными наблюдениями гамма-телескопа "Ферми", совпадение оказалось поразительным. Участки повышенного излучения на снимках совпадали с местами, где компьютер предсказывал скопления тёмной материи. Такой результат стал самым убедительным аргументом в пользу гипотезы о взаимодействиях частиц тёмной материи, приводящих к появлению гамма-квантов.

Что происходит при столкновении частиц

Предполагается, что частицы тёмной материи могут аннигилировать при столкновении, высвобождая энергию в виде гамма-лучей. Именно такие вспышки могли бы объяснить загадочное свечение в центре Галактики. Однако для подтверждения этой версии необходимо точно знать, какую энергию несут эти лучи. Если она окажется ниже определённого порога, это будет в пользу тёмной материи. Если выше — вероятнее, что виноваты пульсары.

Пульсары против тёмной материи

Миллисекундные пульсары — нейтронные звёзды, которые вращаются с огромной скоростью, излучая направленные пучки радиации. В пользу этой гипотезы говорит то, что пульсары действительно могут создавать гамма-излучение нужной частоты. Проблема в том, что для объяснения наблюдаемых данных их должно быть значительно больше, чем обнаружено. Даже самые чувствительные телескопы фиксируют лишь малую часть необходимых источников.

Чтобы окончательно развеять сомнения, астрономы возлагают надежды на новый инструмент — Cherenkov Telescope Array (CTA). Этот гигантский комплекс телескопов начнёт работу в ближайшие годы и позволит измерить энергию гамма-лучей с беспрецедентной точностью.

Как учёные ищут невидимое

Поиск тёмной материи идёт сразу по нескольким направлениям. В подземных лабораториях, где установлены сверхчувствительные детекторы, исследователи пытаются зафиксировать редкие взаимодействия частиц с обычным веществом. В ускорителях, вроде Большого адронного коллайдера, физики надеются создать частицы тёмной материи искусственно. Астрономы же ищут её следы в космосе — по влиянию на движение звёзд, гравитационному линзированию и теперь, возможно, по гамма-излучению.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: игнорировать слабое гамма-излучение, считая его шумом.

Последствия: упущение возможного доказательства существования тёмной материи.

Альтернатива: развивать методы высокоточного моделирования и анализа данных "Ферми". Ошибка: ограничиваться поиском тёмной материи только на Земле.

Последствия: низкая вероятность обнаружения частиц.

Альтернатива: комбинировать космические наблюдения с лабораторными экспериментами. Ошибка: исключать конкурирующие гипотезы.

Последствия: искажение интерпретации данных.

Альтернатива: учитывать вклад как пульсаров, так и возможных столкновений частиц.

А что, если загадка уже разгадана?

Если гипотеза подтвердится, а гамма-излучение действительно окажется следствием аннигиляции тёмной материи, человечество впервые получит прямое доказательство существования невидимого фундамента Вселенной. Это станет не просто открытием века, а новой главой в космологии, сравнимой с открытием гравитационных волн. Однако учёные осторожны: каждый шаг требует проверки и подтверждения новыми данными.

Интересные факты

Тёмная материя составляет около 85% всей массы Вселенной. Ни один прибор пока не зафиксировал частицу тёмной материи напрямую. Считается, что без неё галактики не смогли бы удерживать свои звёзды и распались бы миллиарды лет назад.

Исторический контекст

Термин "тёмная материя" ввёл швейцарский астроном Фриц Цвикки в 1933 году, заметив, что галактики в скоплениях движутся слишком быстро, чтобы удерживаться только видимой массой. С тех пор физики ищут ответ на вопрос: что удерживает Вселенную в равновесии? Спустя почти век загадка остаётся неразгаданной, но технологии вроде телескопа "Ферми" и суперкомпьютеров дают надежду, что тайна скоро будет раскрыта.

FAQ

Что такое тёмная материя?

Это гипотетическое вещество, не взаимодействующее с электромагнитным излучением. Оно невидимо, но проявляется через гравитацию.

Можно ли её увидеть?

Нет, напрямую — невозможно. Её присутствие определяют по косвенным признакам: влиянию на движение звёзд и на свет далеких галактик.

Сколько её во Вселенной?

По расчётам, около 85% всей материи состоит именно из тёмной.

Что будет, если гипотеза подтвердится?

Физика получит новое направление исследований — откроется окно в невидимую сторону космоса.

Когда появятся новые данные?

Ожидается, что телескоп CTA начнёт собирать информацию в ближайшие годы и уточнит природу загадочного излучения.

Мифы и правда

• Миф: тёмная материя — это просто чёрные дыры.

Правда: чёрные дыры образуются из обычной материи и не могут объяснить наблюдаемое распределение масс.

• Миф: она может быть опасна для Земли.

Правда: тёмная материя практически не взаимодействует с веществом, поэтому абсолютно безопасна.

• Миф: её можно создать в лаборатории.

Правда: пока это только теория — ни один эксперимент не подтвердил возможность синтеза таких частиц.