Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной

8:59
Наука » Экология » Природа

Тёмная материя по-прежнему ускользает от самых изощрённых детекторов, но сама идея её поиска стала гораздо шире и "человечнее". Физики привыкли работать с ксеноном, германием и сверхтонкими кристаллами; теперь к ним неожиданно добавился ещё один кандидат — обычный сахар.

Темная материя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Темная материя

Точнее, кристаллы сахарозы, в которых много лёгких атомов водорода: именно такие ядра наиболее чувствительны к возможным ударам от лёгких частиц-кандидатов на роль тёмной материи. Эксперименты с охлаждёнными сладкими кристаллами показывают, что на кухонных ингредиентах далеко не уедешь без строгой радиочистоты и точной оптики, но направление оказалось перспективнее, чем кажется на первый взгляд.

Почему вообще ищут тёмную материю так странно

Тёмная материя выдана поведением галактик и скоплений: гравитации видно больше, чем светится. Десятилетиями ставка делалась на WIMP — слабо взаимодействующие массивные частицы — в диапазоне масс от десятков до сотен ГеВ. Огромные криостаты с жидким ксеноном и массивные экраны из свинца снижали фон до экстремально низких значений, однако чётких сигналов не появилось. На этом фоне интерес сместился к альтернативным гипотезам: лёгким WIMP, тёмным фотонам, аксионоподобным частицам и даже сильно взаимодействующим "не-WIMP". Для лёгких кандидатов важнее число лёгких мишеней и способность уловить крошечные энергетические всплески — здесь и возникает смысл органических кристаллов.

Как сахар может "увидеть" невидимое

Сахарозу можно вырастить в виде прозрачных кристаллов с понятной оптикой. При низких температурах каждый микроудар по кристаллической решётке способен дать два заметных эффекта: мгновенное тепло (скачок температуры на тысячные доли градуса) и вспышку слабого света — сцинтилляцию. Если поставить на кристалл сверхчувствительные термосенсоры и фотодатчики, то редкие события, теоретически вызванные налётом частиц тёмной материи, будут выглядеть как крошечные "стробы" на фоне тишины. Плюс сахар богат водородом: лёгкое ядро получает большую долю энергии при упругом столкновении с лёгкой частицей, чем тяжёлое, а значит, шанс зарегистрировать удар выше.

Базовые выводы из первых опытов

Пилотные стенды подтвердили: сахар действительно светится и "теплеет" при микровоздействиях, а сигналы тянутся на энергетические уровни, сопоставимые с крупной частицей-возбудителем. Однако постоянных слабых вспышек, характерных для редких лёгких кандидатов, не нашли. Главная головная боль — фон. Органика несёт следы радиоактивного углерода-14, а любая примесь с калием, торием или ураном заметно увеличивает ложные срабатывания. Вывод один: нужна либо изотопно-очищенная сахароза, либо агрессивная радиочистка сырья и корпуса детектора, плюс более глубокие подземные лаборатории.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор сырья. Берите высокочистую сахарозу фарм-класса, проверяйте сертификаты по К, U, Th. Для пилотов — малые объёмы 100-300 г.

  2. Рост кристаллов. Готовьте насыщенный раствор в деионизованной воде, отфильтровывайте через 0,2 мкм, растите медленно при стабильной температуре, избегая трещин и включений.

  3. Инкапсуляция. Полируйте грани, применяйте оптическую смазку и световозвращающую подкладку (PTFE), герметизируйте корпусом из меди/нержавейки с низким фоном.

  4. Датчики. Ставьте либо кремниевые фотомножители (SiPM) для сбора света, либо сверхпроводящие термометры (TES/NTD) для теплового канала; полезна схема двойного чтения.

  5. Криогеника. Используйте замкнутый разбавительный холодильник или гелиевый криостат; контролируйте вибрации и световые утечки.

  6. Экранирование и площадка. Экран из меди+свинца, азотная продувка для снижения радона, по возможности — подземная лаборатория.

  7. Калибровка. Проводите оптическую калибровку LED-импульсами, проверяйте шумовую модель и отклик на тепловые пинки пьезоактюатором.

  8. Аналитика. Записывайте формы сигналов осциллографом/DAQ, отделяйте вспышки по времени нарастания и длительности, ведите "ослеплённый" анализ, чтобы избежать предвзятости.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  1. Неочищенная органика → рост фона от C-14 → берите изотопно-обеднённую сахарозу или переходите на альтернативные органические кристаллы с меньшей долей углерода-14 (например, ксилит, эритрит при условии радиосертификации).

  2. Трещины и включения → рассеяние света, потери сигнала → контролируйте скорость кристаллизации, пересев, полировка граней, применение оптических прослоек.

  3. Световые утечки корпуса → ложные вспышки → двойная герметизация, тёмные камеры, контроль излучения от кабелей и клеёв.

  4. Плохая синхронизация каналов → нельзя склеить тепло и свет → используйте общий тайм-теггер и опорные импульсы.

  5. Отсутствие подземного экрана → космический фон доминирует → перенос установки в глубину, активные вето-панели на пластике.

Как вообще сахар "фиксирует" частицы?

Микроудар передаёт энергию решётке: часть уходит в тепло, часть — в фотоны. Криодатчики ловят тепло, фотодатчики — свет. Совпадение каналов повышает достоверность события.

Сколько стоит пилотная сборка?

Пара кристаллов, оптика, SiPM, базовый экран, мини-крио и DAQ потянут на сумму порядка лабораторного спектрометра. Большая цена — у криогеники и радиочистоты.

Что эффективнее для лёгких масс: сахар или ксенон?

Для масс ниже нескольких ГеВ преимущество у лёгких мишеней (сахар, органика). Для более тяжёлых кандидатов ксенон выигрывает благодаря крупной отдаче.

Как выбрать фотодатчики?

Для крио подойдут компактные SiPM с низким тёмным током; для комнатной температуры (если тестируете только оптику) — умножители фотонов с низким шумом и хорошим квантовым выходом.

Что с безопасностью и сервисом?

Нужны безвибрационные криосистемы, чистые реагенты, свинцовые/медные экраны, азотная продувка. Это стандартный набор для радиочистых измерений.

Мифы и правда

  1. Миф: "Сахар — игрушка, серьёзной физики тут нет". Правда: ключ — не "кухонность", а состав и каналы регистрации. Водородные мишени и крио-чувствительность решают прикладную задачу лёгких масс.

  2. Миф: "Раз ксенон не увидел, больше ничего не увидит". Правда: разные кандидаты требуют разных мишеней; отрицательный результат по тяжёлым массам не закрывает лёгкие сценарии.

  3. Миф: "Фон от органики непреодолим". Правда: радиочистота — вопрос технологий и отбора сырья; C-14 уменьшают, а форма импульса помогает отсекать ложные события.

Исторический контекст

С 1930-х годов космическая "недостача массы" накапливалась от скоплений галактик до вращательных кривых дисков. В 1980–2000-х годах появились массовые программы прямого поиска WIMP на тяжёлых мишенях и в подземных лабораториях: германий, ксенон, аргон. Отрицательные результаты последних лет расширили карту экспериментов: сверхлёгкие кандидаты, тёмные фотоны, аксионы, квантовые сенсоры, пьезо- и фононные техники. На этом фоне органические кристаллы, включая сахарозу, — логичное звено новой волны: дёшево, доступно, нацелено на лёгкие массы и совместимо с изощрённой криоэлектроникой.

Сахар — не замена ксенону, а нишевой инструмент для узкого диапазона масс и взаимодействий. Его сила — в лёгких ядрах, модульности и потенциале двойного канала. Его слабость — в радиофоне и тонкой оптике. Если удастся стабильно выращивать радиочистые кристаллы и довести дискриминацию событий, "сладкие" детекторы станут полезной частью коллективного поиска тёмной материи, дополняя крупные установки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука астрономия
Новости Все >
Секреты зрелой красоты: Деми Мур объяснила, что лишает женщин привлекательности
Любите суши? Этот секрет заставит вас пересмотреть свои привычки — поджелудочная в опасности
Свидетельство небесного возмездия: археологи нашли возможные руины легендарных Содома и Гоморры
Секрет дорогого уюта — не в цвете: вот что на самом деле делает интерьер объёмным
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.