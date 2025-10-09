Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике

Город богов Теотиуакан, как в переводе с языка ацтеков назывался этот город-государство, много лет считался великолепным, но немым городом. Гигантские пирамиды и километры фресок говорили нам о власти и ритуалах, а вот голоса его жителей оставались потерянными.
Новая работа датских лингвистов из Копенгагенского университета предлагает ключ к этой тишине: система знаков на стенах и артефактах, похоже, была ранней записью юто-ацтекской речи — той самой семейства, из которого потом вырос язык империи ацтеков науатль.
Исследователи показали, что живописные символы Теотиуакана — не просто пиктограммы, а продуманная письменная система. В ней соседствуют логограммы (рисунок обозначает слово) и ребусы (изображения подсказывают звучание слогов).
Такой "двойной орфографией" пользовались писцы, хорошо знавшие и правила письма, и разговорный язык. Вывод непростой: если письменность связана с ранним юто-ацтекским языком, то строители "Города богов" могли быть предками народов, позже говоривших на науатле, коре и уичоли — не пришельцами, а коренными носителями традиции.
"В Мексике существует множество различных культур. Некоторые из них можно связать с конкретными археологическими культурами. Но в отношении других культур нет полной уверенности. Теотиуакан — одно из таких мест. Мы не знаем, на каком языке они говорили и с какими более поздними культурами были связаны", — отметил лингвист Магнус Фарао Хансен.
Логограмма передаёт смысл напрямую: изображение койота — это "койот". Ребус работает иначе: художник рисует предметы, чьи названия дают звуковые подсказки. Сложив их, получает совсем иное слово — как если бы нарисовать "мёд" и "ведро", чтобы прочитать "медведь". Именно сочетание двух приёмов и делает систему гибкой и выразительной для имён, топонимов, титулов и формул.
"Это было бы похоже на попытку расшифровать руны на знаменитых датских рунических камнях в Еллинге, с помощью современного датского языка. Это было бы анахронизмом. Нужно попытаться прочитать текст на языке, который ближе к тому времени и современен ему", — пояснил лингвист Кристофер Хельмке.
Теотиуакан процветал примерно с 100 г. до н. э. до 600 г. н. э., находясь в 50 км к северо-востоку от нынешнего Мехико. На пике в нём жили до 125 000 человек. Архитектурный ансамбль — Пирамиды Солнца и Луны, Храм Пернатого Змея, кварталы ремесленников — задавал культурные стандарты для всей Мезоамерики. Его часто сравнивают с Римом: влияние огромное, документы — увы — почти отсутствуют.
|Параметр
|Теотиуаканская система
|Иероглифы майя
|Поздние науатльские записи
|Тип
|Логограммы + ребусы ("двойное" письмо)
|Полноценная иероглифическая система
|Алфавитные/силлабические записи с испанской эпохи
|Датировка
|I-VI вв. н. э.
|III-XVI вв. н. э.
|XVI-XVII вв. н. э.
|Корпус текстов
|Фрески, керамика, знаки на предметах
|Стелы, кодексы, керамика
|Кодексы, хроники, нотариальные акты
|Степень расшифровки
|В стадии дешифровки
|Хорошо расшифрована
|Полностью читаема
|Языковая связь
|Ранний юто-ацтекский (гипотеза)
|Языки майя
|Науатль
Собрали корпус изображений с фресок и сосудов: фотосъёмка, макросъёмка, иногда УФ-подсветка для выцветших пигментов (музейные фонды, цифровые архивы, экспозиции).
Выделили повторяющиеся знаки и их комбинации, отметили контексты: именные подписи, маркеры мест, эмблемы кварталов.
Сопоставили семантические логограммы с археологическим контекстом (например, животные-тотемы, ремесленные кланы).
Применили историческую лингвистику: реконструировали звучание раннего юто-ацтекского, сравнили с науатлем, корой и уичоли.
Проверили ребусные чтения: собрали "звуковые" цепочки из изображений и соотнесли с возможными словами.
Верифицировали на независимых примерах: одно и то же сочетание знаков должно давать идентичный смысл на разных памятниках.
Опубликовали результаты и пригласили коллег к критическому разбору: семинары, открытые базы изображений, описания знаков.
Ошибка: читать знак только как "картинку".
Последствие: пропускаются фонетические подсказки, теряется имя/топоним.
Альтернатива: всегда проверять ребусный вариант чтения с учётом фонологии юто-ацтекских языков.
Ошибка: переносить нормы науатля XVI века на тексты I-VI веков.
Последствие: анахронизмы и ложные расшифровки.
Альтернатива: использовать реконструкции более ранних стадий языка и диалектные параллели.
Ошибка: игнорировать археологический контекст.
Последствие: чтение не совпадает с функцией объекта.
Альтернатива: сверять интерпретации с местом находки, датировкой, типом предмета.
Корпус расширится, и "двойная орфография" пройдёт стресс-тест: повторяемость знаков и их функций станет очевиднее.
Тогда часть знаков окажется чисто эмблемной. Но сама методика — совмещение лингвистики и иконографии — останется рабочим инструментом для других систем.
Возможны слои и заемы: официальные формулы — в одной традиции, местные подписи — в другой. Исследователям придётся картировать диалектные зоны города.
|Плюсы
|Минусы
|Новое знание об этногенезе центральной Мексики
|Небольшой корпус затрудняет проверку
|Точные чтения имён/топонимов для музеев и гидов
|Риск переинтерпретаций при малом числе параллелей
|Обновление экспозиций, каталогов, учебников
|Потребность в междисциплинарной команде и финансировании
|Рост культурного туризма и издательских проектов
|Необходимость контроля за сохранностью фресок
Смотрите программы с посещением музейных площадок и кварталов с фресками, спрашивайте у гида о стенописях Тепантитлы и Тетитлы, проверяйте наличие времени на осмотр интерьеров.
Билеты и трансфер из Мехико — по сезону; закладывайте бюджет на вход, услуги гида и страхование. Обязательно возьмите воду, панаму, крем от солнца и удобную обувь.
Самостоятельно — дешевле и гибче. С гидом — выше шанс увидеть "невидимое": детали росписей, знаки и их возможные чтения, исторические связки.
Миф: "Теотиуакан построили ацтеки".
Правда: к моменту появления ацтеков город уже столетиями был заброшен; новая гипотеза связывает его язык с ранними юто-ацтеками, но не с поздними ацтеками напрямую по времени.
Миф: "Знаки — это просто картинки без смысла".
Правда: комбинации логограмм и ребусов показывают регулярности, характерные для письма.
Миф: "Всё уже прочитано".
Правда: расшифровка в процессе, корпус невелик, требуются новые находки и внешние проверки.
• Теотиуакан находится примерно в 50 км от Мехико — добраться можно за день из города.
• На пике здесь жили до 125 000 жителей — по меркам античности это мегаполис.
• Влияние Теотиуакана ощущали и майя, особенно в период с конца IV по начало V века: художественные мотивы и строительные технологии расходились далеко за пределы Долины Мехико.
Ок. 100 г. до н. э. — формирование городского ядра.
I-III вв. н. э. — строительство пирамид, кварталов ремесленников, развитие фресковой росписи.
Ок. 600 г. н. э. — упадок и запустение.
XIV-XVI вв. — эпоха ацтеков; язык науатль получает широкое распространение.
XX-XXI вв. — масштабные раскопки, консервация настенных росписей, цифровые архивы.
Наше время — лингвисты предлагают модель чтения теотиуаканских знаков как раннего юто-ацтекского письма.
Сотрудники Копенгагенского университета приглашает специалистов к совместной проверке гипотезы: нужны новые фрески, керамика с надписями, сопоставления по разным кварталам города. Даже если часть чтений изменится, сам подход — смотреть на изображения как на смешанный код смысла и звука — уже меняет разговор о Теотиуакане. Мы впервые услышим, как жители этого города вновь заговорят.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.