Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике

Город богов Теотиуакан, как в переводе с языка ацтеков назывался этот город-государство, много лет считался великолепным, но немым городом. Гигантские пирамиды и километры фресок говорили нам о власти и ритуалах, а вот голоса его жителей оставались потерянными.

Фото: commons.wikimedia by Ricardo David Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Теотиуакан, пирамида Луны, Мексика

Новая работа датских лингвистов из Копенгагенского университета предлагает ключ к этой тишине: система знаков на стенах и артефактах, похоже, была ранней записью юто-ацтекской речи — той самой семейства, из которого потом вырос язык империи ацтеков науатль.

Что именно нашли и почему это важно

Исследователи показали, что живописные символы Теотиуакана — не просто пиктограммы, а продуманная письменная система. В ней соседствуют логограммы (рисунок обозначает слово) и ребусы (изображения подсказывают звучание слогов).

Такой "двойной орфографией" пользовались писцы, хорошо знавшие и правила письма, и разговорный язык. Вывод непростой: если письменность связана с ранним юто-ацтекским языком, то строители "Города богов" могли быть предками народов, позже говоривших на науатле, коре и уичоли — не пришельцами, а коренными носителями традиции.

"В Мексике существует множество различных культур. Некоторые из них можно связать с конкретными археологическими культурами. Но в отношении других культур нет полной уверенности. Теотиуакан — одно из таких мест. Мы не знаем, на каком языке они говорили и с какими более поздними культурами были связаны", — отметил лингвист Магнус Фарао Хансен.

Как устроен "двойной код"

Логограмма передаёт смысл напрямую: изображение койота — это "койот". Ребус работает иначе: художник рисует предметы, чьи названия дают звуковые подсказки. Сложив их, получает совсем иное слово — как если бы нарисовать "мёд" и "ведро", чтобы прочитать "медведь". Именно сочетание двух приёмов и делает систему гибкой и выразительной для имён, топонимов, титулов и формул.

"Это было бы похоже на попытку расшифровать руны на знаменитых датских рунических камнях в Еллинге, с помощью современного датского языка. Это было бы анахронизмом. Нужно попытаться прочитать текст на языке, который ближе к тому времени и современен ему", — пояснил лингвист Кристофер Хельмке.

Базовые факты о городе "где люди становились богами"

Теотиуакан процветал примерно с 100 г. до н. э. до 600 г. н. э., находясь в 50 км к северо-востоку от нынешнего Мехико. На пике в нём жили до 125 000 человек. Архитектурный ансамбль — Пирамиды Солнца и Луны, Храм Пернатого Змея, кварталы ремесленников — задавал культурные стандарты для всей Мезоамерики. Его часто сравнивают с Римом: влияние огромное, документы — увы — почти отсутствуют.

Разные традиции письма Мезоамерики

Параметр Теотиуаканская система Иероглифы майя Поздние науатльские записи Тип Логограммы + ребусы ("двойное" письмо) Полноценная иероглифическая система Алфавитные/силлабические записи с испанской эпохи Датировка I-VI вв. н. э. III-XVI вв. н. э. XVI-XVII вв. н. э. Корпус текстов Фрески, керамика, знаки на предметах Стелы, кодексы, керамика Кодексы, хроники, нотариальные акты Степень расшифровки В стадии дешифровки Хорошо расшифрована Полностью читаема Языковая связь Ранний юто-ацтекский (гипотеза) Языки майя Науатль

Как расшифровывали

Собрали корпус изображений с фресок и сосудов: фотосъёмка, макросъёмка, иногда УФ-подсветка для выцветших пигментов (музейные фонды, цифровые архивы, экспозиции). Выделили повторяющиеся знаки и их комбинации, отметили контексты: именные подписи, маркеры мест, эмблемы кварталов. Сопоставили семантические логограммы с археологическим контекстом (например, животные-тотемы, ремесленные кланы). Применили историческую лингвистику: реконструировали звучание раннего юто-ацтекского, сравнили с науатлем, корой и уичоли. Проверили ребусные чтения: собрали "звуковые" цепочки из изображений и соотнесли с возможными словами. Верифицировали на независимых примерах: одно и то же сочетание знаков должно давать идентичный смысл на разных памятниках. Опубликовали результаты и пригласили коллег к критическому разбору: семинары, открытые базы изображений, описания знаков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: читать знак только как "картинку".

Последствие: пропускаются фонетические подсказки, теряется имя/топоним.

Альтернатива: всегда проверять ребусный вариант чтения с учётом фонологии юто-ацтекских языков. Ошибка: переносить нормы науатля XVI века на тексты I-VI веков.

Последствие: анахронизмы и ложные расшифровки.

Альтернатива: использовать реконструкции более ранних стадий языка и диалектные параллели. Ошибка: игнорировать археологический контекст.

Последствие: чтение не совпадает с функцией объекта.

Альтернатива: сверять интерпретации с местом находки, датировкой, типом предмета.

А что если…

…будут найдены новые тексты?

Корпус расширится, и "двойная орфография" пройдёт стресс-тест: повторяемость знаков и их функций станет очевиднее.

…гипотеза не подтвердится?

Тогда часть знаков окажется чисто эмблемной. Но сама методика — совмещение лингвистики и иконографии — останется рабочим инструментом для других систем.

…письменность окажется многоязычной?

Возможны слои и заемы: официальные формулы — в одной традиции, местные подписи — в другой. Исследователям придётся картировать диалектные зоны города.

Плюсы и минусы расшифровки

Плюсы Минусы Новое знание об этногенезе центральной Мексики Небольшой корпус затрудняет проверку Точные чтения имён/топонимов для музеев и гидов Риск переинтерпретаций при малом числе параллелей Обновление экспозиций, каталогов, учебников Потребность в междисциплинарной команде и финансировании Рост культурного туризма и издательских проектов Необходимость контроля за сохранностью фресок

FAQ

Как выбрать экскурсию в Теотиуакан, чтобы увидеть надписи?

Смотрите программы с посещением музейных площадок и кварталов с фресками, спрашивайте у гида о стенописях Тепантитлы и Тетитлы, проверяйте наличие времени на осмотр интерьеров.

Сколько стоит поездка и что взять с собой?

Билеты и трансфер из Мехико — по сезону; закладывайте бюджет на вход, услуги гида и страхование. Обязательно возьмите воду, панаму, крем от солнца и удобную обувь.

Что лучше: самостоятельный визит или тур с гидом?

Самостоятельно — дешевле и гибче. С гидом — выше шанс увидеть "невидимое": детали росписей, знаки и их возможные чтения, исторические связки.

Мифы и правда

Миф: "Теотиуакан построили ацтеки".

Правда: к моменту появления ацтеков город уже столетиями был заброшен; новая гипотеза связывает его язык с ранними юто-ацтеками, но не с поздними ацтеками напрямую по времени.

Миф: "Знаки — это просто картинки без смысла".

Правда: комбинации логограмм и ребусов показывают регулярности, характерные для письма.

Миф: "Всё уже прочитано".

Правда: расшифровка в процессе, корпус невелик, требуются новые находки и внешние проверки.

Три интересных факта

• Теотиуакан находится примерно в 50 км от Мехико — добраться можно за день из города.

• На пике здесь жили до 125 000 жителей — по меркам античности это мегаполис.

• Влияние Теотиуакана ощущали и майя, особенно в период с конца IV по начало V века: художественные мотивы и строительные технологии расходились далеко за пределы Долины Мехико.

Исторический контекст

Ок. 100 г. до н. э. — формирование городского ядра. I-III вв. н. э. — строительство пирамид, кварталов ремесленников, развитие фресковой росписи. Ок. 600 г. н. э. — упадок и запустение. XIV-XVI вв. — эпоха ацтеков; язык науатль получает широкое распространение. XX-XXI вв. — масштабные раскопки, консервация настенных росписей, цифровые архивы. Наше время — лингвисты предлагают модель чтения теотиуаканских знаков как раннего юто-ацтекского письма.

Куда двигаться дальше

Сотрудники Копенгагенского университета приглашает специалистов к совместной проверке гипотезы: нужны новые фрески, керамика с надписями, сопоставления по разным кварталам города. Даже если часть чтений изменится, сам подход — смотреть на изображения как на смешанный код смысла и звука — уже меняет разговор о Теотиуакане. Мы впервые услышим, как жители этого города вновь заговорят.