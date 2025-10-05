Не Египет и не Месопотамия: истоки цивилизации нашли в Дагестане

Археологи Российской академии наук сообщили об одном из самых поразительных открытий последних лет: на юге Дагестана найдено поселение, которому около семи тысяч лет.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Эта находка переворачивает представления о том, как первые земледельцы расселялись по Кавказу. Новое место получило название "Дагогнинское-2" и стало важнейшим свидетельством жизни людей эпохи энеолита — переходного времени между каменным и бронзовым веками, когда человечество только осваивало металл.

Поселение располагается неподалёку от города Дагестанские Огни, недалеко от побережья Каспийского моря. Его обнаружили археологи во время спасательных раскопок при строительстве автомагистрали к северу от Дербента. Первые находки датируются 2022 годом, но именно масштабные исследования последних лет позволили подтвердить истинный возраст поселения и его исключительную значимость для науки.

Учёные выявили два чётко различимых культурных слоя. Верхний относится к бронзовому веку и датируется III-II тысячелетиями до нашей эры, а нижний — к энеолиту, V тысячелетию до нашей эры. Он залегает на глубине около двух метров и содержит следы гораздо более древней человеческой активности. Это был период, когда люди уже умели обрабатывать медь, но по-прежнему пользовались каменными и костяными инструментами.

"Изучение поселения позволит понять, как развивались древние культуры на Северном Кавказе и в Закавказье в V тысячелетии до нашей эры, как носители этих культур перемещались на новые места и как при этом изменялись особенности жизни и быта", — отметил академик РАН, заведующий отделом археологии каменного века ИА РАН Хизри Амирханов.

Следы древних связей

Одним из важнейших результатов стало подтверждение того, что представители шулавери-шомутепской культуры, ранее известной только на Южном Кавказе, продвинулись гораздо севернее — на территорию современного Дагестана. Это открытие меняет представление о миграциях древних общин и культурных контактах в горах Кавказа.

Особое внимание учёных привлекли обсидиановые орудия. Этот вулканический материал не встречается на территории Дагестана — его могли привезти только с юга, из районов нынешней Грузии или Армении. Такая находка говорит о существовании дальних торговых и миграционных путей вдоль Каспийского побережья уже семь тысяч лет назад. Видимо, тогдашние земледельцы активно обменивались инструментами, сырьём и, возможно, знаниями о ремёслах и обработке металлов.

Повседневная жизнь древнего поселения

Археологи смогли восстановить картину жизни жителей Дагогнинского-2. Они возводили круглые жилища с полусферическими стенами, напоминающие юрты. Такие постройки идеально подходили для местного климата и ландшафта, защищали от ветров и удерживали тепло. В отличие от своих южных соседей, которые использовали кирпич из сырца, дагестанские земледельцы предпочитали более лёгкие конструкции.

По найденным артефактам можно судить, что жители занимались земледелием и скотоводством. Они выращивали пшеницу, просо, овёс и бобовые, держали крупный рогатый скот, овец и коз. Некоторые следы растений позволяют предположить, что в этих местах уже культивировали виноград. Это указывает на высокий уровень знаний о растениях и хозяйственном устройстве общества.

В слоях поселения найдено множество предметов быта — от керамических сосудов и украшений до орудий труда. Всё это создаёт целостное представление о жизни ранних земледельцев, их ремёслах, быте и верованиях.

"На следующем этапе мы проведём детальный анализ находок — археоботанические, зооархеологические и радиоуглеродные исследования. Это поможет заполнить хронологический пробел в культурной последовательности Прикаспийской низменности", — пояснил старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН Роман Мимоход.

Учёные считают, что нижний слой поселения был заложен в первой четверти V тысячелетия до нашей эры. Радиоуглеродный анализ позволит уточнить даты и сделать "Дагогнинское-2" эталонным памятником эпохи энеолита для всего Северного Кавказа.

Археологическая сенсация

Открытие дагестанского поселения стало настоящим прорывом в изучении ранней истории региона. Энеолит — это время, когда человечество впервые перешло к металлургии, выработало устойчивые формы земледелия и заложило основу будущих цивилизаций. Для Дагестана "Дагогнинское-2" — первые крупные раскопки такого масштаба, которые показали, что прибрежный коридор Каспийского моря служил естественным путём для миграции и культурного обмена между югом и севером Кавказа.

Ранее учёные предполагали, что освоение северных районов шло значительно позже, но новые данные доказывают: контакты между регионами существовали задолго до бронзового века. Это даёт возможность иначе взглянуть на формирование культур Кавказа и их связи с древними цивилизациями Передней Азии.

Кавказ как перекрёсток цивилизаций

Исследование Дагогнинского-2 не ограничивается лишь археологическим интересом. Оно вписывает Дагестан в более широкий исторический контекст Евразии. Именно здесь, на стыке гор и степей, формировались навыки, технологии и традиции, которые потом распространились далеко за пределы региона.

Для науки это открытие особенно важно: оно заполняет пробел между ранними кавказскими культурами и более поздними обществами бронзового века. Для жителей региона это повод гордиться своей древней историей, уходящей корнями в тысячелетия.

Археологи уверены: продолжающиеся исследования дадут ещё больше информации о том, как выглядела жизнь людей, населявших прикаспийские земли семь тысяч лет назад. "Дагогнинское-2" обещает стать ключевым памятником, позволяющим понять истоки сельского хозяйства, животноводства и первых металлургов Кавказа. Это место наглядно показывает, насколько изобретательным и устойчивым было человечество даже в глубокой древности.