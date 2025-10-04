Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего

5:09
Наука » Полезно знать

На юге Южной Америки археологи обнаружили убедительные доказательства того, что древние люди активно охотились на гигантских животных — ленивцев, броненосцев и доисторических лошадей. Новые находки меняют представления о том, почему эти виды исчезли. Оказывается, человек был куда более серьёзным фактором в их судьбе, чем считалось раньше.

Ископаемый глиптодон
Фото: commons.wikimedia by JJonahJackalope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ископаемый глиптодон

Как охотились древние люди

Анализ костей с двадцати стоянок Аргентины, Чили и Уругвая (13 000-11 600 лет назад) показал: до 80 % останков принадлежали мегафауне. На костях зафиксированы следы порезов и переломов, характерных для разделки туши. Это означает, что добыча гигантов не была случайной, а составляла основу рациона.

Исследователи применили модель "ранжирования добычи", где учитывались усилия на охоту и калорийная отдача. Оказалось, что крупные животные приносили намного больше энергии по сравнению с мелкими млекопитающими. Для охотников выбор был очевиден.

Сравнение добычи

Вид добычи Средний вес Калорийность (условная) Эффективность охоты
Гигантский ленивец 500-700 кг Очень высокая Высокая
Гигантский броненосец 200-300 кг Высокая Средняя
Доисторическая лошадь 150-250 кг Высокая Средняя
Гуанако, олень 50-90 кг Средняя Высокая
Грызуны <10 кг Низкая Высокая

Из таблицы видно, почему крупная дичь была предпочтительной: она обеспечивала длительное пропитание и оправдывала риски.

Советы шаг за шагом: как археологи изучают древние стоянки

  1. Сбор костей и артефактов на месте раскопок.

  2. Определение вида животного и возраста находок с помощью радиоуглеродного анализа.

  3. Поиск следов обработки: порезов, ударов, сколов.

  4. Сопоставление с орудиями, найденными рядом.

  5. Применение математических моделей, оценивающих выбор охотников.

Именно такой комплексный подход позволил подтвердить активную охоту на гигантов.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что вымирание мегафауны вызвано исключительно изменением климата.

  • Последствия: недооценка роли человека и искажение исторической картины.

  • Альтернатива: признание комбинированного влияния — охота + климатические изменения, что объясняет исчезновение сразу нескольких видов.

А что если мегафауна выжила?

Представим, что гигантские ленивцы и броненосцы дожили до наших дней. Южноамериканские ландшафты выглядели бы совершенно иначе: конкуренция с современными животными за ресурсы, новые формы сельского хозяйства и даже иные культурные традиции коренных народов. Возможно, гиганты стали бы частью современной экономики, как бизоны в Северной Америке.

Плюсы и минусы охоты на гигантов

Плюсы Минусы
Большой объём пищи с одной охоты Высокий риск при нападении
Возможность кормить целое племя Быстрое сокращение численности животных
Использование костей и шкур в хозяйстве Зависимость от ограниченного числа видов
Питательная ценность Экологический дисбаланс

FAQ

Как археологи определяют, что кости были разделаны человеком?
По характерным следам резов, совпадающих с каменными орудиями.

Почему исчезновение мегафауны совпадает с расселением людей?
Потому что охота оказывала дополнительное давление на уже нестабильные популяции.

Какие животные заменили мегафауну в рационе людей?
После 11 600 лет назад люди перешли к гуанако, оленям и мелким животным — скорее вынужденно, чем по выбору.

Мифы и правда

  • Миф: древние люди не могли охотиться на таких гигантов.

  • Правда: следы разделки и массовое присутствие костей подтверждают обратное.

  • Миф: климат полностью виноват в исчезновении животных.

  • Правда: охота была не менее важным фактором.

3 интересных факта

• У гигантского ленивца шерсть могла достигать 30 см в длину — она защищала от холода.
• Гигантские броненосцы имели панцирь размером с небольшой автомобиль.
• Доисторические лошади Южной Америки отличались от североамериканских и вымерли раньше.

Исторический контекст

  • 13 000 лет назад: первые поселения охотников в Южной Америке.

  • 12 500 лет назад: активная охота на гигантов, основа питания.

  • 11 600 лет назад: резкое сокращение численности мегафауны.

  • После 11 000 лет: переход на мелкую дичь и более разнообразный рацион.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история археология
Новости Все >
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду
Крем работает только наполовину: осенний ритуал ухода запускает скрытые резервы кожи
Денежное дерево капризничает? Достаточно трёх приёмов в год — и оно усыпано цветами
Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре
Штраф за воздух: кого в 2025 году реально накажут за отсутствие техосмотра
Тень в калифорнийском лесу: нейросети показали снежного человека ближе, чем когда-либо
Машина дешевеет быстрее, чем стареет: когда продать, чтобы не уйти в минус
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду
Крем работает только наполовину: осенний ритуал ухода запускает скрытые резервы кожи
Денежное дерево капризничает? Достаточно трёх приёмов в год — и оно усыпано цветами
Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре
Штраф за воздух: кого в 2025 году реально накажут за отсутствие техосмотра
Тень в калифорнийском лесу: нейросети показали снежного человека ближе, чем когда-либо
Машина дешевеет быстрее, чем стареет: когда продать, чтобы не уйти в минус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.