Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно

Каждый любитель литературы хоть раз задавался вопросом: почему некоторые книги становятся классикой и продолжают увлекать новых читателей спустя столетия, а другие сияют лишь короткий миг и исчезают с горизонта? Современное исследование показало, что ответ скрывается не только в сюжетах и характерах героев, но и в том, как именно авторы используют слова и строят предложения.
Группа исследователей из Йоркского университета в Канаде решила понять, что делает роман "вневременным". Они проанализировали 300 англоязычных книг, вышедших в период с 1909 по 1923 год.
Половина из них в своё время попала в список бестселлеров журнала Publishers Weekly - например, "Счастливый юноша" Уильяма Джона Локка или "Чёрные волы" Гертруды Атертон. Но сегодня эти произведения практически не встречаются в рекомендациях на Goodreads.
Другая половина — например, "Энн из Авонлеи" Люси Мод Монтгомери или "Загадочное происшествие в Стайлзе" Агаты Кристи — и спустя столетие пользуется популярностью.
Учёные загрузили полные тексты романов в обученную модель искусственного интеллекта. Она выявила общие закономерности в стиле.
Книги-бестселлеры прошлого отличались большей длиной и активным использованием разговорных слов: "yes", "oh", "OK".
Там же чаще встречались восклицания и знаки препинания, что делало текст "легче" для восприятия.
Романы, которые сохранили актуальность, были короче, но содержали более длинные предложения и сложную лексику.
Исследователи предположили, что сложная структура требует от читателя большей вовлечённости. Именно это может сделать такие книги запоминающимися и побуждать перечитывать их снова.
"Хотя на вневременность, вероятно, влияют и многие другие факторы, такие как тематика, маркетинговые решения, репутация автора, мы показываем, что вневременность можно предсказать, не принимая во внимание эти более очевидные нетекстовые факторы", — утверждают исследователи.
|Характеристика
|Временные бестселлеры
|Долгоживущие романы
|Объём текста
|Более длинные
|Короче
|Лексика
|Простая, разговорная
|Сложная, насыщенная
|Синтаксис
|Короткие фразы
|Длинные предложения
|Восприятие
|Легко читаются
|Требуют внимания
|Актуальность
|Быстро забываются
|Читаются поколениями
Использовать баланс между простотой и глубиной — лёгкость помогает вовлечь, но сложность удерживает внимание.
Продумывать структуру предложений: слишком короткие упрощают стиль, слишком длинные перегружают.
Обогащать лексику — редкие слова и метафоры часто делают текст "вкуснее".
Опираться не только на сюжет, но и на стиль письма.
Ошибка: излишне упрощённый язык.
Последствия: быстрое чтение, но книга забывается.
Альтернатива: добавить глубину, расширить лексику, использовать приёмы классического нарратива.
Ошибка: перегруженность простыми диалогами.
Последствие: теряется эмоциональная насыщенность.
Альтернатива: включать описания, атмосферные детали, чтобы создать многослойность.
Представим, что романы проверялись бы нейросетями ещё в начале XX века. Возможно, издатели ориентировались бы не только на интерес публики здесь и сейчас, но и на прогнозируемую "вечность" произведения. Это изменило бы литературный рынок: классика формировалась бы не десятилетиями, а сразу.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий, разговорный стиль
|Доступность, массовый успех
|Риск забвения
|Сложный, насыщенный стиль
|Запоминаемость, глубина
|Меньшая аудитория
|Смешанный стиль
|Баланс вовлечения и долговечности
|Требует мастерства
Как выбрать книгу, которая останется в памяти?
Ориентируйтесь не только на рейтинги продаж, но и на отзывы через 5-10 лет после выхода.
Сколько стоит "вечность" книги для автора?
Это годы труда над стилем, вдумчая работа с текстом и редакторами. В отличие от лёгких бестселлеров, "вечные" книги редко создаются быстро.
Что лучше для писателя: писать для массового читателя или для истории?
Идеально — найти баланс. Временный успех не гарантирует памяти поколений, но и чрезмерная сложность может оттолкнуть публику.
Миф: только сюжет решает, станет ли книга классикой.
Правда: стиль и структура языка влияют не меньше.
Миф: длинный роман всегда запоминается.
Правда: краткость тоже может работать, если язык сложный и выразительный.
• Первые списки Publishers Weekly начали составляться ещё в XIX веке.
• Goodreads даёт возможность оценивать книги "задним числом" по году публикации.
• Агата Кристи вошла в число авторов, чьи книги одинаково популярны и тогда, и сейчас.
1909: выход романа "Счастливый юноша" Локка, который стал хитом своего времени.
1920: публикация "Загадочного происшествия в Стайлзе" Кристи, положившего начало детективной серии про Эркюля Пуаро.
1923: завершающий год исследования, после которого стиль литературы заметно изменился под влиянием модернизма.
Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.