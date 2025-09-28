Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли

Вот и дожила планета — человечество готовится к ядерному взрыву против астероида. Помните фильм "Армагеддон" из далёкого 1998 года, где части метеорита падают на США под крики "Саддам Хусейн напал на нас!", молодой Брюс Уиллис, русский космонавт в ушанке, чинящий всё ударами гаечного ключа, любовь под Aerosmith?
Только Брюс Уиллис уходит от нас из-за лобно-височной деменции, так что атаковать небесный камень придётся NASA, Роскосмосу и китайскому CNSA. Если, конечно, до этого дойдёт — и сверхдержавы договорятся о ядерном залпе.
В декабре 2032 года астероид 2024 YR4 диаметром с многоэтажку (60 метров) может врезаться в Луну. Скорость — 17 километров в секунду, энергия удара — сотни мегатонн.
Но Луна не расколется и не сдвинется — она видала и не такие удары. Будет лишь ослепительная вспышка и новый километровый кратер.
Но вот последствия для Земли будут очень серьёзными — по косвенным причинам.
У Луны нет атмосферы, и всё, что выбросит удар: пыль, камни, обломки, — полетит в космос. Часть этой россыпи уйдёт на орбиту Земли.
Есть ли шанс отклонить астероид? Да, но вне фантастических книг и фильмов он никогда не проверялся и не применялся.
Как отмечает в своём Telegram-канале российский астроном Леонид Еленин, вариантов два/
Существует и худший сценарий: "зря полезли" или неудачное вмешательство.
Если сдвинутый ударом или взрывом астероид пройдёт через так называемую "гравитационную замочную скважину" — он может вернуться уже на курс прямого столкновения с Землёй. И тогда уже точно ударит по нашей планете — посильнее, чем Тунгусский или Челябинский болиды.
Тогда, как показали международные учения PDC-2025, всем странам останется только обсуждать, "как спасать население" — увы, но вся мощь Земли пока что не позволяет гарантированно "сбить" небесных гостей.
Да, совершенно верно, планету легко может погубить каменюка размером с микрорайон, которых в нашей Солнечной системе — море.
Сейчас наблюдать за YR4 невозможно: он "спрятан" близко к Солнцу. Вердикт, ударит ли астероид по Луне, человечество получит лишь в 2028 году.
И если ответом будет "да, ударит" — властям и учёным останется всего несколько лет на решение:
Уточнения
2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра до 90 метров. Существует вероятность его столкновения с Луной в 2032 году. Наблюдения за астероидом будут проводиться снова с июня 2028 года, когда астероид вернётся в окрестности Земли.
«Армагеддо́н»— американский фантастический фильм 1998 года. В фильме рассказывается о группе рабочих бурильщиков нефти, посланных NASA для бурения и ядерного подрыва астероида, летящего курсом на Землю.
Паде́ние Чебаркульского метеори́та — столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого метеороида 15 февраля 2013 года. Общее количество высвободившейся энергии по оценкам НАСА, РАН, ИНАСАН — от 0,4 до 1,5 мегатонн. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.