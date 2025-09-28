Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли

Вот и дожила планета — человечество готовится к ядерному взрыву против астероида. Помните фильм "Армагеддон" из далёкого 1998 года, где части метеорита падают на США под крики "Саддам Хусейн напал на нас!", молодой Брюс Уиллис, русский космонавт в ушанке, чинящий всё ударами гаечного ключа, любовь под Aerosmith?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероид 2024 YR4

Только Брюс Уиллис уходит от нас из-за лобно-височной деменции, так что атаковать небесный камень придётся NASA, Роскосмосу и китайскому CNSA. Если, конечно, до этого дойдёт — и сверхдержавы договорятся о ядерном залпе.

В декабре 2032 года астероид 2024 YR4 диаметром с многоэтажку (60 метров) может врезаться в Луну. Скорость — 17 километров в секунду, энергия удара — сотни мегатонн.

Но Луна не расколется и не сдвинется — она видала и не такие удары. Будет лишь ослепительная вспышка и новый километровый кратер.

Но вот последствия для Земли будут очень серьёзными — по косвенным причинам.

У Луны нет атмосферы, и всё, что выбросит удар: пыль, камни, обломки, — полетит в космос. Часть этой россыпи уйдёт на орбиту Земли.

Для людей на поверхности это будет красивый метеорный дождь в дополнение к планетарному шоу с ударом по Луне.

Для космических аппаратов начнётся катастрофа: миллиарды частиц на гиперзвуковых скоростях неделями будут "мести" низкие и геостационарные орбиты. Под угрозой окажутся GPS, ГЛОНАСС, Galileo, военные и интернет-спутники, МКС.

Есть ли шанс отклонить астероид? Да, но вне фантастических книг и фильмов он никогда не проверялся и не применялся.

Как отмечает в своём Telegram-канале российский астроном Леонид Еленин, вариантов два/

Кинетический ударник (болванка), который врезается в астероид и меняет его орбиту. Такой метод уже проверила миссия DART в 2022 году. Но если YR4 окажется рыхлым, удар может лишь раздробить его на обломки, часть из которых пойдёт к Земле. Ядерный взрыв рядом с астероидом. Мощно и эффективно: излучение испаряет поверхность и толкает тело прочь. Но есть нюансы: нужен тяжёлый носитель, решение "кто же бахнет" (всем — нельзя) и запрет ядерных взрывов в космосе.

Существует и худший сценарий: "зря полезли" или неудачное вмешательство.

Если сдвинутый ударом или взрывом астероид пройдёт через так называемую "гравитационную замочную скважину" — он может вернуться уже на курс прямого столкновения с Землёй. И тогда уже точно ударит по нашей планете — посильнее, чем Тунгусский или Челябинский болиды.

Тогда, как показали международные учения PDC-2025, всем странам останется только обсуждать, "как спасать население" — увы, но вся мощь Земли пока что не позволяет гарантированно "сбить" небесных гостей.

Да, совершенно верно, планету легко может погубить каменюка размером с микрорайон, которых в нашей Солнечной системе — море.

Сейчас наблюдать за YR4 невозможно: он "спрятан" близко к Солнцу. Вердикт, ударит ли астероид по Луне, человечество получит лишь в 2028 году.

И если ответом будет "да, ударит" — властям и учёным останется всего несколько лет на решение:

либо планета будет смотреть на редкий космический спектакль,

либо человечество рискнёт и попытается ударить по гостю "ядеркой".

Уточнения

2024 YR 4 — околоземный астероид предположительного диаметра до 90 метров. Существует вероятность его столкновения с Луной в 2032 году. Наблюдения за астероидом будут проводиться снова с июня 2028 года, когда астероид вернётся в окрестности Земли.



«Армагеддо́н»— американский фантастический фильм 1998 года. В фильме рассказывается о группе рабочих бурильщиков нефти, посланных NASA для бурения и ядерного подрыва астероида, летящего курсом на Землю.



Паде́ние Чебаркульского метеори́та — столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого метеороида 15 февраля 2013 года. Общее количество высвободившейся энергии по оценкам НАСА, РАН, ИНАСАН — от 0,4 до 1,5 мегатонн. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

