Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли

3:48
Наука » Экология » Космос

Вот и дожила планета — человечество готовится к ядерному взрыву против астероида. Помните фильм "Армагеддон" из далёкого 1998 года, где части метеорита падают на США под крики "Саддам Хусейн напал на нас!", молодой Брюс Уиллис, русский космонавт в ушанке, чинящий всё ударами гаечного ключа, любовь под Aerosmith?

Астероид 2024 YR4
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Астероид 2024 YR4

Только Брюс Уиллис уходит от нас из-за лобно-височной деменции, так что атаковать небесный камень придётся NASA, Роскосмосу и китайскому CNSA. Если, конечно, до этого дойдёт — и сверхдержавы договорятся о ядерном залпе.

В декабре 2032 года астероид 2024 YR4 диаметром с многоэтажку (60 метров) может врезаться в Луну. Скорость — 17 километров в секунду, энергия удара — сотни мегатонн.

Но Луна не расколется и не сдвинется — она видала и не такие удары. Будет лишь ослепительная вспышка и новый километровый кратер.

Но вот последствия для Земли будут очень серьёзными — по косвенным причинам.

У Луны нет атмосферы, и всё, что выбросит удар: пыль, камни, обломки, — полетит в космос. Часть этой россыпи уйдёт на орбиту Земли.

  • Для людей на поверхности это будет красивый метеорный дождь в дополнение к планетарному шоу с ударом по Луне.
  • Для космических аппаратов начнётся катастрофа: миллиарды частиц на гиперзвуковых скоростях неделями будут "мести" низкие и геостационарные орбиты. Под угрозой окажутся GPS, ГЛОНАСС, Galileo, военные и интернет-спутники, МКС.

Есть ли шанс отклонить астероид? Да, но вне фантастических книг и фильмов он никогда не проверялся и не применялся.

Как отмечает в своём Telegram-канале российский астроном Леонид Еленин, вариантов два/

  1. Кинетический ударник (болванка), который врезается в астероид и меняет его орбиту. Такой метод уже проверила миссия DART в 2022 году. Но если YR4 окажется рыхлым, удар может лишь раздробить его на обломки, часть из которых пойдёт к Земле.
  2. Ядерный взрыв рядом с астероидом. Мощно и эффективно: излучение испаряет поверхность и толкает тело прочь. Но есть нюансы: нужен тяжёлый носитель, решение "кто же бахнет" (всем — нельзя) и запрет ядерных взрывов в космосе.

Существует и худший сценарий: "зря полезли" или неудачное вмешательство.

Если сдвинутый ударом или взрывом астероид пройдёт через так называемую "гравитационную замочную скважину" — он может вернуться уже на курс прямого столкновения с Землёй. И тогда уже точно ударит по нашей планете — посильнее, чем Тунгусский или Челябинский болиды.

Тогда, как показали международные учения PDC-2025, всем странам останется только обсуждать, "как спасать население" — увы, но вся мощь Земли пока что не позволяет гарантированно "сбить" небесных гостей.

Да, совершенно верно, планету легко может погубить каменюка размером с микрорайон, которых в нашей Солнечной системе — море.

Сейчас наблюдать за YR4 невозможно: он "спрятан" близко к Солнцу. Вердикт, ударит ли астероид по Луне, человечество получит лишь в 2028 году.

И если ответом будет "да, ударит" — властям и учёным останется всего несколько лет на решение:

  • либо планета будет смотреть на редкий космический спектакль,
  • либо человечество рискнёт и попытается ударить по гостю "ядеркой".

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра до 90 метров. Существует вероятность его столкновения с Луной в 2032 году. Наблюдения за астероидом будут проводиться снова с июня 2028 года, когда астероид вернётся в окрестности Земли.

«Армагеддо́н»— американский фантастический фильм 1998 года. В фильме рассказывается о группе рабочих бурильщиков нефти, посланных NASA для бурения и ядерного подрыва астероида, летящего курсом на Землю.

Паде́ние Чебаркульского метеори́та — столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого метеороида 15 февраля 2013 года. Общее количество высвободившейся энергии по оценкам НАСА, РАН, ИНАСАН — от 0,4 до 1,5 мегатонн. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы nasa космос роскосмос ядерный удар
Новости Все >
Секрет стройности раскрыт: диетолог назвала главный принцип здорового похудения
Российский отдых меняется: путешествия ради эмоций, а не пятизвёздочных номеров
Картофель стал гладким и без червяков: секрет в траве, которую раньше считали сорняком
Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть
Секретный приём, о котором мало кто знает: с ним блины всегда выходят мягкими и нежными
Бытовая химия отдыхает: три простых продукта запускают бурлящую реакцию для идеальной чистоты
Фиалка сбрасывает маску аристократки: пересадка превращает капризницу в долгожительницу
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Картофель стал гладким и без червяков: секрет в траве, которую раньше считали сорняком
Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть
Секретный приём, о котором мало кто знает: с ним блины всегда выходят мягкими и нежными
Бытовая химия отдыхает: три простых продукта запускают бурлящую реакцию для идеальной чистоты
Фиалка сбрасывает маску аристократки: пересадка превращает капризницу в долгожительницу
Каждая клетка в засухе: простые ошибки ухода превращают кожу в пустыню Сахару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.