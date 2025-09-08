Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи

XX век запомнился как эпоха, когда человечество активно строило образы будущего. Фантасты, инженеры и футурологи рисовали картины освоения космоса, городов будущего и технологического прогресса. Однако XXI век оказался куда более осторожным и скептическим.
Писатель Уильям Гибсон, автор культового "Нейроманта", назвал это явление "усталостью от будущего". Он отмечал, что мы всё реже задумываемся о XXII веке, а современные образы будущего чаще отражают тревоги настоящего, чем вдохновляющие идеи грядущего.
Гибсон признавал, что большая часть прогнозов фантастов прошлого оказалась неверной. Пластик, к примеру, когда-то представлялся чудесным материалом, открывающим новые горизонты. Сегодня же его долговечность обернулась экологической катастрофой. Подобные примеры показывают, что образы будущего часто не выдерживают столкновения с реальностью, а потому и сама вера в прогресс становится менее безусловной.
Сегодняшние фантазии о будущем часто сводятся к трём темам: покорение космоса, искусственный интеллект в образе антиутопии и попытки "вернуться" в прошлое, которого на самом деле никогда не существовало. Страх перед климатическими изменениями и неопределённость делают будущее закрытым, а не открытым.
Бывший заместитель мэра Парижа Жан-Луи Миссика справедливо отмечал: когда будущее кажется угрожающим, люди ищут убежище в идеализированном прошлом, в "золотом веке", который становится коконом от тревог.
Ещё одной причиной застоя воображения стал поток изображений и идей в социальных сетях. Ленты формируют у пользователей постоянное переключение между разными эпохами и стилями, вызывая ностальгию и мешая выстраивать цельные картины будущего. В итоге мы получаем бесконечное "пережёвывание" старых образов вместо новых нарративов.
Нельзя сказать, что XXI век совсем не предложил свежих идей. Примером является соларпанк — культурное направление, родившееся в 2000-х на Tumblr. Оно опирается на надежду на экологическую устойчивость, возобновляемую энергетику и гармонию с природой. Однако, несмотря на популярность отдельных инициатив, после появления смартфонов как главного медиума массовой коммуникации, ни одна новая концепция будущего так и не закрепилась в коллективном воображении.
Автор статьи в журнале New Scientist отмечает: работа с образом будущего может быть мощным инструментом перемен. Когда мы представляем себе общество, которое хотим построить, это становится стимулом для действия. Так происходило с движением за гражданские права или с культовым сериалом "Звёздный путь", вдохновлявшим инженеров и учёных.
Сегодня мир переживает переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Это тревожит многих, но одновременно даёт повод для оптимизма. Новые практики уже появляются: солнечные панели на крышах домов в Пакистане, движения "переходных городов", которые переосмысливают экономику и культуру, локальные инициативы по созданию устойчивых сообществ. Всё это показывает, что будущее формируется здесь и сейчас.
Однако главный вызов в том, что все эти инициативы существуют фрагментарно. Нам не хватает целостного нарратива, который соединит разрозненные инновации в общую картину, встроит их в социальный контекст и создаст мост между настоящим и будущим.
В своей новой книге «Создавая надежду: как мечты формируют наше будущее» Сара Хаусли выделяет четыре подхода, которые уже формируются:
Эти концепции не исчерпывают всех возможностей, но демонстрируют, что человечеству нужны новые идеи, которые объединят наше воображение и снова сделают разговор о будущем вдохновляющим.
Уточнения
Уи́льям Форд Ги́бсон (англ. William Ford Gibson; 17 марта 1948 года, Конуэй, Южная Каролина, США) — американо-канадский писатель-фантаст. Он считается основателем стиля киберпанк, определившего жанровое лицо литературы 1980-х. Его трилогия «Киберпространство» («Нейромант», «Граф Ноль», «Мона Лиза Овердрайв») привлекла миллионы читателей.
