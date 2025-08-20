Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Волны жары обрушились на Европу: смертность растёт, пожары выходят из-под контроля

Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature
5:18
Наука » Экология » Природа

Лето 2025 года уже стало одним из самых экстремальных в истории. В странах Северного полушария фиксируются аномальные температуры, которые вызывают рост смертности, провоцируют масштабные пожары и перегружают энергосистемы. Европа столкнулась с двумя сильнейшими волнами жары подряд, и специалисты предупреждают: это лишь начало новой климатической реальности, пишет журнал Nature.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

С середины июня по начало июля в Западной Европе наблюдались самые высокие средние температуры за несколько десятилетий. По данным метеорологов, июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

В ряде регионов столбики термометров поднимались выше 40 °C, а в Испании и Португалии жара достигала 46 °C. Причиной стали так называемые "тепловые купола" — области высокого давления, которые удерживают горячий воздух в атмосфере над определённой территорией, не позволяя ему рассеяться.

Учёные подчёркивают, что подобные явления перестают быть исключением и становятся всё более частыми. Согласно свежему отчёту Grantham Institute при Имперском колледже Лондона, если раньше в Лондоне сильные волны жары происходили примерно раз в 60 лет, то теперь они могут повторяться каждые 6 лет. Социолог Роман Хоффман из Международного института прикладного системного анализа отмечает: последствия этих изменений будут всё более серьёзными для здоровья, благополучия и безопасности людей.

Исследования показывают, что антропогенный фактор усугубляет смертность. Так, в 12 крупнейших европейских городах летом 2025 года из 2300 смертей, связанных с жарой, около 1500 (65%) были вызваны дополнительным теплом от выбросов ископаемого топлива. Особенно тяжело жара переносится пожилыми людьми: почти 90% умерших были старше 65 лет.

Схожие выводы сделаны и в Австрии. Анализ данных с 2015 по 2022 год показал: в районах, где проживает больше пожилых, смертность в жаркие дни увеличивалась на 50% по сравнению с более молодыми районами. Ханна Шустер из Венского университета экономики подчёркивает, что статистика может быть занижена, так как смертельные случаи часто фиксируются как результат сердечно-сосудистых болезней, хотя истинным триггером была жара.

В Австрии зафиксирован рост обращений в больницы на 30% в периоды аномальной жары. По данным специалиста по медицинским данным Питера Климека из Complexity Science Hub, чаще всего фиксируются обострения сердечно-сосудистых, респираторных и психических заболеваний.

Эксперт настаивает на необходимости создания более эффективных систем раннего оповещения, адаптации больниц и домов престарелых, а также долгосрочных изменений в городской среде — от увеличения количества зелёных зон до перестройки архитектуры с целью лучшего охлаждения зданий.

Экстремальные температуры оказывают влияние и на миграцию. По данным Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, вызванных жарой. В Турции эвакуация 50 000 жителей Измира стала крупнейшей в истории страны в результате пожаров. В Греции зафиксировано более 14 000 перемещений в окрестностях Афин. В 2024 году только стихийные бедствия, связанные с изменением климата, привели к 45 миллионам внутренних переселений по всему миру.

Ситуация усугубляется тем, что прогнозы на будущее ещё тревожнее. Институт экономики и мира в Сиднее прогнозирует: к 2050 году 3,4 миллиарда человек будут жить в странах с серьёзными экологическими угрозами (против 2 миллиардов в 2022 году). Хоффман отмечает, что возможность уехать из более жарких регионов чаще есть у тех, кто обладает достаточными ресурсами и образованием, тогда как беднейшие группы населения остаются наиболее уязвимыми.

Миграционные тенденции различаются по регионам. В бедных сельскохозяйственных районах климатический стресс чаще заставляет уезжать трудоспособное население, в то время как в богатых странах перемещаются преимущественно пожилые люди, иногда связывая это с переездом на пенсию. В совокупности всё это говорит о том, что климатические изменения становятся одной из ключевых сил, формирующих глобальные демографические процессы.

Эксперты подчёркивают: Европа и многие другие регионы всё ещё недостаточно подготовлены к новой климатической реальности. Если меры не будут приняты в ближайшие десятилетия, рост смертности и вынужденной миграции станет ещё более ощутимым.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
