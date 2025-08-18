Учёные думали — деготь, а нашли новый мир: как случай стал открытием века

Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни

В конце августа 2024 года на верфи Кливленда экипаж научно-исследовательского судна "Blue Heron", работающего на Великих озёрах, обнаружил нечто необычное.

Когда судно отправили в док для ремонта гребного винта, из рулевого вала стала сочиться густая чёрная масса. На первый взгляд она напоминала масло или смазку, но у рулевого механизма не должно было быть подобных веществ. Удивлял и запах — вместо ожидаемого нефтяного аромата он был металлическим. Попытка поджечь образец не увенчалась успехом: вещество не горело и не оставляло блеска на воде, сообщает Popular Science.

Сначала никто не понимал, что это за субстанция. Морской суперинтендант Обсерватории Великих озёр Университета Миннесоты Дуг Рикеттс решил передать образец учёным. В бумажном стаканчике, на котором кто-то наспех написал "корабельная слизь", вещество отправили в лабораторию. Первые анализы породили больше вопросов, чем ответов.

Специалист по микробной экологии Коди Шейк вспоминал, что не ожидал увидеть в "дегте" что-то значимое. По его словам, он даже отдал материал аспиранту, не рассчитывая на результат. Однако удалось извлечь ДНК, и предварительное секвенирование показало, что в образце присутствуют уникальные формы жизни, не встречавшиеся ранее.

Дальнейшие исследования выявили более двадцати новых геномов, часть из которых оказалась принадлежностью к археям — древней ветви прокариот, отличной от бактерий. Один из микробов получил временное название ShipGoo01 и, вероятно, представляет собой новый отряд архей. Другой кандидат, ShipGoo002, может относиться к совершенно новому типу бактерий. Учёные не исключают, что и остальные микроорганизмы принадлежат к новым родам и семействам.

Анализ показал, что "слизь" преимущественно обитает в бескислородной среде, а её микробные сообщества существуют в своеобразном балансе: одни потребляют кислород, другие обходятся без него. Сравнение с базами данных указывает на родство с организмами, встречающимися в нефтяных месторождениях и смоляных карьерах. Однако загадка остаётся: рулевой вал "Blue Heron" не смазывают маслом, а судно эксплуатируется только на Великих озёрах.

История корабля также добавляет вопросов. С момента покупки в 1997 году у него могли быть предыдущие владельцы, использовавшие нефтепродукты для обработки деталей. Но без постоянного источника питания колонии микробов вряд ли могли выжить четверть века. Тогда что послужило источником их энергии? Металл вала? Органические вещества из воды? Или некий иной, пока неизвестный механизм?

Учёные признают, что ответов пока больше, чем вопросов. Рикеттс отмечал, что представить себе появление микроорганизмов на кухне корабля или в фильтрах было бы проще, чем в механизме руля. Тем не менее находка доказывает: микробы действительно повсюду.

Есть и практическая трудность: весь запас "слизи" ограничивается одним стаканчиком, около 100 миллилитров. Чтобы получить больше, придётся снова разбирать руль в сухом доке. Но во время ремонта предыдущую слизь тщательно удалили, и образец может оказаться невосполнимым.

Учёные надеются, что похожие формы жизни можно будет обнаружить и на других судах. Если гипотеза подтвердится, "корабельная слизь" станет не уникальным курьёзом, а новым направлением в микробиологии.

Коди Шейк подчёркивает, что для более глубокого анализа нужны финансирование и ресурсы. Его лаборатория планирует использовать изотопный анализ, чтобы определить источники углерода и азота в найденных организмах. По его словам, исследование похоже на сборку пазла из тысячи деталей без картинки на коробке.

Однако будущее проекта неопределённо. Финансирование университетских лабораторий напрямую зависит от налогоплательщиков, и учёный опасается, что недофинансирование приведёт к утрате ценных открытий. Потенциальные находки — условные ShipGoo3 и последующие — могут никогда не быть изучены.

История с "корабельной слизью" напоминает, насколько важны фундаментальные исследования. Микробы, ранее открытые в неожиданных местах, нередко становились основой новых технологий, помогали бороться с загрязнениями и даже становились источником лекарств. Возможно, и эта загадочная масса с глубин Великих озёр подарит науке новые открытия.

Вели́кие озёра также Вели́кие америка́нские озёра или Вели́кие североамерика́нские озёра (англ. Great Lakes, фр. Grands Lacs), — система пресноводных озёр в Северной Америке, на территории США и Канады.



Архе́и (в единственном числе — архе́я, от лат. Archaea, от др.-греч. ἀρχαῖος «извечный, древний, первозданный, старый») — одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.

