От лабораторий до поля боя: как европейские университеты перестраивают науку

ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения

5:27 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В новом французском центре морских исследований учёные создают рой автономных подводных роботов, способных работать как единая система и формировать гигантскую подводную антенну. Такая технология обещает прорыв в изучении океанских течений и отслеживании морских млекопитающих, но способна решать и задачи военного характера — от слежения за подводными объектами до мониторинга надводной обстановки.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Подобные проекты сегодня становятся символом сдвига в научной политике Европы. На фоне конфликта на Украине и растущей неопределённости в отношениях с США, ЕС ищет способы укрепить оборонный потенциал и готовится к масштабной перестройке ключевой программы научного финансирования Horizon Europe.

Впервые за 40 лет Horizon Europe — программа с бюджетом 175 млрд евро на 2028-2034 годы — откроется для исследований двойного назначения. До этого в её рамках финансировались исключительно гражданские проекты, а любые работы с потенциальным военным применением были под запретом.

Слухи о смягчении правил ходили в Брюсселе несколько лет, но лишь в прошлом году Еврокомиссия предложила разрешить Европейскому инновационному совету поддерживать технологии, полезные и для гражданских, и для военных целей. Теперь же предлагается распространить эту возможность на всю программу, включая гранты Европейского исследовательского совета.

Многие университеты и исследователи высказывают опасения. По словам генерального секретаря Лиги европейских исследовательских университетов Курта Декетелаэра, большинство учёных, опрошенных Еврокомиссией, выступили за сохранение прежней модели, при которой военные исследования финансируются отдельно — через Европейский фонд обороны.

Скептики указывают на несколько рисков:

возможное усиление ограничений доступа к данным и международному сотрудничеству;

вероятность исключения стран-партнёров по политическим или безопасности соображениям;

этические вопросы, связанные с использованием научных разработок в военной сфере.

Форум Science4Peace в своём заявлении предупредил, что стирание границ между гражданскими и военными проектами может вызвать недоверие и конфликты, замедлив борьбу с глобальными проблемами вроде изменения климата.

Опасения усилил пример Израиля. Еврокомиссия предлагала заблокировать его доступ к финансированию Европейского инновационного совета, указав на риск применения разработок в кибербезопасности и беспилотных системах. Однако предложение не получило поддержки большинства стран Евросоюза.

Тем временем Брюссель видит в открытии Horizon Europe для двойных технологий способ оперативно нарастить оборонные расходы. Другие программы сложнее перестроить под новые приоритеты.

В Германии десятилетиями действовали так называемые "гражданские положения" (Zivilklauseln), запрещающие университетам участвовать в военных исследованиях. Но в прошлом году Федеральное министерство исследований призвало пересмотреть эти ограничения. Химик Томас Клапётке из Мюнхенского университета уже ощущает рост финансирования от немецких военных, хотя и сталкивается с угрозами и критикой коллег.

В Швеции после вступления страны в НАТО в 2022 году исследователи сами инициировали создание Центра тотальной обороны (KTH Centre for Total Defence) при Королевском технологическом институте. Он объединяет специалистов в кибербезопасности, энергетике и устойчивости к катастрофам для сотрудничества с оборонной промышленностью.

Во Франции связь науки с обороной не нова. Парижская политехническая школа включает два военных училища и 25 лабораторий, финансируемых Минобороны, где разрабатывают алгоритмы управления роями роботов и методы обнаружения химических угроз.

Похожие примеры есть по всей Европе:

Университет Ольборга (Дания) ведёт оборонные исследования.

Делфтский технический университет (Нидерланды) десятилетиями сотрудничает с военными.

Таллиннский технический университет (Эстония) работает над военными проектами более 25 лет и недавно открыл новый центр технологий обороны.

По мнению экспертов, такие учреждения доказывают возможность сосуществования военных и гражданских исследований при соблюдении мер безопасности — от выделения защищённых помещений до ограничений для специалистов, связанных с иностранными вооружёнными силами.

Как именно будут реализованы новые правила Horizon Europe, пока неясно — проект бюджета ещё ждёт обсуждения в Европарламенте. Но тенденция очевидна: эпоха "стальных стен" между гражданской и военной наукой уходит в прошлое.

Кэтрин Ричардсон из Копенгагенского университета, в беседе с изданием Science, отметила, что Европа делает первые шаги в "серую зону", где фундаментальные исследования всё чаще могут служить одновременно и миру, и воякам.

Уточнения

Политехническая школа (фр École Polytechnique) — высшая школа для подготовки инженеров, основанная французскими учёными Гаспаром Монжем и Лазаром Карно в 1794 году.

