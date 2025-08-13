Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

От лабораторий до поля боя: как европейские университеты перестраивают науку

ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения
5:27
Наука » Технологии

В новом французском центре морских исследований учёные создают рой автономных подводных роботов, способных работать как единая система и формировать гигантскую подводную антенну. Такая технология обещает прорыв в изучении океанских течений и отслеживании морских млекопитающих, но способна решать и задачи военного характера — от слежения за подводными объектами до мониторинга надводной обстановки.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Подобные проекты сегодня становятся символом сдвига в научной политике Европы. На фоне конфликта на Украине и растущей неопределённости в отношениях с США, ЕС ищет способы укрепить оборонный потенциал и готовится к масштабной перестройке ключевой программы научного финансирования Horizon Europe.

Впервые за 40 лет Horizon Europe — программа с бюджетом 175 млрд евро на 2028-2034 годы — откроется для исследований двойного назначения. До этого в её рамках финансировались исключительно гражданские проекты, а любые работы с потенциальным военным применением были под запретом.

Слухи о смягчении правил ходили в Брюсселе несколько лет, но лишь в прошлом году Еврокомиссия предложила разрешить Европейскому инновационному совету поддерживать технологии, полезные и для гражданских, и для военных целей. Теперь же предлагается распространить эту возможность на всю программу, включая гранты Европейского исследовательского совета.

Многие университеты и исследователи высказывают опасения. По словам генерального секретаря Лиги европейских исследовательских университетов Курта Декетелаэра, большинство учёных, опрошенных Еврокомиссией, выступили за сохранение прежней модели, при которой военные исследования финансируются отдельно — через Европейский фонд обороны.

Скептики указывают на несколько рисков:

  • возможное усиление ограничений доступа к данным и международному сотрудничеству;
  • вероятность исключения стран-партнёров по политическим или безопасности соображениям;
  • этические вопросы, связанные с использованием научных разработок в военной сфере.

Форум Science4Peace в своём заявлении предупредил, что стирание границ между гражданскими и военными проектами может вызвать недоверие и конфликты, замедлив борьбу с глобальными проблемами вроде изменения климата.

Опасения усилил пример Израиля. Еврокомиссия предлагала заблокировать его доступ к финансированию Европейского инновационного совета, указав на риск применения разработок в кибербезопасности и беспилотных системах. Однако предложение не получило поддержки большинства стран Евросоюза.

Тем временем Брюссель видит в открытии Horizon Europe для двойных технологий способ оперативно нарастить оборонные расходы. Другие программы сложнее перестроить под новые приоритеты.

В Германии десятилетиями действовали так называемые "гражданские положения" (Zivilklauseln), запрещающие университетам участвовать в военных исследованиях. Но в прошлом году Федеральное министерство исследований призвало пересмотреть эти ограничения. Химик Томас Клапётке из Мюнхенского университета уже ощущает рост финансирования от немецких военных, хотя и сталкивается с угрозами и критикой коллег.

В Швеции после вступления страны в НАТО в 2022 году исследователи сами инициировали создание Центра тотальной обороны (KTH Centre for Total Defence) при Королевском технологическом институте. Он объединяет специалистов в кибербезопасности, энергетике и устойчивости к катастрофам для сотрудничества с оборонной промышленностью.

Во Франции связь науки с обороной не нова. Парижская политехническая школа включает два военных училища и 25 лабораторий, финансируемых Минобороны, где разрабатывают алгоритмы управления роями роботов и методы обнаружения химических угроз.

Похожие примеры есть по всей Европе:

  • Университет Ольборга (Дания) ведёт оборонные исследования.
  • Делфтский технический университет (Нидерланды) десятилетиями сотрудничает с военными.
  • Таллиннский технический университет (Эстония) работает над военными проектами более 25 лет и недавно открыл новый центр технологий обороны.

По мнению экспертов, такие учреждения доказывают возможность сосуществования военных и гражданских исследований при соблюдении мер безопасности — от выделения защищённых помещений до ограничений для специалистов, связанных с иностранными вооружёнными силами.

Как именно будут реализованы новые правила Horizon Europe, пока неясно — проект бюджета ещё ждёт обсуждения в Европарламенте. Но тенденция очевидна: эпоха "стальных стен" между гражданской и военной наукой уходит в прошлое.

Кэтрин Ричардсон из Копенгагенского университета, в беседе с изданием Science, отметила, что Европа делает первые шаги в "серую зону", где фундаментальные исследования всё чаще могут служить одновременно и миру, и воякам.

Уточнения

Политехническая школа (фр  École Polytechnique) — высшая школа для подготовки инженеров, основанная французскими учёными Гаспаром Монжем и Лазаром Карно в 1794 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука европа оборона политика
