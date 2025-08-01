Тайны будущего белка: как Институт питания может революционизировать рацион россиян

1 августа Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (Институт питания) отметил грандиозный юбилей.
Накануне 95-летия в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция с участием научного руководителя Центра академика Виктора Тутельяна.
Вопросы обсуждались самые разные...
Одним из важных направлений в работе Института питания является подготовка кадров в области питания и биотехнологий. Институт ещё с советских времён поддерживает самый высокий уровень подготовки специалистов. Особое внимание уделяется привлечению к научным исследованиям молодых российских учёных.
"Без молодёжи в науке делать нечего, — убеждён Виктор Александрович Тутельян. — Мы всё время должны иметь такой подпор, так как старение любой науки, нашей в частности, — это тупиковая ситуация, которая ведёт к деградации. Поэтому обязательно надо заниматься молодыми кадрами, сами они не возникнут. А дальше необходимо дать им возможность себя проявить, то есть здесь подход такой: определённая самостоятельность, подстегнуть, заинтересовать, потому что без интереса в науке делать нечего. Денег здесь много не заработаешь, престижа тоже, только за счёт энтузиазма и получения принципиально новых данных — здесь молодёжи можно себя проявить".
По словам академика, достигнуть высоких результатов можно лишь при помощи профессиональных наставников, которые помогут быстро пройти должный путь образования и дальше подтолкнуть в правильном направлении. Ещё русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности Иван Павлов говорил, что науку двигают методы и внедрение новых разработок. Познание в сфере науки бесконечно, и Институт питания активно этим занимается.
Так получается, что сегодня на первый план в нашей стране поднимается вопрос о наставничестве: опыт двух крупнейших советских учёных, обладающих мировым именем, биохимика, токсиколога, нутрициолога академика АМН СССР Алексея Покровского и академика, лауреата Государственной премии СССР Димитрия Жданова сохраняется и передаётся. Именно взаимодействие этих двух учёных стало основой в создании научной дисциплины — антропонутрициологии.
В 1930 году основался легендарный Институт питания, и институт, благодаря целенаправленным изысканиям и тщательному отбору кадров, за многие десятилетия расширил масштабы деятельности и стал уникальной мультидисциплинарной площадкой.
Виктор Александрович Тутельян уверен, что именно мультидисциплинарность является важной особенностью института. В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи находят самое активное применение своим знаниям специалисты разных профилей — математики и физики, химики и биологи, технологи и медики. Каждый исследователь может реализовать свой потенциал в решении сложных научных задач, стоящих перед современной нутрициологией.
Помимо бережного сохранения и применения прошлых научных разработок в сфере питания, институт семимильными шагами идёт в будущее. Сегодня огромное внимание уделяется сфере постковидного восстановления. К сожалению, реалии современности таковы: много людей пострадало в пандемию и именно Институт питания поставил перед собой важнейшую задачу по снижению смертности и заболеванию, повышению качества жизни людей, перенесших вирус.
"Мы сделали несколько постковидных рационов, — рассказал академик Тутельян, — для перенесших "ковид" и заболевших "ковидом". Мы включились в работу с первых дней и активно продолжаем действовать в этом направлении. Действительно, сейчас россиянам важно поднять свой иммунитет и резистентность, поэтому нашим центром созданы специальные рационы, которые доступны любому человеку. У нас разработаны уникальные витаминно-минеральные комплексы, именно антиковидные. Ознакомиться с информацией можно на сайте института".
Также Виктор Александрович Тутельян на пресс-конференции рассказал о том, что перед учёными исследовательского центра поставлены первостепенные задачи поиска новых источников белка, главного лимитирующего компонента в питании.
Выделение белка возможно из определённых насекомых, которых легко выращивать в большом количестве, их белок по аминокислотному составу считается ближе всего к животному белку. Поэтому пугаться на стоит, если этот белок будет без вкуса, без цвета, без запаха, он, главное, абсолютно безопасен, его вполне можно употреблять в пищу. Многоуровневые исследования проходят в Институте питания, вырабатывается дополнительный источник полноценного белка, так нужный нам и нашим детям.
"Главное — верить своему государству, в нашей стране жёсткая система контроля", — убеждает академик Тутельян.
Подводя итоги встречи, Виктор Александрович сказал: "В целом к годовщине 95-летия Института питания задачи по-прежнему стоят серьёзные: расширение исследований, расширение методической и инструментальной базы, чтобы методы были на самом высоком современном уровне. Поэтому обновление инструментальной базы — это проблема номер один, это дорого, но без этого остановится развитие.
Также на первом уровне актуальны темы в направлении безопасности пищи. Здесь нескончаемая работа, так как появляются новые патогены, новые микроорганизмы, которые надо изучить и переработать в нормативную, методическую базу. А дальше передать в Роспотребнадзор, чтобы они могли заниматься данными. Существует целая цепочка последовательных действий, которая должна реализовать полученные наработки".
И самое главное — институт не оторван от всего мира, несмотря на все сложности, отечественные учёные тесно связаны со Всемирной организацией здравоохранения и поддерживают связь с мировым сообществом, которое эффективно использует российские наработки и открытия.
ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» (ранее НИИ питания РАМН) — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи». Расположен в Москве.
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