Древние тексты и современные технологии: как анализ 3D-сканов может доказать существование Моисея

Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея

5:11 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Новая и спорная интерпретация древней надписи, найденной на стенах шахты Серабит-эль-Хадим на Синайском полуострове в Египте, может иметь серьёзные последствия для понимания библейской истории. Исследователь Майкл Бар-Рон, после восьми лет анализа 3D-сканов и изображений высокого разрешения, предполагает, что одна из протосинайских надписей может быть расшифрована как "zot m'Moshe", что на иврите означает "Это от Моисея". Если его трактовка верна, это могло бы стать первым историческим подтверждением существования Моисея, о котором до сих пор не было найдено убедительных доказательств.

Фото: commons.wikimedia by Joseph von Führich (1800–1876), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йозеф фон Фюрих, Молящийся Моисей с Аароном и Хуром на горе Хорив

Надпись была обнаружена рядом с так называемым Синаем 357 в шахте L, где были найдены более двадцати подобных протосинайских текстов. Эти символы, являющиеся одними из самых ранних известных алфавитных знаков, были созданы семитоязычными рабочими примерно в 1800 году до н. э., в конце XII династии.

Бар-Рон утверждает, что одна из этих надписей может указывать на личность Моисея, который, согласно Библии, вывел израильтян из египетского рабства и получил Десять заповедей на горе Синай.

Ранее эти древние надписи, также известные как протосинайские тексты, были исследованы в начале 1900-х годов, но только недавно с помощью современных технологий, таких как 3D-сканирование, Бар-Рон смог провести более глубокий анализ. Он пришел к выводу, что фраза "зот м'Моше" может быть интерпретирована как ссылка на Моисея. Однако данный вывод пока не получил широкого признания в научном сообществе.

Существуют и другие интересные детали, которые подкрепляют версию Бар-Рона. В некоторых других надписях, найденных неподалёку, упоминается божество Эль, которое также связано с ранним израильским культом, а также есть следы искажения имени египетской богини Хатхор, что может свидетельствовать о культурной и религиозной напряженности в том регионе.

Однако многие эксперты сохраняют осторожность. Египтолог, профессор Университета Британской Колумбии, доктор Томас Шнайдер, выразил сомнение по поводу этой трактовки, заявив, что это "безопасное предположение без достаточных доказательств", и предупредил, что произвольная идентификация букв может сильно исказить понимание древней истории. Его мнение поддерживают другие специалисты в области археологии, отмечая трудности в расшифровке протосинайского алфавита, поскольку многие символы до сих пор не имеют ясных эквивалентов в других языках.

Тем не менее, поддерживающий Бар-Рона, доктор Питер ван дер Вин, подтвердил его выводы, заявив, что прочтение фразы "зот м'Моше" может быть правильным, и не исключил возможности, что это не вымысел. Исследование, проведённое Бар-Роном, также отмечает важность анализа 22 других сложных надписей из древних бирюзовых рудников, датируемых периодом правления фараона Аменемхета III. Аменемхет III был известен своими масштабными строительными проектами, и некоторые учёные предполагают, что именно его правление могло быть связано с событиями, описанными в Книге Исход.

Помимо упоминания о Моисее, в надписях также упоминаются элементы, которые могут свидетельствовать о борьбе за религиозное и культурное влияние. Так, среди резных фигурок, восхваляющих Баалат, обнаружены знаки, указывающие на воздействие служителей Эла, что может быть связано с религиозной борьбой между различными семитскими группами. Некоторые надписи также содержат упоминания о рабстве, что в контексте исторической эпохи может быть значимым подтверждением библейских историй о рабстве израильтян в Египте.

Кроме того, в соседних регионах были найдены другие артефакты, включая стелу Ренисенеба и печать египетского чиновника азиатского происхождения, что может указывать на высокое семитское присутствие в Египте в этот период. Это открытие добавляет интригу к уже известной истории библейского Иосифа, который стал важным чиновником при дворе фараона.

Бар-Рон сам подчёркивает, что его работа не имеет цели искать "сенсационные" элементы, а, скорее, нацелена на попытку найти альтернативные объяснения древних текстов, которые могли бы стать важным звеном в исследовании библейской истории.

"Я очень критически отнёсся к поиску имени "Моисей" или других "библейских" элементов. Настоящая работа — это поиск решений, которые могут быть столь же вероятны", — отметил Бар-Рон.

Этот случай открывает интересные перспективы для дальнейших археологических исследований и может стать важной вехой в попытке доказать историческую реальность событий, описанных в Библии, в частности, в Книге Исход.

Уточнения

Моисе́й — («взятый (спасённый) из воды») в Пятикнижии — еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ и записал Моисеев закон.



Аменемхет III (греч. Лахарес) — египетский фараон Среднего царства из XII династии, правил в 1849/1839—1801/1797 до н. э. (ок. 1842—1797 до н. э.) Сын Сенусерта III. Тронное имя его было Ни-Маат-Ра («В Истине Ра».)

