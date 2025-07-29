Неожиданное сотрудничество: что обсудят Баканов и NASA

Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами

5:28 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова в США выглядит сюрреализмом на фоне прокси-войны на Украине. Диалог с NASA продолжается, потому что космос — это общий дом человечества и надо регулировать отношения в нём.

Фото: https://transport.gov.ru/node/458 by Egor Aleev / TASS, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

Баканов приехал в США с обширной программой взаимодействия с NASA

При прежнем руководстве "Роскосмоса" встреч на высшем уровне с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не было с 2018 года. Назначение Дмитрия Баканова контакты разблокировало, видимо, потому, что он пришёл из частного сектора, а именно — из АО "Спутниковая система "Гонец", а также наладил контакт с Илоном Маском, с которым, по словам самого Дмитрия Баканова, он обсуждал "возможность потенциального сотрудничества в изучении дальнего космоса".

Вероятно, именно благодаря Маску у Баканова намечена обширная программа визита в США. Он встретится с руководством NASA в Космическом центре имени Линдона Джонсона, поедет на производство компании Boeing, где идёт работа над многоразовым пилотируемым транспортным кораблём CST-100 Starliner, а также будет присутствовать 31 июля при запуске на МКС ракеты Crew Dragon 11, в составе экипажа которой летит российский космонавт Олег Платонов. В составе команды находится и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи, который ранее уже работал на МКС, но прилетел туда на "Союзе" в 2015 году.

Интересно его высказывание о разных подходах к подготовке к полётам на "Союзе" и Dragon.

"В России сохраняется традиционная форма обучения. Например, если в России нам нужно узнать, как работает микроволновая печь, вас научат физике устройства микроволновки или чему-то подобному, а в Соединённых Штатах вы просто нажимаете кнопку и устанавливаете таймеры", — сказал он Nasaspaceflight.com.

Этот традиционный подход позволяет надеется, что Россия сохранит свои лидирующие позиции в освоении космоса, в частности, по созданию новой орбитальной станции.

Орбитальная станция — критически важный объект, котрого у США нет

Именно зависимость от РФ в эксплуатации МКС не позволила США закрыть свои программы сотрудничества с "Роскосмосом". Наоборот, развиваются программа перекрёстных полётов на станцию и сотрудничество на ней самой. Есть консенсус, что МКС должна эксплуатироваться как минимум до 2028-го, а возможно, и до 2030 года. Американцы всячески отдаляют этот срок, потому что перспектив на национальную станцию у них нет.

Россия же будет иметь собственную (после затопления МКС), чего требует современная геополитическая ситуация и необходимость обеспечивать безопасность своих спутников. Полная независимость в вопросах использования космических технологий становится критически важной, а зависимость от зарубежных партнёров в космической сфере — недопустимой, сказал Баканов в интервью РБК. По его словам, Россия будет начинать не с Марса, как Маск, а с Луны, где можно будет "отработать инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и комфортную жизнь людей и функционирование всех систем для освоения дальнего космоса".

Принципиальным отличием новой российской орбитальной станции станет высокий уровень автоматизации — по сути, это будет "автоматизированный дрон", способный обеспечивать жизнедеятельность и работать без постоянного вмешательства с Земли. Баканов отметил, что наклон орбиты, на которой она будет находиться "станет ключевым фактором, определяющим возможность состыковки с орбитальными станциями других стран". К китайской орбитальной станции американцы вряд ли присоединятся, а с Россией будут работать.

"Роскосмос" взял на вооружение программы Маска, но есть и свои

У Маска "Роскосмосу" тоже можно многому поучиться. Именно благодаря компании SpaceX созданы такие передовые изделия, как ракеты Falcon 9 (с возвращающейся первой ступенью) и Falcon Heavy, космические корабли Dragon, Starship и группировка спутников Starlink, которые занимают лидирующие позиции во многих сегментах мирового рынка космических услуг.

Нацпроект РФ по развитию космоса принят до 2030 года, его бюджет составляет 4,4 трлн рублей. Эти средства позволят объединить ранее существовавшие программы, включая разработку ракеты "Амур-СПГ", аналогичной Falcon 9, а также энергетической ядерной установки для лунной базы.

В прошлом году по всему миру состоялось 263 запуска космических носителей, из которых 160 провели Соединённые Штаты, около 70 — Китай, а Россия — только 17, причём, по понятным причинам недофинансирования, их количество снижалось. В текущем году "Роскосмос" запланировал провести более 20 запусков, их количество будет увеличиваться.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.





Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.



